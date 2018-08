BLOGI | "Kohutav! Sellel katsel polnud päris ralliga midagi pistmist..." Ott Tänak alustas Saksamaa rallit katsevõiduga, WRC2 autoga Kalle Rovanperä kaotas vaid 0,1 sekundiga

Saksamaa MM-ralli

Peame tegema ikkagi tulemustesse muudatuse: päris paljud WRC2 autod tulid kitsal teel väga hästi ning Kalle Rovanperä jäi Tänakule vaid 0,1 sekundiga alla!

Saksamaa ralli avakatse tulemused:

Viimase WRC mehena finišeerib Neuville - 2,0 sekundit kaotust Tänakule. Eesti mehele taas katsevõit!

Ogier tuleb pigem turvaliselt ning kaotab Tänakule 0,9 sekundiga.

Tänak: "Kohutav! Nii halba publikukatset pole kunagi olnud. Katse on nii kitsas ja mitte nendele autodele mõeldud. Palju oli alajuhitavust, aga nii on kõigi jaoks. Õnneks pole sellel katsel päris ralliga midagi pistmist. Homme algab õige asi."

Ott Tänak finišis esimesena - 0,4 sekundit edu Sordo ees!

Lappi on nii väikesest kaotusest üllatunud. "Päriselt ka? Tundus, et sõitsin kohutavalt!"

Lappi kaotab Sordole 1,1 sekundiga.

Dani Sordo on lõpuks mees, kes Kopecky troonilt tõukab - 0,2 sekundiga läheb hispaanlane tšehhi ette!

Isegi Mikkelsen jääb Kopeckyle alla - 0,4 sekundiga, aga siiski!

Latvala suudab ühe sõõriku juures heinapalli koha pealt minema lüüa ning auto tagatipuks välja suretada. Kaotust tuleb aga selle kohta "vaid" 2,0 sekundit.

Nüüd on stardis esimene Toyota - Jari-Matti Latvala.

WRC ässad ei jõua Kopeckyle isegi lähedale. 3,2 sekundit on ka Evansi kaotus.

Östberg kaotab Kopeckyle lausa 3,2 sekundit. Tuletame veelkord meelde: eelmisel aastal suutiski Kopecky lõpuks Saksamaal avakatse võita! Kusjuures toona sõideti hoopis teist trassi.

Ka Breen ei löö Kopecky aega üle: 0,5 sekundit tuleb tema kaotuseks.

Suninen ei suuda WRC2 mehele Kopeckyle ära teha! Kaotust tuleb koguni 2,7 sekundit.

Nüüd on kord aga WRC käes - esimesena on juba rajal Teemu Suninen!

Marijan Griebel läheb WRC2 meestest neljandaks. 2.16,5.

Eelmisel aastal Saksamaa ralli avakatse suurüllatusena võitnud Jan Kopecky läheb ka seekord liidriks - 2.11,8.

Kogenum Gus Greensmith ei suuda sakslast alistada - 0,6 sekundit tuleb kaotust Kreimile.

WRC2 esimene pääsuke Fabian Kreim saab kirja 2.15,5.

Serderidis tõmbab ühe "sõõriku" ajal tagarehvi velje pealt maha ning kaotab omajagu aega. 2.38,6 on lõppajaks.

Stardijärjekord on avakatsel suhteliselt huvitav - esimene WRC auto tuleb rajale alles kuuendana. Esmalt on platsis Ott Tänaku eelmise aasta masinaga sõitev kreeklane Serderidis, seejärel WRC2 mehed.

Nagu ikka, algavad MM-rallid neljapäeva õhtul lühikese publikukatsega. Erand ei ole ka Saksamaa etapp - avakatse on kõigest kahe kilomeetri pikkune. Delfi TV ülekanne ongi nüüd ka alanud!

Enam ei ole kaua jäänud - ning peagi algab otseülekanne ka Delfi TV-s!

Kiiruskatse eel tegelevad sõitjad veel muude kohustustega.https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1030129090551062534

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanaku-konkurent-luges-uudistest-et-saab-jargmisel-hooajal-koik-mm-etapid-kaasa-teha?id=83374801

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1030108683806683136

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/fia-kohtub-sel-nadalavahetusel-wrc-juhtidega-et-tanakut-ja-teisi-soomes-hairinud-teemat-arutada?id=83373879

Michelin on testikatsest väikese video kokku pannud:https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1030093855918456833

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/foto-dani-sordo-jai-juba-testikatsele-soites-kiiruse-uletamisega-vahele-ning-sai-peaaegu-tuhat-eurot-trahvi?id=83372315

https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1030028776200175616

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-saksamaal-tanak-testikatse-jarel-koik-on-ok?id=83368755

Neuville käis sõitmas ka viiendat korda - 2.54,4. Tema parimaks tulemuseks jääb 2.53,6, mis andis talle neljanda koha.

