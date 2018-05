Citroen vallandas Kris Meeke'i, kuna mees oli lihtsalt kontrolli alt väljas

Eelmisel nädalal tabas rallimaailma suur üllatus, kui Citroeni tehasetiim vallandas Kris Meeke'i. Meeke'ile sai lõpuks saatuslikuks Portugali rallil tehtud karm avarii.

Esialgu selgitas Citroen, et vallandamise põhjuseks oli sõitja edasine turvalisus, siis hiljem on ikkagi tunnistatud, et britt kippus liialt tihti katkestama, kirjutab Autosport.

“Koostatud legend oli ideaalne. See oli sama legend, mida oli samal katsel kasutatud ka eelmisel aastal,“ rääkis Portugalis juhtunust Citroeni meeskonna boss Pierre Budar.

“Arvan, et nad läbisid seda kiiruskatset sama legendiga juba vähemalt kolmandat korda. Selle aja jooksul ei tehtud legendis ühtegi muudatust,“ selgitas Budar. “Tal ei olnud peal ka mingit pinget, kuna ta ei mänginud sel hetkel suurt mängu. Sellises olukorras tuleks sõita turvaliselt.“

“Kõik teavad tulemust. Asjad ei olnud kontrolli all. Meil puudus olukorra üle kontroll. Kui kaotame kontrolli, siis saame ainult aimata, mis hakkab tulevikus juhtuma,“ viitas Budar tõsiasjale, et nad ei saanud Meeke'is kindlad olla.