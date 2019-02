BLOGI JA FOTOD | Täistabamus! Ott Tänak võitis Rootsi ralli ning kogus maksimumi ka punktikatselt!

Rootsi ralli

JWRC-s on samuti ralli lõppenud - ning oma elu esimesel JWRC-etapil osalenud Roland Poom on saanud teise koha! Viimasel katsel jäi Ken Tornil sealjuures vaid 0,6 sekundit katsevõidust puudu. JWRC lõppseis:

Tommi Mäkinen: "Näen Otis kunagist iseennast. Ta on tänavu palju rohkem tiitliks valmis ja usun, et ta on selleks võimeline."

Sellele küsimusele saate vastuse juba peagi lindistatavas "Kuuendas käigus"!

Oliver: Mida 315 tähendas?

Mehhiko MM-ralli toimub juba kolme nädala pärast - jääme veel häid tulemusi ootama!

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/eesti-rallisoitja-on-mm-sarja-juhtinud-varemgi-kas-maletad-millal?id=85349121

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/rootsi-ralli-voit-tegi-ott-tanakust-wrc-sarjas-eksklusiivse-klubi-kaheksanda-liikme?id=85348349

Kusjuures Eesti hümni asemel lastakse meestele Soome hümni!

Mehed on juba poodiumil ning kuulavad hümne. Ilusad hetked!

GIF89a : ilus elu.eelmine nädalavahetus sildaru,nÜÜd tÄnak.meie spordis on head ajad

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1097108446627942402

Tänak: "Mäletan, kui kõvasti Markko Märtin üritas, et Rootsis võita ning tal jäi sellest napilt puudu, seetõttu on hea meel siin lõpuks võit kätte saada."

Ralli lõppseis:

Punktikatse tulemused:

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/mm-sarja-punktiseis-tanak-tousis-esimest-korda-elus-liidriks-esikohal-ka-toyota?id=85349447

Ott Tänak ja Martin Järveoja on Rootsi ralli võitjad ning ka punktikatse kiireimad! Edu Neuville'i ees on lausa 3,5 sekundit!

Teises splitis hoiab Tänak esikohta - 2,9 sekundit on juba vahe!

Lappi tunnistab, et oli alguses pisut liiga ettevaatlik, aga hakkas siis vajutama.

Tänaku esimene splitt on lubav - ta on 0,5 sekundiga Neuville'i ees seal liider!

Ott Tänak on nüüd samuti rajal. Ootame tema vaheaegu.

Milline närvide mäng!

Lappi finišis ning ta ei anna teist kohta Neuville'ile ära! Kaotust tuleb 1,4 sekundit ning teine koht on soomlase oma!

Teises splitis on Lappi kaotus Neuville'ile 4,1 sekundit. Kas belglane tõusebki teiseks?

Lappi esimene splitt muudab olukorra pingeliseks - ta kaotab seal Neuville'ile 2,5 sekundiga!

Järele on jäänud vaid Esapekka Lappi ja Ott Tänak. Tuletame meelde - Lappi edu Neuville'i ees oli enne seda katset üldarvestuses vaid 4,4 sekundit, seega ei ole soomlasel eksimisruumi palju.

Thierry Neuville paneb finišis võimsa märgi maha - kiireim aeg, edu Evansi ees 0,9 sekundit!

Teises splitis on Neuville juba liider! Edu Evansi ees 1,1 sekundit.

Neuville'i esimene splitt on küll Ogier'st 1,5 sekundit aeglasem, aga Evansist 0,5 sekundit kiirem. Kas tuleb uus liidriaeg?

Järgmisena on rajal Thierry Neuville. Mida belglane suudab?

Mikkelsen finišis ja lisapunkte talle ei tule - kaotust Evansile 3,6 sekundit. Kokkuvõttes jääb ta Evansi ette sealjuures vaid 2,8 sekundiga!

Mikkelseni esimene vaheaeg ei ole väga lubav - ta kaotab Ogier'le seal juba 3,1 sekundit.

Meile see mõistagi sobib - tiitlipretendendilt Ogier'lt võetakse punkte ära. Järgmisena on rajal neljandast kohast kinni hoidev Mikkelsen.

Evansile on seega vähemalt üks punkt garanteeritud, kui WRC2 sõitjad ei üllata.

Evans finišis liidriajaga - vaid 0,2 sekundit edu Ogier' ees!

