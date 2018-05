Citroeni boss imestab: kuidas Kris Meeke selles avariis küll terveks jäi?

Nädalavahetusel lõppenud Portugali MM-ralli kõige karmima väljasõidu tegi Citroeni rooli keerav Kris Meeke, kes kihutas 12. kiiruskatsel teelt välja ja lendas puudele otsa.

Meeke kurtis avarii järel seljavalu ja viidi ka haiglasse kontrolli, kuid sealt lubati ta peagi koju. “Olen väga õnnelik, et meeskond on ehitanud nii tugeva auto,“ sõnas Meeke hiljem.

Citroeni meeskonna juht Pierre Budar imestas Autosport.com-ile antud usutluses, et mõlemad mehed täiesti terveks jäid.

"See oli kõige tõsisem avarii, mida ma olen kunagi oma sõitjate esituses näinud. Kui seda autot pärast avariid vaadata, siis tundub uskumatu, et mõlemad sees olnud mehed on 100% terved. Aga nad on täiesti terved - ei ühtegi murdu ega vigastust. Tänan masina väljatöötajaid - te päästsite Krisi (Meeke) ja Pauli (Nagle) elu," kommenteeris Budar.

Video Meeke`i väljasõidust: