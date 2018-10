Citroëni siirdunud Lappi: sellel autol ja meeskonnal on suur potentsiaal

MM-sarjas neljandat kohta hoidev Lappi sõnas Citroëniga sõlmitud lepingu kohta: "Mõistagi olen õnnelik, et liitun sellise meeskonnaga ja saan hakata Sébastieni (Ogier) tiimikaaslaseks. See on väga hea võimalus oma arengu jätkamiseks."

"Pärast aastaid Jari-Matti Latvalalt ja tänavu Ott Tänakult saadud õpetusi teen kõik endast sõltuva, et saada veel paremaks ja ammutada inspiratsiooni Sebilt! Ma arvan Citröeni autol ja meeskonnal on suur potentsiaal. Ja Pierre'i (Citroëni tiimijuht Pierre Budar - toim) soov mind värvata mängis otsuse langetamisel suurt rolli," lisas 27-aastane soomlane.

"Tahtsime uueks aastaks kahte väga konkurentsivõimelist sõitjat ja seega on Esapekka liitumine suurepärane uudis," kommenteeris Budar. "Meie tiim on pikka aega rõhunud sellele, et usaldada noori sõitjaid. Esapekka on väga talendikas ja peaks Sébastieniga moodustama hiilgava tiimi."

Hetkel on veel selgusetu, kas Citröeni kolmanda sõitja koha hõivab Mads Östberg või Craig Breen. Viimast on väga tihedalt seostatud üleminekuga M-Sporti.

Toyota palkas Lappi asemele Kris Meeke`i. Vanade meeskonnaliikmetena jätkavad Tänak ja Latvala.