Evansi teine splitt on Ogier'st vaid 0,8 sekundit aeglasem. Kas siit tuleb uus katse liider?

Evans ei tundu olevat siiski aega kaotanud - esimeses splitis on ta Meeke'iga täpselt sama ajaga ehk kaotab Ogier'le 2,0 sekundit.

Meeke: "Mul oli katse alguses päris tugev kokkupõrge auto vasakus esiosas, mille järel oli roolitunnetus pisut paigast ära."

Järgmisena on juba rajal Elfyn Evans. GPS-i järgi oleks ta justkui katse alguses väikese vea teinud, aga see võis olla ka ajavõtusüsteemi aps.

Meeke finišis - ning ka tema ei suuda Ogier' aega lüüa! Kaotust tuleb aga vaid 0,6 sekundit.

Teises splitis on Meeke'i kaotus vaid 1,1!

Meeke'i esimene splitt - kaotust Ogier'le 2,0 sekundit.

Kris Meeke on juba rajal. Temal väga palju eksimisruumi pole - Loeb oli enne seda katset temast kokkuvõttes vaid 9,2 sekundi kaugusel.

Ei suuda! Loeb on kolmas, kaotus jääb Ogier'le lõpuks 2,3 sekundit.

Teises splitis on Loebi kaotus 2,0 sekundit. Kas ta suudab Latvalale või Ogier'le katse lõpuga ära teha?

Loeb on esimeses splitis kolmas - kaotust Ogier'le 2,3 sekundit.

Järgmine mees rajal on Sébastien Loeb!

Tidemand lõpetab hetkel neljanda ajaga - 8,3 sekundit jääb ka finišis tema kaotuseks Ogier'le.

Tidemandi esimene splitt ei ole hea - kaotust Ogier'le koguni 8,3 sekundit. Tema nädalavahetus ei ole küll väga õnnestunud olnud.

Bertelli kaotab 16,3 sekundit. Nüüd liigub tähelepanu juba järgmise WRC mehe peale - rajal on Pontus Tidemand.

Latvala tõdeb, et ta ei saa aru, kas rada läheb halvemaks või paremaks - mõnes kohas viivat roopad auto pisut pahast kurvides välja.

Võib arvata, et rolli mängis ka tõsiasi, et Ogier säästis oma rehve eelmisel katsel ikka väga selge sihiga.

GIF89a : Ogier nii palju parem sõitja või rada ei lähe paremaks?

Järgmine startija on Lorenzo Bertelli, kes kõrges mängus kaasa ei löö.

Latvala finišis teise ajaga - kaotust Ogier'le 1,1 sekundit. Kas prantslane hiilib siiski lisapunktidele?

Ka Latvala ei tundu Ogier' aega lüüa suutvat - splittides kaotab ta isegi veel rohkem kui Suninen.

Mida suudab nüüd aga Jari-Matti Latvala?

Suninen finišis - teine aeg, kaotust Ogier'le 3,6 sekundit.

Sunineni esimene splitt pole kõige lubavam - ta on seal Ogier'st 2,1 sekundit aeglasem.

Järgmisena on rajal Teemu Suninen.

Muide - reedesel läbimisel võitis selle katse üldse WRC2 masinaga sõitnud Jari Huttunen. Huvitav, kas Tänaku järel tulevad R5 autod ka sel korral punktikatsel kaarte segada suudavad?

Östberg mõistagi suurde mängu ei jõua - ta kaotab finišis 15,4 sekundit. WRC2 Pro klassis on ta aga rallivõitja.

Vahepeal on lähte saanud ka WRC Pro klassis sõitev Mads Östberg.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1097094650018582528

Ogier: "Ma ei usu, et ma siit katselt punkte saan. Katse lõpuosa oli väga lögane, nii et see peaks palju puhtamaks minema."

Ogier on finišis - 5.19,7 on aeg, mis tuleks nüüd üles kirjutada. Grönholmi edestab ta 12,9 sekundiga.

Grönholm: "Vähemalt saime palju action'it!"

Viimaste rallide ajal on nädalavahetuse jooksul ralliblogiga uudisi kokku loetud üle miljoni korra!

Janek: Kui suur on Delfi ralliblogi lugejate arv - suurusjärk?

Marcus Grönholm on karjääri viimase ralli finišis - ajaks 5.32,6.

Sébastien Ogier on samuti nüüd rajal. Tema minekut tuleb kindlasti hoolega jälgida.

