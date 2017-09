Citroeni WRC-tiim tahab tulevaks hooajaks kokku panna tõelise supermeeskonna

Citroeni WRC-tiimi jaoks ei ole tänavune hooaeg kõige paremini kulgenud ning võistkondade arvestuses ollakse nelja osaleja seas viimasel positsioonil. Tulevaks aastaks soovitakse olukorda aga kindlasti muuta ja selle tarbeks soovitakse palgata ka neljakordne maailmameister Sebastien Ogier.

Belfast Telegraph kirjutab, et suure tõenäosusega on tuleval hooajal meeskonnas koht olemas ka Kris Meeke'il, kelle tänavune hooaeg on pehmelt öeldes ebaõnnestunud.

Citroeni boss Yves Matton kinnitas, et Meeke'il on järgmiseks hooajaks Citroeniga kehtiv leping ja tänavu Mehhikos võidutsenud britt saab tuleval aastal kaasa teha täishooaja.

“Ma ei tea, kuidas nad (Meeke ja Ogier) omavahel läbi saavad, kuid stardijoonel olles ei ole neil tõenäoliselt aega selle peale ka mõelda,“ sõnas Matton. “Lõpuks loeb see, kuidas nad näiteks lõunasöögi ajal omavahel läbi saavad.“

Lisaks Meeke'ile on Citroenil tulevaks hooajaks leping olemas ka Craig Breen'i ja Stephane Lefebvre'iga. Seni ei ole aga selge, kui paljudel rallidel nad tuleval hooajal kaasa teha saavad.

Lisaks nimetatud meestele võib järgmisel hooajal paariks ralliks Citroeni rooli istuda ka üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb. Kokkuvõttes tunnistas aga Matton, et suurimaks sihiks saab olema Ogier'i meelitamine M-Spordist Citroeni ridadesse.