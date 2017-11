Citroeni boss avaldab: Ogier sai mujalt palju kopsakamaid pakkumisi

Citroeni WRC-meeskond lootis tulevaks aastaks tiimi tagasi tuua viiekordse maailmameistri Sebastien Ogier'i, kuid nüüdseks on selge, et selline stsenaarium jääb ära. Citroeni bossi Yves Mattoni sõnul läksid asjad nii, kuna neil ei olnud piisavalt raha.

Ogier on varasemalt kuulunud Citroeni tiimi, kuid lahkus sealt 2011. aastal, kuna tema läbisaamine üheksakordse maailmameistri Sebastien Loebiga ei olnud just parim, kirjutab Autosport.

Mattoni sõnul sai novembri alguses selgeks, et neil ei õnnestu Ogier'i palgata. “Me ei olnud võimelised konkureerima teiste pakkumistega, mis talle tehti,“ avaldas Matton. “Tegime ka oma pakkumise, kuid see ei olnud õigel tasemel.“

Ogier on praeguseks öelnud, et tal on valikus kaks varianti. Prantslase sõnul jätkab ta M-Spordis või taandub üldse WRC-sarjast. Matton avaldas lootust, et Ogier siiski jätkab.

“MM-sarja jaoks oleks hea, kui ta jätkaks WRC autoga kihutamist,“ sõnas Matton. “Loodan, et näeme teda ka järgmisel hooajal.“

Ogier'i tulevik peaks selgeks saama novembri lõpuks. Väidetavalt tahab prantslane aastapalgana kätte saada viis miljonit eurot. Citroeni pakkumine olevat olnud aga täpselt poole väiksem.

Citroenil on tulevaks hooajaks lepingud olemas Kris Meeke'i, Craig Breeni, Stephane Lefebvre'i ja Khalid Al-Qassimiga. Paaril etapil peaks osalema ka üheksakordne maailmameister Loeb, keda oodatakse starti Mehhiko etapiks.