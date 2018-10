Citroen võib tulevaks WRC-hooajaks tõusta ülivõimsalt kõige tituleeritumaks, Toyota kindlalt teine

Järgmisel hooajal kihutavad MM-sarjas taaskord neli tiimi. Lisaks Toyotale ja Citroenile asuvad joonele veel Hyundai ja M-Sport.

Kui vaadata tiimide sõitjate kogemusi ja etapivõite, siis kõige suurema võidupagasiga tuleb järgmisel hooajal starti Citroen.

Citroeni esisõitjana koha sisse võttev Sebastien Ogier on WRC-sarjas teeninud aastate jooksul 44 võitu. Kui ülejäänud täiskohaga tegevsõitjate võitude arvud kokku liita, siis teistel on kamba peale 45 esikohta.

Võttes arvesse viimast uudist, et Peugeot taandub rallikrossi MM-sarjast, siis on tulevaks aastaks tööta ka üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb. Citroeni tiim on mitmel korral andnud mõista, et võimaluse korral teevad nad järgmisel hooajal Loebiga võimalikult palju koostööd. Aastate jooksul on Loeb teeninud WRC-sarjas 78 võitu.

Praeguseks on selge, et järgmisel hooajal sõidavad Citroenis Ogier (44 võitu) ning Esapekka Lappi (1 võit). Seni on räägitud, et nemad ongi meesteks, kes teevad Citroenis ainsatena kaasa täishooaja. Kolmandasse autosse kandideerivad loetud rallideks aga Loeb (78 võitu), Mads Östberg (1 võit) ning rahaboss Khalid Al Qassimi.