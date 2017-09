Citroëni boss kinnitas läbirääkimisi Ogier`ga: ta on meie prioriteet number üks

Citroëni rallimeeskonna juht Yves Matton teatas, et nende tiimi peaeesmärk on saada järgmiseks hooajaks enda ridadesse valitsev maailmameister ja hetkel MM-sarja juhtiv Sebastien Ogier.

Kuna tänavu kolmel rallil Citroëni esindanud Andreas Mikkelsen sõidab hooaja lõpus hoopis Hyundai eest, uurisid L’Equipe ajakirjanikud Mattonilt, miks norralasel lubati lahkuda.

"Pidime otsuseid tegema lähtuvalt oma tulevikustrateegiast. Ehkki Andreas oli meie jaoks üks võimalus, polnud see kõige õigem stsenaarium," sõnas Matton. "Pidime tema lepingu lõpetama, et teiste valikute jaoks võimalused avatuna hoida."

Matton ei varjanud, et see teine valik on Citroëni jaoks just M-Sporti esindav Ogier: "Kuna Sebastien on meie esimeseks sihtmärgiks, ei tahtnud me meeskonna eelarvet surve alla panna."

Citroëni bossi sõnul on läbirääkimised juba täies hoos. "Praegu on veel vara midagi kindlat öelda ning lepingu allkirjastamisest on samuti vara rääkida, kuid läbirääkimised kulgevad normaalselt. Samas on Ogier meie selge prioriteet, peame läbirääkimisi vaid temaga," kinnitas Matton.

Ogier on varem selgelt märku andnud, et kui autotootja Ford uuel aastal M-Spordi tiimile õlga alla ei pane, siis sooviks ta meeskonda vahetada.

Matton kinnitas ühtlasi, et järgmisel hooajal naaseb arvatavasti paariks ralliks nende tiimi üheksakordne maailmameister Sébastien Loeb. "Ta (Loeb) pole varjanud, et tahaks kahel-kolmel rallil osaleda. Lõpliku otsuse langetab ta ise. Septembris testib ta meie autot kruusal."

Pärast Saksamaa rallit oli Loeb Citroëni masinat testinud ka asfalditeedel.