Sel katsel peaks olema kaks vaheajapunkte.

GIF89a : Palju splitte me saame

Marcus Grönholm on oma karjääri viimasele katsele startinud!

Tommi Mäkineni sõnul on Ott Tänak võimeline punktikatsel ka turvalise sõiduga punkte võtma. Loodame!

Katse alguseni on veel kümme minutit! Punktikatsele kohaselt on stardiintervallid neljaminutilised, Ott Tänak peaks rajale saama kell 14.10.

JWRC-s võitis 18. katse lätlane Sesks, Ken Torn oli teine (+11,4) ja Roland Poom neljas (+37,7). Üldkokkuvõttes jätkab Poom teisel, Torn kümnendal kohal.

https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1097076108011495424

Ralli üldseis pärast 18. katset: Tänaku edu endiselt kindel, Lappi kindlustas teist kohta.

Tänak: "Seni on olnud suurepärane nädalavahetus, kõik on toiminud täpselt nii nagu soovisime. Üks katse veel, vaatame, mida suudame."

18. katse tulemused: Evans võitis katse, Tänak võttis rahulikult, Ogier kohe väga-väga rahulikult.

Ott Tänak on finišis - turvalised 5,2 sekundit kaotust Evansile. Üks katse veel minna!

Mikkelsen lööb küll finišis Neuville'i, kuid vaid 0,1 sekundiga - seega jääb tema siiski üldarvestuses neljandale kohale.

Lappi finišis - teise ajaga, Neuville'i edestab ta 1,9 sekundiga. Viimase katse eel on seega Lappi edu belglase ees 4,4 sekundit.Ott Tänak on teisest splitist läbi tulnud ja tema tempo on selline... tavaline. Ei ole kiireim, aga ei ole ka palju ära andnud.

Neuville: "Tegime väikese vea, võitlesin autoga väga kõvasti, masin tahab igas kurvis otse minna."

Neuville finišis - kaotust Evansile 2,5 sekundit. Mida suudavad nüüd Lappi ja Mikkelsen?

Evans on samal ajal kiireima ajaga finišis - edu Meeke'i ees 1,6 sekundit.

Olulisi uudiseid esimesest splitist: Neuville kaotab seal Lappile koguni 4,0 sekundit, samal ajal kui Mikkelsen on näiteks Lappist 1,1 sekundit maas!

Meeke finišis - edu Sunineni ees täpselt sekund, Loebi ees 2,6. Kokkuvõttes on viimase katse eel seega Meeke Loebist 9,2 sekundit eespool.

Splittide järgi tuleb Kris Meeke aga Loebist veel pisut kiiremini. Ei tasu unustada, et nende vahel on kokkuvõttes vaid 6,6 sekundit.

Loeb finišis - kaotust Suninenile 1,6 sekundit.

Suninen on finišis seni kiireima ajaga - edu Latvala ees 1,7 sekundit.

Tidemand finišis - kaotust Latvalale 8,4 sekundit.

Esimeses splitis on liidriks läinud Suninen, kes edestab Latvalat 2,8 sekundiga. Loeb jääb alla 3,5-ga, Tidemand 7,1-ga.

GIF89a : Huvitav oleks näha ka korra Mäkineni rajal Toyotaga!

Latvala lööb Grönholmi finišis 29,5, Ogier'd 39,1 sekundiga.

Ogier kaotab Grönholmile finišis 9,6 sekundit."Ei tea, kas mul on punktikatsel võimalus, aga kui võimalus on, peame sellest maksimumi võtma." Prantslane viitab sellele, et tal tuleb punktikatsel juba teisena rajale asuda.

Grönholm ja Rautiainen naudivad sõitu, huilgavad ja ropendavad. Lõpuaeg 11.55,8.

Grönholmi stiilinäide: https://twitter.com/19erica90/status/1097058496066043904

Latvala edestabki Ogier'd teises splitis lausa 18,3 sekundiga. Miks soomlane rehvi säästmisele ei mõtle?

Vahepeal näidati telepildist, et Bertelli rammis päris korralikult hange. Ogier kaotab paar sekundit Grönholmile ka teises splitis, tundub, et ta säästab rehvi.

Latvala edestab esimeses splitis Grönholmi 7,7 sekundiga ja Ogier'd 8,8 sekundiga. Ogier ei tundu väga pingutavat.

