Citroeni tegevjuht Sebastien Loebi täishooajast: auto on olemas

Citroeni tegevjuht Linda Jackson tunnistas, et üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb võiks taaskord täiskohaga nende tiimiga liituda. Jacksoni sõnul peab otsuse langetama Loeb ise. Auto oleks Loebi jaoks olemas.

Loeb on tänavu osalenud Mehhiko ja Korsika rallil. Kui Mehhikos hoidis Loeb vahepeal ka liidrikohta ning pidi lõpuks leppima viienda positsiooniga, siis Korsikal rikkus võistluse avapäeva avarii. Mõlemal rallil võitis prantslane aga kiiruskatseid ning Korsikal oli ta punktikatsel teine, kirjutab Motorsport Week.

Sel hooajal osaleb Loeb kokku kolmel WRC-rallil. Kas Loeb võiks järgmisel hooajal kaasa teha täisprogrammi? “Peate seda küsimust küsima minult hooaja lõpus. Kuid lõpuks sõltub kõik sellest, mida Loeb ise tahab,“ sõnas Jackson.

Kas Loeb võiks lisaks praegu kavva võetud kolmele rallile osaleda ka Saksamaa rallil? “Sebastieniga on praegu kokkulepe kolmele rallile. See oli tema soov,“ lisas Jackson.

Jacksoni sõnul näitas Loebi Mehhikos ja Korsikal näidatud kiirus, et hooaja eel sai tehtud õige otsus, kui vanameister taas rooli kutsuti. Citroeni tegevjuhi sõnul on Loebi kohalolek andnud võistkonnale palju juurde ning tema kogemustest on edasiseks palju õpitud.

Loeb tegi MM-sarjas viimati täishooaja kaasa 2012. aastal, kui ta krooniti üheksandat korda maailmameistriks. 2013. aastal osales ta neljal rallil, millest ta võitis kaks ja sai ühel teise koha.