Citröeni rallimeeskonna boss avalikustas, miks nad peasponsorita jäid

"Meie koostöö lõppes kuue aastaga, sest Abu Dhabi Racing ja sealne valitsus peavad uurima, kuidas nende investeeringutel läheb," sõnas Budar Autospordile.

Tiimijuht tunnistas, et lootis pärast Sebastien Loebi võitu Kataloonia rallil, et peasponsor ikkagi jätkab nende toetamist. "Pärast Hispaania tulemust, oli meil lootus, et koostöö jätkub, aga samas andis šeik Khalid meile teada, et on võimalik, et see ikkagi katkeb."

Loebi saavutatud võit jäigi tagasihoidliku hooaja teinud Citröeni ainsaks triumfiks 2018. aastal.

Citröen palkas uueks hooajaks maailmameistri Sebastien Ogier` M-Spordist ja Ott Tänaku endise tiimikaaslase Esapekka Lappi Toyotast, kuid peasponsorita jäämine tähendab, et kolmandat masinat 2019. aastal välja ei panda.

Budar lisas, et kui nad esinevad järgmisel aastal edukalt, on üsna tõenäoline, et Abu Dhabi lööb nendega 2020. aastaks taas käed.