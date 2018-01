Citroeni rallimeeskonna boss sai FIA-s tähtsa ametikoha

Rahvusvaheline Autospordi Liit (FIA) nimetas Citroeni WRC-meeskonna tiimipealiku Yves Mattoni uueks ralli direktoriks.

50-aastane belglane võtab ameti üle soomlaselt Jarmo Mahonenilt, kes lahkus direktori kohalt eelmise aasta lõpus.

7. veebruaril tööd alustav Matton hakkab FIAs juhtima WRC-sarja ja rallikrossi võistlusi. Citroeni meeskonna uueks tiimipealikuks saab Pierre Budar.

Endine rallisõitja Matton alustas Citroeni meeskonnas 2002. aastal logistikajuhina, tiimijuhiks tõusis ta kuus hooaega tagasi.

"Mul on suur au see positsioon FIA-s vastu võtta. Olen autospordis teinud tööd väga erinevatel ametikohtadel, sealjuures maailma ühe kõigi aegade edukama tehasetiimi juures, aga see töökoht on mulle isiklikult väga suur saavutus," tänas Matton FIA-t usalduse eest.