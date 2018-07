Citroëni meeskond plaanib Soome ralliks suurt uuendust

WRC sarjas sõitev Citroëni meeskond kavatseb eesoleval Soome rallil välja tulla uue tehnilise muudatusega.

Citroën on katsetanud viimasel ajal uue esigeomeetriaga, kuid lõplik otsus tehakse pärast viimaseid testisõite, kus autoga sõidavad Mads Östberg, Craig Breen ning Khalid Al Qassimi.

Argentina rallil katsetas Citroëni tiim tagageomeetriaga, aga Östberg usub, et uus lahendus võib autot veelgi kiiremaks muuta.

"Me oleme positiivsed uuenduse osas," sõnas Östberg väljaandele Autosport. "See on üks suuri asju, millega oleme tööd teinud juba mõnda aega. Oleme testinud juba seda Portugalis ning Hispaanias."

"Auto filosoofia muutub - võistkond tõi autole uue tagageomeetria, aga esigeomeetria mitte. Uue lahendusega võime muuta vedrustust pehmemaks ning lisaks säilitada pidamise."

"See oli hea nädalavahetus," sõnas Craig Breen Rally Estonia kohta. "Me tulime Eestist ära hea enesetundega ja saime auto osas juurde palju kasulikku informatsiooni."