Marcus Grönholm on 18. katsele startinud!

https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1097053084923150336

JWRC-s sai Ken Torn 17. katsel kolmanda koha (+8,1), Roland Poom oli kuues (+37,1). Üldarvestus 17. katse järel:

Wolk: Kui eelmise aasta Mehhiko ralli katseaegu vaadata, siis teisena startinud Ogier ja kolmandana startinud Ott näitasid päris korralikke aegu.

GIF89a : Kui tahad tipus olla, siis tuleb wrc rallis kojamehe ametiga harjuda, vaadake Ogieri :)

GIF89a : Seda küll, et kellel enim punkte, see võidab. Kuid esimese päeva teepuhastaja roll on Mehhikos tänamatu amet, mis võib anda ka järgmiseks päevaks samasuguse ülesande. Seega punktikaotus tuleks suur. Teistel rallidel poleks asi nii hull.

Finn: Otil tuleb mõnikümmend järgmist rallit esimesena startida, miks mitte sellega Mehhikos algust teha

Argo L.: Tegelikult pole nagu ainsamatki punkti mõtet ära kinkida, aasta lõpus on nende üle lugemine ja kel rohkem see ongi võitja! Kavaldada saab ka ralli käigus vastavalt olukorrale.

GIF89a : Tegelikult järgmise ralli mõttes oleks hea, kui Neuville saaks piisavalt palju punkte sellelt rallilt ja jääks napilt punktitabelis Tänaku ette. Siis oleks Mehhiko keerulistes oludes vähemalt keegi ees rada pühkimas.

Likenäsi katse teise läbimiseni on nüüd pisut rohkem kui tund aega minna, aga vahepeal tulevad mõistagi katselt läbi ka JWRC autod. Meie elame seal kaasa teist kohta hoidvale Roland Poomile ning katsevõitude eest heitlevale Ken Tornile.

Ralli üldseis pärast 17. katset: Tänak püsib liidrikohal, Mikkelsen kukkus neljandaks.

Nõnda - 17. katse tulemused. Esimestena startinud Latvala ja Ogier olid teistest peajagu üle.

Tänak: "Olud on väga kenad, olin väga ettevaatlik. Arvan, et punktikatsel me viie punkti peale välja ei lähe, kui vaadata seda, kui suur võitlus meie taga käib."

Ott Tänak riske ei võta, kaotab Latvalale 9,7 sekundit ning on rallivõidule taas sammu võrra lähemal.

Mikkelsen kaotab finišis Latvalale 15,4 sekundit ning langeb seetõttu teiselt kohalt neljandaks!

Lappi finišis - kaotust Latvalale 8,6 sekundit, edu Neuville'i ees aga vaid 0,2! Kokkuvõttes jääb soomlane belglasest 2,5 sekundiga ettepoole.

Neuville lööb Evansi aja üle - ta kaotab Latvalale 8,8 sekundit. Üldarvestuses edestab ta Evansit 13,1 sekundiga. Mida suudavad nüüd Lappi ja Mikkelsen?

Tänaku esimene splitt on ajalt viies - kaotust Latvalale seal 3,3 sekundit.

Splittide järgi on Lappi teise koha pretendentidest kõige kiiremini tulnud, Neuville ja Mikkelsen on talle pisut alla jäänud.

Evans sõidab välja kolmanda aja - kaotust Latvalale täpselt 10,0 sekundit. Kas sellest piisab, et poodiumiheitlusesse tagasi murda?

Meeke kaotab küll Latvalale 10,4 sekundit, aga Loebi edestab ta viie sekundiga ning kasvatab oma üldedu prantslase ees 6,6 sekundile.

Loeb kaotab 15,4 sekundit.

Suninen kaotab Latvalale finišis 14,9 sekundit.

Tidemand kaotab finišis Latvalale 19,0 sekundit.

Ka teistelt sõitjatelt ei ole praegu vaheaegu tulnud, nii et ajavõtusüsteem on vist üldiselt streikimas.

Tuohino sõitis siiski katse kenasti lõpuni, tundub, et GPS-süsteem lihtsalt eksis.

Kaarel: Nagu aru sain, siis Ott oli öelnud, et ta punktikatsel ei võta liigseid riske - maksimumi peale ei lähe. Võibolla proovib mõnda punkti ainult saada. Parem saada võit ning kindlad 25 punkti, kui riskida 5 punkti pärast kõigega.

