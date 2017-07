Citroeni WRC-tiim otsustas tänavusel hooaja tiitlijahi lõpetada

Citroeni WRC-tiim andis ametlikult teada, et nad hakkavad nüüdsest keskenduma juba järgmisele hooajale ja tänavune tiitlijaht kuulutatakse lõppenuks. Loomulikult on Citroeni tiim tulevastel etappidel stardis, kuid peamiselt tehakse nüüd juba tööd järgmise hooajanimel.

Citroeni jaoks on kulgenud käimasolev hooaeg kohutavalt ning võistkondade arvestuses ollakse viimasel ehk neljandal positsioonil. Liidrikohal olevast M-Spordist jääb Citroen viis etappi enne hooaja lõppu maha 142 punktiga.

"Meie eesmärk on nüüd teha tööd pikaajaliste eesmärkide nimel. Vaatame juba 2018. aasta suunas," teatas Citroeni tiimi boss Yves Matton motorsport.com vahendusel.

"Peame taas kiiruse leidma. Meil on praegu vajalikku kiirust ainult teatud olukordades. Rallis on sellest aga vähe. Teeme tööd, et meil oleks vajalik kiirus igas olukorras," lisas Matton. "Kavatseme ka sel hooajal veel etapivõitude nimel heidelda, kuid suures plaanis muutsime oma lähenemist."

Mattoni sõnul on tulevikku silmas pidades tehtud mitmeid muudatusi vedrustuse osas. "Oleme vedrustuses teinud kolmel korral muudatusi. Suurim muudatus tuleb 2018. aastaks, kuid teeme selle nimel tööd juba praegu. Tegemist on väga pika protsessiga."

MM-sarja üldseis võistkondade arvestuses:

1. M-Sport 259 punkti

2. Hyundai 237 punkti

3. Toyota 153 punkti

4. Citroen 117 punkti