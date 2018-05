Citroeni eelmise nädala otsus lõi WRC-maailmas kaardid segamini. Kas M-Sport tugevneb?

Mis saab edasi aga Meeke'st? 38-aastane Meeke on aastate jooksul võitnud viis rallit ning tegevsõitjatest on rohkem võite ette näidata ainult Sebastien Ogier'l, Jari-Matti Latvalal ja Thierry Neuville'il.

Pigem usutakse rallimaailmas, et Meeke leiab endale tulevikuks siiski tööandja. Kui Citroenis talle tõenäoliselt ka järgmisel hooajal kohta ei nähta, siis valikuteks oleksid veel ju Toyota, Hyundai ja M-Sport.

BBC Sport uuris olukorda ning leidis, et Toyota ja Hyundai ei ole Meeke'ist kindlasti huvitatud. Samas leiti, et M-Sport võib britile aga võimaluse anda. Nii muutuks M-Sport kindlasti tugevamaks, kuna praegu on neil tiimis kaks täiskohaga sõitjat Sebastien Ogier ja Elfyn Evans ning kolmas mees Teemu Suninen lööb kaasa valitud etappidel.