Latvala tänab finišis oma inseneri Taavit, kes tegi diferentsiaalis hea muudatuse. Tundub, et tegemist on eestlasega! :)

Latvala on samal ajal finišis 0,2 sekundit parema ajaga kui Ogier.

GPS-i järgi tundub jah, et ta on rajal seisma jäänud. Ootame uudiseid.

GIF89a : Mis Tuohinoga juhtus?

Ogier lööb Grönholmi aja finišis üle 21,8 sekundiga.

Grönholmilt küsitakse, kas ta tahaks samas autos veel mõnel MM-rallil kaasa lüüa - näiteks Soomes? "Unustage ära!"

Grönholm finišis - 11.28,3 ajaks.Teises splitis on Ogier Latvalast 0,1 sekundiga mööda läinud.

Latvala on Ogier'st avasplitis 1,3 sekundit nobedam.

Ogier on esimeses splitis Grönholmist 5,3 sekundit kiirem. Ilmselt keskenduvad nii Ogier kui Latvala siin eelkõige rehvide säästmisele, et punktikatsel võimalikult heas seisus olla. Püüda pole neil praegu esimesel kahel katsel mitte kui midagi.

Marcus Grönholm on tänasele avakatsele startinud!

kõlkajalg: Kahel esimsel katsel suruvad gaasi põhja eelkõige : Mikkelsen-Lappi-Neuville (Mikkelsenil alles vaid kasutatud rehvid!); samuti suruvad avakatsetel Meeke-Loeb. Punktikatsel on kõige "verisemad soovijad" kindlasti Ogier, Latvala, Suninen ja Meeke. Kui teise koha asjus pole veel selgust, siis riski piiril sõidavad ka need 3. Tänak tahab ka punkte, kuid liigselt kindlasti ei riski, seega ka paar lisapunkti oleks õnnestumine. Muidugi... eelkõige on vaja seda, et Oti Yaris lõpuni vastu peaks. Tuleb lühike, kuid ülihuvitav pühapäeva ennelõuna.

https://twitter.com/OttTanak/status/1097016849492070400

Järgmiseks katseks valmistudes on sobiv kuulata ära eile õhtul lindistatud "Kuues käik"!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-kas-wrc-sari-vajab-veel-uhte-reeglimuudatust-kui-palju-saavad-kaardilugejad-palka?id=85345335

Lisaks klaarime eilsest õhtust ühe võla ära: siin on JWRC seis enne viimast päeva:

Stardijärjekord peaks täna olema selline:https://twitter.com/planetemarcus/status/1096896184495587328

Esimese katse alguseni on veel tunnike aega, seniks veel natuke infot. M-Spordi uskumatud mehaanikud suutsid Teemu Sunineni auto turvapuuri ära parandada, mis tähendab, et soomlane saab täna jätkata ning punktikatsel lisapunkte sihtida!https://twitter.com/MSportLtd/status/1096880801608806400

Tere hommikust! Täna ootab meid ees Rootsi ralli kolm viimast katset - kaks korda läbitakse 21-kilomeetrine Likenäs, punktikatseks on aga reede õhtust tuttava efektse lõpuga Torsby katse teine läbimine.Öösel oli taas paar külmakraadi, nii et vähemalt alguses ei tohiks rajal liiga palju lumeputru olla.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1097010294524657664

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-jwrc-sarjas-teist-kohta-hoidev-roland-poom-kui-rehve-ikka-all-ei-ole-on-kiiretes-kohtades-vaga-keeruline?id=85347391

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-ott-tanak-hommikul-oli-voidusoit-aga-parast-seda-on-tulnud-ellu-jaada?id=85347331

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/rootsi-ralli-voidu-poole-liikuv-ott-tanak-soidame-hea-rutmi-ja-hea-autoga-naudime?id=85346499

Kris: Palju on rekord järjestike etappide kiiruskatsete võitude osas? Kas Ott hakkab juba lähedale jõudma või ongi liider?

Ralli üldseis pärast laupäeva: Tänaku edu on suhteliselt turvaline, Lappi tõusis Mikkelsenist mööda teiseks.

16. katse tulemused: Neuville'ile katsevõit.

Ott lõpetab laupäeva seitsmenda-kaheksanda ajaga- kaotust Neuville'ile tuli lühikesel katsel 3,2 sekundit.

Viimasena on nüüd rajal Ott Tänak.

Mikkelsen kaotab Neuville'ile 1,3 sekundit, mis tähendab, et tänase päeva järel on ta Esapekka Lappiga täpselt viigis!

