BLOGI | Ott Tänak alustas Soome rallit kena katsevõiduga!

Ralli algas neljapäeva õhtul lühikese Harju publikukatsega, mille Tänak sarnaselt eelmisele aastale ka võitis. Teiseks tuli MM-sarja üldliider Thierry Neuville, kolmandaks Sébastien Ogier.

Soome ralli seis pärast 1. katset:

Reedene ajakava

SS2 Moksi 1 (20,04 km) - kell 08.18

SS3 Urria 1 (12,28 km) - kell 09.21

SS4 Ässämäki 1 (12,33 km) - kell 10.13

SS5 Äänekoski 1 (7,71 km) - kell 11.36

Hoolduspaus

SS6 Oittila (19,34 km) - kell 14.24

SS7 Moksi 2 (20,04 km) - kell 15.27

SS8 Urria 2 (12,28 km) - kell 16.30

SS9 Ässämäki 2 (12,33 km) - kell 17.22

SS10 Äänekoski 2 (7,71 km) - kell 18.45

SS11 Harju 2 (2,31 km) - kell 20.00 (otseülekanne Delfi TV-s)

Soome MM-ralli

Harju katse tulemused ja ühtlasi ka ralli üldseis pärast 1. katset:

Neuville tuleb teiseks - 0,7 sekundit kaotust. Tänakule seega katsevõit!

Ogier läheb teiseks - kaotust Tänakule 0,8 sekundit.

Tänakult küsitakse, kas Soome rallil tulevad tema kõige kõvemad konkurendid meeskonna seest. "Nad on soomlased, seega igal juhul. Sel aastal ei saa ma aga nuriseda - mul on täpselt samad tööriistad nagu neil!"

Ja Tänak tulebki võimsalt - väga puhas sõit ja edu Mikkelseni ees on lausa 0,9 sekundit!

Nüüd on aga kord Ott Tänaku käes!

Lappil on katsel üks ärev hetk ja kaotust tuleb 0,8 sekundit. Teine koht sellegipoolest.

Mikkelsen vajutab kõvasti ja vajutab ennast uueks liidriks - 1.50,1 viib ta päris kindlalt esimeseks.

Evans finišis - kaotust liidritele 0,8 sekundit.

Latvala üritab nüüd näidata, mida Toyota suudab - aga kaotab Citroenidele 0,5 sekundiga.

Breen on küll katse alguses pisut kiirem, kuid lõppaeg tuleb tal tiimikaaslase Östbergiga täpselt sama. Kaksikjuhtimine.

Östberg lööb Paddonit 0,8 sekundiga - 1.51,0.

Suninen ei suuda soomlaste edu taastada - kaotust Paddonile tuleb 0,2 sekundit.

Paddon paneb märgi maha - 1.51,8 viib ta hetkeliidriks.

Jääb alla - 2,6 sekundit on kaotust Rovanperäle. Nüüd on stardis aga tõsised tegijad - alustades Hayden Paddoniga, keda Eesti publik nägi äsja Eesti rallil.

Nüüd on lõpuks kord Al-Qassimi käes. Kas mees suudab ka liidriks minna või jääb ta WRC2 masinatele alla?

Kalle Rovanperä läheb WRC2 klassis 1.56,6-ga liidriks.

Enne kõige võimsamaid masinaid tulevad telepildis veel viimased WRC2 autod.

Esimesena läheb WRC masinatest rajale Khalid Al Qassimi.

Nüüd on aga aeg uudist värskendada, sest Delfi TV otsepilt kiiruskatsest on peagi algamas!

Samal ajal on finišis Ken Torn - ajaks 2.08,3. JWRC meestest seni kiireim!

Ott Tänak andis samal ajal WRC All Live'ile usutluse. "Näeme, et kõik meie meeskonnas on väga elevil, see on meie koduetapp ja ootused on kõrgel. Ettevalmistus läks hästi ja osalesime ka Rally Estonial. Oleme teinud kõik võimaliku, nüüd loodame hästi esineda."Uue mootori kohta: "Arendati rohkem pöördemomenti, mitte otseselt toorest jõudu. Natuke parem on sellega sõita, aga suurem eelis peaks välja tulema aeglasematel rallidel, mitte nii väga siin, kus suurem osa on kiireid lõike."Tänavuse Soome ralli uute teede kohta: "Ei saa öelda, et aeglasemad - lihtsalt pisut kitsamad. Aga kõik oli väga kena, kui katseid läbi sõitsime."Rally Estonia kohta: "See oli tõesti vägev. Prioriteet oli muidugi auto meie kodufännide ette tuua, sest on palju fänne, kes ei saa Eestist välja rallisid vaatama reisida. Oli väga tore nädalavahetus ja ka me ise saime suurte kiirustega harjuda."Suurte eestlaste masside kohta: "Loodame näha nii palju fänne kui võimalik. Minul on aga teha oma töö ja loodetavasti teevad ka nemad oma tööd hästi!"

Katse finišisse on jõudnud 18 autot. Poom hoiab praegu kümnendat kohta, aga oma masinaklassi sõitjatest on ta seni olnud kiireim.

Poom ongi värskelt turvaliselt finišisse jõudnud - ajaks 2.12,9. Sellega hakkame siis võrdlema JWRC autode aegu.

