Citroen lööb rallimaailmas kaardid sassi? Tiim jahib uueks aastaks mitut tippsõitjat korraga

Citroeni läbirääkimised M-Spordis sõitva Ogier`ga on käinud juba nädalaid, kuid nüüd on selgunud, et ka Lappi palkamine on muutunud väga aktiivseks.

Kuigi Ogier on jätkuvalt Citroeni esimene valik, on meeskond temast ilmajäämise kartuses asunud Lappit veelgi enam survestama.

Autospordi andmetel kohtus Soome rallisõitja mänedžer Erik Veiby Citroeni tiimijuhi Pierre Budariga esmakordselt juunis ning eelmisel kuul külastas Lappi juba ka Citroen Racingu tehast.

27-aastasel Lappil on lisaks Citroeni pakkumise laual ka Toyota tiimijuhult Tommi Mäkinenilt saadud lepingupikendus. Mäkinen soovib meeskonda jätta lisaks Ott Tänakule - kellel on juba kehtiv leping - nii Lappi kui Jari-Matti Latvala.

Veiby kinnitas, et Lappi on saanud pakkumise kahelt tiimilt. "Esapekka teeb oma tööd ja valmistub selleks, et Toyotat, kes on tema tööandja, võimalikult hästi esindada," sõnas Veiby. "Meil on Toyotalt pakkumine, kuid oleme pidanud uue aasta osas läbirääkimisi ka teiste meeskondadega, kuid pole kuhugi allkirju andnud."

Citroeni praeguste sõitjate Breeni ja Mads Östbergi lepingud saavad läbi selle hooajaga. Neist soovib tiim koostööd jätkata eeskätt Breeniga.