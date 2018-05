Citroen tegi järsu sammu: Kris Meeke'i jaoks on WRC-hooaeg lõppenud!

Citroeni rallimeeskond andis täna teada, et on otsustanud oma loodetud esisõitja Kris Meeke'i aasta lõpuni suurest mängust kõrvale jätta.

Põhjuseks toodi ohutuskaalutlused: Portugali ralli lõppes Meeke'i ja tema kaardilugeja Paul Nagle'i jaoks taas raske avariiga ning pidevad katkestamised osutusid meeskonna jaoks liiaks.

"See ei olnud lihtne otsus, sest see mõjutab nii sõitjat kui kaardilugejat, kuid põhjused peituvad turvalisuses. Meeskonna juhina pean selle eest vastutama," sõnas Citroeni meeskonna juht Pierre Budar. "Teeme selle otsuse preventatiivselt."

Citroeni pressiteates selgitati lisaks, et Meeke on võtnud liigseid riske ning on teinud mitmeid avariisid, mis on olnud oma loomult rasked ning oleks võinud ohtu seada tema ja kaardilugeja tervise.

Meeskond pole oma ülejäänud aasta täpsetest plaanidest teada andnud, kuid rallimaailmas on juba jõutud spekuleerida, et Meeke'ile sisuliselt kinga andmine võib tähendada rohkem etappe Sébastien Loebile.