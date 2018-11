Citroen jäi ilma suursponsorist ja kolmandat autot 2019. aastal ilmselt välja ei panegi

"Kompanii esindajad on otsustanud teha pausi, et oma kohustusi ümber hinnata," ütles Citoreni tiimi mänedžer Pierre Budar Prantsusmaa spordilehele L'Equipe.

Abu Dhabi oli Citroeni toetanud alates 2013. aastast. Araabia firma rahad tõid meeskonda šeik Khalid Al Qassimi ja üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb. Viimase kaasalöömine tuleva aasta MM-etappidel on samuti suure kahtluse all.

"See on ebameeldiv, aga olukord on selline. Majanduslik seis on hetkel keeruline," sõnas Loeb.

Viimastel aastatel rohkem rallikrossile keskendunud Loebi järgmise aasta tegemistes pole üldse mingit kindlust, sest talle autot pakkunud Peugeot' tehasemeeskond teatas sügisel rallikrossi MM-sarjast taandumisest. Prantslane otsib veel omal käel võimalusi selles sarjas kaasa teha.

"Me üritame leida lahendusi, et saada tiimi Peugeot 208 RX auto, aga seis on keeruline," lisas Loeb.

Citroeni põhisõitjad on järgmisel aastal Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi. Budari sõnul on kolmanda auto lisamine tiimi hetkel ebatõenäoline.