Selline on testikatse lõplik tulemus. Eeldusel, et keegi sõitjatest rohkem starti ei tule. Tänak on testikatse kiireim mees ajaga 2.52,9.

Latvala parandab taas aega ning tõuseb teiseks! Latvala uus aeg on 2.53,1, millega kaotab Tänakule vaid 0,2 sekundiga.

https://twitter.com/OpensTightens/status/1030015873489223681

Sordo sõitis välja neljanda aja (2.53,8). Ta edestab Latvalat, tema ees on omakorda Tänak, Ogier ja Neuville.

Östberg jagas muljeid testikatsest: "Esimesel läbimisel tegime spinni. Teisel katsel jäi meile plastik ette rajal. Pärast seda on igal läbimisel aeg paranenud."https://twitter.com/MadsOstberg/status/1030015247699116033

https://twitter.com/eWRCresults/status/1030008073593794562

Latvala parandab oma aega kõvasti. 2.53,9 on hetkel neljas kiireim aeg.

Latvala ja Anttila plaanivad veel testikatsel sõitahttps://twitter.com/MiikkaAnttila/status/1030007954794336256

Hetkeseis:

https://twitter.com/eWRCresults/status/1030008073593794562

Neuville ja Evans teevad ka neljanda läbimise. Neuville'i uus parim aeg on 2.53,6 millega asub kolmandal real. Evans sõitis 2.54,5.

WRC2 klassi tulemused:https://twitter.com/eWRCresults/status/1030002112032329728

Tänak sõidab välja uue kiireima aja! 2.52,9-ga edestab ta 0,6 sekundiga Ogieriga.

Pärast esimest testikatse läbimist oli Tänaku auto ümber jõulist sebimist.

Kolmandal läbimisel sõidavad Breen ja Sordo mõlemad 2.54,8, millega nad edestavad Tänakut.

Neuville parandab kolmandal läbimisel oma aega ja saab kirja 2.55,3, mis on täpselt sama aeg võrreldes Tänakuga.

Hetkeseis testikatsel:

Ott Tänak on läbinud testikatse teist korda ja parandas oma aega. 2.55,3 annab talle neljanda koha.

Thierry Neuville on tagasi hooldusalas pärast kolme läbimist.https://twitter.com/thierryneuville/status/1029992798861320194

https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1029991745650606080

Lappi sõidab välja aja 2.54,7, mis annab talle teise koha.

Neuville parandab samuti oma aega: 2.55,3, mis on hetkel Evansi ja Ogieri järel kolmas tulemus.

Esimesena tegi kolmanda läbimise Elfyn Evans, kes sõidab välja uue kiireima aja 2.54,3.

Tundub, et Tänak, Latvala ja Sordo ei tulnud ainsate WRC sõitjatena teisel läbimisel starti.

https://twitter.com/El_Risson/status/1029986044542889985

Hetkeajad testikatse teise läbimise ajal:

Mads Östberg on raja äärest lisa võtnud, teisel läbimisel tuli ajaks 3.18,5, mis on 8 sekundit aeglasem esimesest.https://twitter.com/ma_ipp/status/1029983058030678021

Ogier sõidab uue kiireima aja. 2.55,0.

Teistkorda on juba katse jõudnud läbida Lappi ja Mikkelsen. Mõlemad parandavad jõuliselt oma aega. Lappi 2:55,7. Mikkelsen 2.57,4.

12 meest on hetkel aja kirja saanud.

https://twitter.com/El_Risson/status/1029978658352574464

Citröeni meeste ajakaotuse põhjused teada. Östberg tegi rajal spinni ja Breen sõitis heinakuhjale otsa.https://twitter.com/rallytravel/status/1029977376430673921

https://twitter.com/ma_ipp/status/1029978367821533184

Citröeni mehed Mads Östberg ja Craig Breen kaotavad Ogierile 13 sekundit.

Testikats on läbinud ka teised Toyota sõitjad. Jari-Matti Latvala ajaks on 2.59,1 ja Esapekka Lappi sai kirja 3.01,7.

Andreas Mikkelseni esimese läbimise aeg on 3.03,1, mis on hetkel sõitjatest selgelt kõige aeglasem.

Dani Sordo saab kirja ajaks 3.00,3.

Ajad on juba kirja saanud ka Sebastien Ogier ja Ott Tänak. Ogier on hetkel kiireim ajaga 2.57,1. Tänaku aeg on 2.58,3.

Thierry Neuvillel esimesena aeg kirjas: 2.58,6.

Testikatse on alanud! Esimesena on stardis Thierry Neuville.

https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1029973413480280064

Ükski masin veel testikatsel starti pole tulnud.

https://twitter.com/MSportLtd/status/1029966211524775936

https://twitter.com/OttTanak/status/1029740279270727680

https://twitter.com/El_Risson/status/1029960514472960000

Hommikust rallisõbrad! Täna kell 9.00 hommikul on algamas Saksamaa ralli testikatse St. Wendeler Land, mille pikkuseks 5,52 kilomeetrit.