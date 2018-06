Citroen üritab 2019. aastaks Ogieri palgata

Citroeni rallimeeskond plaanib üle seitsme aasta tiimi tagasi tuua viiekordse maailmameistri Sebastien Ogieri.

Prantslane lahkus Citroenist 2011. aastal, kui tal tekkisid pinged üheksakordse tšempioni Sebastien Loebiga. Ogier liitus Volkswageniga ning võitis pärast ühte hooaega Škoda Fabia S2000 roolis alates 2013. aastast viis järjestikust MM-tiitlit, viimase neist eelmisel aastal M-Spordiga.

Citroen mängis end eelmisel nädalal aga Kris Meeke'i vallandades keerulisse olukorda. Neil pole enam selget liidrit, kes tiimile punktid koju tooks.

"Võite ette kujutada, et meie olukorras kaalume me uue sõitja saamiseks kõiki variante. Kui te ütlete mulle, et Ogier on turul ja ta on Citroeniga liitumisest huvitatud, siis muidugi, ma olen Sebastien Ogierist huvitatud. Kahtlemata," ütles Citroeni tiimipealik Pierre Budar ajakirjale Autosport. "Aga me peame kaaluma kõiki variante. Peame oma sõitjate nimekirja järgmiseks aastaks paika saama."

Ogieri palkamine oli Citroeni prioriteet juba eelmisel talvel, kuid siis öeldi, et nad ei suutnud prantslase nõudmistele vastata. Mitmeid Prantsuse autotootjaid ühendava PSA Grupi esimees Carlos Tavares ütles 2017. aasta hooaja eel, et Citroen ei üritanud Ogieri palgata, kuna nad uskusid, et Kris Meeke suudab kastanid tulest välja tuua.

Ogieri leping M-Spordiga saab usutavasti selle hooaja lõpus läbi.