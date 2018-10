Citroeni rallimeeskond stardib järgmisel hooajal kolme masinaga

Citroen on 2019. aastaks palganud Sebastien Ogier' ja Esapekka Lappi. Kolmandat masinat hakkavad suure tõenäosusega jagama Sebastien Loeb ja Craig Breen.

"Hetkel arutame oma partneritega võimalust tuua starti kolmas auto," sõnas Citroeni tegevjuht Linda Jackson, vahendab Autosport. "Auto on end igati tõestanud ning kombinatsioon meie masinast ja uutest sõitjatest toovad meile edu. Me usume, et oleme võimelised meistrivõistlused võitma."

Loebi võimaliku palkamise kohta lisas tegevjuht: "Ta on osa meie perekonnast ja ma olen kindel, et meil on midagi sellist pakkuda, milles Sebastien sooviks osaleda ja meid aidata. Meil on olnud temaga mitmeid pikki vestluseid."

Kuna Loeb on juba kinnitanud, et täishooaega ta WRC-sarjas kindlasti kaasa teha ei plaani, hakkab prantslane autot jagama ilmselt Breeniga. "Craig on teinud head tööd meie meeskonnas ja mina usun, et tal on tulevikus veel paremad saavutused tulemas," kommenteeris Jackson Breeni jätkamist.