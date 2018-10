Briti meedia: legendaarne autotootja võib 2021. aastal WRC-sarja naasta

Alles eelmisel aastal MM-sarja suurelt naasnud Toyota on seal väga edukalt kanda kinnitamas ning tänavu ka nii sõitjate kui tootjate arvestuses MM-tiitlile konkureerimas.

Järgmisel aastal on tagasi kalendris ka Jaapani ralli ning tõusva päikese maal on ralli taas populaarsust kogumas - koguni nii palju, et Mitsubishi bossid mõtlevad tõsiselt MM-sarja naasmisele, seda aastast 2021.

Kui aastaid sõitis Mitsubishi WRC-sarjas Lanceri mudeliga, siis uue programmi raames kasutatakse Mitsubishi Mirage'i mudelit.

Aastatel 1989-2005 WRC-sarjas osalenud Mitsubishid kogusid selle ajaga 76 poodiumikohta, 34 rallivõitu, neli individuaalset MM-tiitlit (Mäkinen 1996-1999) ning ühe meeskondliku MM-tiitli (1998).