Tere õhtust! Soome MM-ralli on peatselt algamas ning esimene kiiruskatse algab kohe-kohe, aga WRC autodeni tuleb veel tunnike oodata. Seniks elame kaasa Roland Poomile ja Ken Tornile, kes tulevad starti JWRC autodega.

Testikatse tulemused:

Testikatse võib lõppenuks lugeda. WRC autod on oma sõidud ära teinud. Kokkuvõttes sai kiireima aja Östberg (Citroen), kellele järgnes meeskonnakaaslane Breen. Tänak sai kirja neljanda aja.

Roland Poom sai testikatse esimesel läbimisel kirja ajaks 2.26.0. RC4 klassis hoiab ta sellega 12. kohta.

Ken Torn parandas kolmandal katsel oma aega veelgi ning sai kirja 2.20.8, millega asub Bergkvisti järel teisel kohal RC4 klassis.

Tänak tegi testikatsel oma neljanda ja viimase läbimise. Ajaks tuli 1.56.4, millega oma positsiooni ei paradanud. Eestlane asub neljandal kohal.

Latvala jaoks on testikatse lõppenud. Ta asub hetkel kolmandal kohal.https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1022391517581860864

Breen on läbinud esimese WRC sõitjana testikatse ka viiendal korral. Heas hoos Breen sõitis oma kiireima aja 1.55.5, millega kaotab 0,7 sekundit Östbergile.

Soome meedia teatel oleks Tänak testikatses peaaegu fotograafid alla ajanud. Tänak sõitis katse ajal kurvis korra valesti ning tegi kiire spinni, et uuesti õiges suunas sõita. Seda tehes oli ta väga lähedal fotograafidele pihta minemises. Keegi siiski viga ei saanud vahejuhtumis.

Ken Torn on testikatse läbinud ka teisel korral. Torn parandab aega lausa 4,5 sekundi jagu. (2.21.1). RC4-klassis kaotab ta Bergkvistile 0,1 sekundit.

Heas hoos Breen sõidab välja 1.56.00, millega küll aega ei paranda, aga hoiab stabiilset seeriat.

Neljandal läbimisel Ogier ajaks 1.57.4, millega jääb 0,1 sekundi võrra alla oma senisele parimale ajal. Kokkuvõttes on ta hetkel 9.

Pärast esimest läbimist on Ken Torni aeg RC4-klassis kiireim.

Tänak saab kolmandal läbimisel ajaks 1.56.7 ehk oma senist parimat aega ei paranda.

Ken Torn RC4-klassis on testikatse korra läbinud. Ajaks läks kirja 2.25.6, millega jagab oma klassis esimest kohta.

Paddon sõidab kolmandal läbimisel sama aja, mis teisel (1.56.9).

Neljandal läbimisel saab Neuville ajaks 1.56.8, millega asub 6. kohal.

Hetke seis testikatsel:

Citroeni sõitjad on heas hoos. Östberg sõidab võimsa aja (1.54.8). Talle järgneb meeskonnakaaslane Breen (+0,9).

Breen tõuseb testikatsel uueks liidriks ajaga 1.55.7!

Teemu Suninen saab kolmandal korral ajaks 1.56.6.

Lappi ja Ogier on ka kolmandal läbimisel aja kirja saanud. Mõlema ajaks 1.57.3.

Järjestus pärast testikatse teist läbimist.

Tänakust keegi teisel läbimisel kiiremat aega pole sõitnud. Breen kaotab napid 0,2 sekundit. Paddon on kolmas (+0,9).

Lappi ja Mikkelsen saavad teisel läbimisel kirja ajaks 1.57.7 ja 1.57.8.

Ott Tänak sõidab uue kiireima aja! Tänak saab kirja aja 1.56.00 ning edestab Ogieri 2,7 sekundiga!

Ogier ja Neuville parandavad teisel läbimisel märgatavalt oma aega. Ogier on kiireim ajaga 1.58.7. Neuville teine ajaga 1.58.9.

Vahepeal on aja kirja saanud ka Paddon ja Breen, kes sõitsid välja vastavalt teise (2.00.5) ning kolmanda aja (2.00.6).

Esimesena alistab kahe minuti piiri Östberg, kui ajana läheb kirja 1.59.1.

Soomlased on heas hoos. Kaks kiireimat aega kuuluvad nüüd Latvalale (2.00.9) ja Suninenile (2.01.1).

Mikkelsen paneb uue märgi maha - 2.01.2. Vahepeal sai aja kirja ka Elfyn Evans (2.02.2).

Esapekka Lappi sõidab välja uue kiireima aja - 2.01.9.

Tänak sõidab Neuvillest ja Ogierist testikatse esimesel läbimisel veidi aeglasemalt. Aeg on 2.04.6.

Sebastien Ogier edestab testikatsel Neuville'i. Ajaks läks kirja 2.02.1.

Esimesena sai testikatsel aja kirja Thierry Neuville (2.02.8).

Tere hommikust rallisõbrad! Täna kell 8.00 tehakse Soome rallil algust testikatsega. Vesala testikatse pikkuseks on 4,26 kilomeetrit.