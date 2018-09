BLOGI | Tänak näitas Türgi ralli testikatsel neljandat aega, parim oli Neuville, Mikkelsein sai ka taas liikuma

Türgi ralli on tänavuse MM-kalendri üks raskematest rallidest, kus autod ja sõitjad peavad hakkama saama karmide teede ja kuuma ilmaga.

Koos Türgi ralliga on sel hooajal sõita veel neli rallit. Senisest üheksast osavõistlusest on võidurõõmu tunda saanud kolm meest. Nii Thierry Neuville, Sebastien Ogier kui ka Ott Tänak on kõik võitnud kolm rallit. Punktitabelis on liidriks Neuville 172 silmaga. Teine on Ogier 149-ga ja kolmas kaks viimast rallit võitnud Tänak 136-ga.

Delfi Sport hoiab lugejaid sündmustega kursis otseblogi vahendusel. Türgi ralli esimene kiiruskatse algab täna kell 20.08.

Hommikul peeti ära ka testikatse, kus parimat minekut näitas MM-sarja liider Thierry Neuville. Ott Tänak sai kirja päeva neljanda aja. Kui hommikul oli autoga probleeme Andreas Mikkelsenil, siis testikatse lõpuks sai ta siiski uuesti liikuma.



Türgi ralli http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-turgis-tanak-lahtised-kivid-teevad-selle-ralli-loteriiks?id=83658787 Testikatse paremusjärjestus: Tundub, et Tänak testikatsel siiski rohkem rajale ei tule. https://www.instagram.com/p/BnqaWLQAD93/?taken-by=otttanak Testikatse paremusjärjestus: Östberg saab ajaks 3.31,6 ning tõuseb seitsmendaks. Craig Breen on käinud rajal ja saanud ajaks 3.33,3. Sellega ta enda parimat tulemust ei paranda ja pingereas on ta jätkuvalt seitsmes. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/fotod-ken-torn-sattus-turgi-rallil-juba-probleemide-kuusi?id=83658071 Mikkelseni auto on taas korras ja norralane on valmis uuesti rajale minema. https://twitter.com/AMikkelsenRally/status/1040169799396089856 Delfi Türgist: Tänak läheb täna tõenäoliselt veel rajale ja proovib testikatset veel läbida. WRC2 autod proovivad parasjagu enda oskusi. WRC autodel on veel samuti aega, et veelkord rajale tulla. Türgi teedel sõitmise järel näevad rehvid välja just sellised: https://twitter.com/MattJelonek/status/1040155946281066496 Praegu ei ole mõnda aega uusi aegu tulnud, kuid testikatset ei ole veel ka lõppenuks kuulutatud. Praegune paremusjärjestus: Tänakust tõusevad nüüd mööda ka Ogier ja Latvala. Ogier läheb 3.26,5-ga teiseks ja Latvala 3.27,0-ga kolmandaks. Tänak on praegu neljas. Tänak tunnistab, et olud on keerulised ja kõiki ootab ees karm nädalavahetus. Ilm on Türgis heitlik. Oodatakse äikest. https://twitter.com/RallyingUK/status/1040148287687467009 Neuville läheb võimsalt liidriks. MM-sarja üldarvestuses esikohta hoidva belglase ajaks märgitakse 3.24,9, mis on Tänakust koguni 3,7 sekundit kiirem. https://twitter.com/OttTanak/status/1040148870569844736 Testikatse praegune seis: Vahepeal tõuseb Evans 3.29,3-ga liidriks, kuid seejärel sõidab Tänak 3.28,6-ga päeva senise parima aja. Senised tulemused: Teisel läbimisel on Tänak hoos ning läheb ajaga 3.31,0 Lappi järel teiseks. Neuville tunnistab, et Türgi esktreemsed olud on nende jaoks täiesti enneolematud. https://twitter.com/MattJelonek/status/1040130713507352576 Mikkelsen on mootoriprobleemide tõttu seisma jäänud. https://twitter.com/MattJelonek/status/1040136688305987584 Seni on parimat minekut näidanud Toyota mees Esapekka Lappi. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1040137387635077120 Delfi Türgis: Tänak läks taas boksist välja. Testikatse esimese läbimise järel Tänak kommentaare ei jaganud. Tundub, et midagi lahti ei ole. Nüüd tuleb Lappi ning ajaks on 3.30,2. Tegemist on senise parima ajaga. Ogier parandab samuti ja läheb liidriks - 3.31,1. Neuville läbib testikatse teist korda ja läheb 3.32,2-ga liidriks. 12 meest on praeguseks tulemuse kirja saanud. Tänak on eelviimasel kohal. Ogier testikatsel: https://twitter.com/RallyingUK/status/1040130257188282369 Neuville testikatsel: https://twitter.com/RallyingUK/status/1040129682316775425 Toyota on seni teada andnud, et ralli on nende jaoks alanud. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1040128631475818496 Praegune paremusjärjestus: Lappi läheb liidriks - 3.38,4. Mikkelsen teiseks - 3.38,7. Tänaku esimene aeg on väga tagasihoidlik - 3.59,6. Kaotust Neuville'ile sisuliselt 20 sekundit. Kohe ei ole aeglase sõidu põhjust teada. Ogier tuleb Neuville'iga samas tempos ja jääb lõpuks belglasele alla kõigest 0,1 sekundiga. Esimesena tuleb testikatselt läbi MM-sarja liider Thierry Neuville, kes saab 4,7 km pikkusel katsel kirja aja 3.39,9. Vahepeal spekulatsioone ka tuleva hooaja kohta. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/sebastien-ogier-liitub-vaidetavalt-taas-citroeniga-sordot-ja-paddonit-ootab-taas-kurb-saatus?id=83655185 Testikatse on peagi alagamas. Toyota tiimi erinevad värvid. Milline on Ott Tänak? https://twitter.com/TGR_WRC/status/1039800889589084160 http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kas-tanak-jatkab-turgis-voidujada?id=83646883

Türgi ralli ajakava

Neljapäev

1. kiiruskatse: Super Special Stage Turkey Full Speed, kell 20.08 (2 km)

Reede



2. kiiruskatse Cetibeli 1, kell 7.58 (38,1 km)

3. kiiruskatse Ula 1, kell 9.21 (21,75 km)

4. kiiruskatse Cicekli 1, kell 10.24 (12,57 km)

5. kiiruskatse Cetibeli 2, kell 13.37 (38,1 km)

6. kiiruskatse Ula 2, kell 15.00 (21,75 km)

7. kiiruskatse Cicekli 2, kell 16.03 (12,57 km)

Laupäev