Evans kaotab päeva lõpetuseks Neuville'ile 2,7 sekundit.

Lappi kaotab Neuville'ile vaid 0,9 sekundit. Kahe mehe vahele jääb homse eel 2,3 sekundit - soomlase kasuks!

Ogier kaotab Neuville'ile 2,2 sekundit.

Neuville lõpetab päeva võimsalt - ta lööb Loebi aega koguni 2,5 sekundiga!

Parempoolne rool: Mg Metro 6R4 oli parempoolse rooliga rallikas

Loeb sõidab uue põhjaaja - ta edestab Meeke'i 0,7 sekundiga.

Tidemand jääb sprindikatsel Meeke'ile alla täpselt sekundiga.

Jah - Ken on Martini onupoeg.

Ott: Kas Roland Poomi kaardilugeja Ken Järveoja on kuidagi Martin Järveojaga suguluses?

Jacek: Seal pole vahet kummal pool rool , või istud sa selg ees. Nõuetele peab vastama auto

keegi: "huviline" hea küsimus👍

Kris Meeke sõidab uue liidriaja, edestades Latvalat 0,8 sekundiga. Tuohino kaotas talle 4,6 sekundit.

Huviline: Küsimus! Kas rally ajaloos on olnud ka parempoolse rooliga autosid või see on ka reeglites kirjas?

Vanameister Grönholm kaotab Latvalale 6,8 sekundit. Ei tea, kas ta piduriprobleemid on lahenduse saanud.

Bertelli kaotab 7,9 sekundit.

Latvala paneb esimese märgi maha - 2.00,8 on tema aeg Torsby sprindikatsel.

Latvala on 16. katsele startinud!

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-fotod-rootsit-lendavad-autod-ja-varvikas-publik-rootsi-ralli-kuulsaimal-huppel?id=85346377

Ken Torn võttis 15. katselt JWRC klassis teise katsevõidu järjest! Roland Poom on aga üldarvestuses endiselt teisel kohal.

Mitte teadja: Tallinn-Tartu maanteel 7mm piikidega , meile isegi sobiks arvestades teehooldust :)

TO: Kululnud rehv: Kas oled kunagi rallipiikidega proovinud tavateel sõita? Rootsi ralli puhul on eriti oluline neid hoida, vaevalt mehed sädemepilves mööda asfalti uuele katsele kulgevad :) Legaalse aspektina on nendega tavaliikluses osalemine keelatud

Kulunud rehv: Kas sa "Rehvid" oled kunagi muretsenud selle üle, palju su auto rehvd kuluvad 100km sõitmise peale?

Tavateel rahulikult sõitmine rehvi väga ei kulutagi.

Rehvid: Kuidas ralliautod ülesõitudel oma rehve säästavad? 100 km on ikkagi arvestatav vahemaa. Või lubatakse selleks tavarehvid alla panna?

Seda tundi ei anna "Kuuenda käigu" kuulamisest palju paremini sisustada! http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-kas-wrc-sari-vajab-veel-uhte-reeglimuudatust-kui-palju-saavad-kaardilugejad-palka?id=85345335

Sõitjad liiguvad nüüd 100 kilomeetrit tagasi Torsbysse, et seal päeva viimane publikukatse sõita. See algab kell 20.30 ning peaks aset leidma väikesel krossirajal.

Ralli üldseis pärast 15. katset: Tänak kindlalt liider, Mikkelsen edestab teisel kohal Lappit vaid 0,4 sekundiga!

15. katse tulemused: Tänakule publikukatselt võit!

Tänak: "Suurepärane päev, lõikame stardipositsioonist kasu. Eile tegime suure töö ära. Rehvid on viimaseks katseks hästi säästetud, naelad on kõik olemas."

Tänak võtab katsevõidu! 0,6 sekundit edu Lappi ees. Loodetavasti ei sõida ükski WRC2 masin nüüd Tänaku aega üle.

Ott Tänak sõidab viimases paaris koos WRC2 autol oleva Mads Östbergiga.

Mikkelsen kaotab Lappile 1,5 sekundit, Evans 1,9 sekundit. Norralase teine koht sulab nagu Torsby lumi!

Lappi ja Ogier tulevad hea tempoga - tiimikaaslased sõidavad seni kiiremad ajad välja. Lappi 1.36,6, Ogier kaotab 0,4 sekundiga.Lappi kasvatab üldedu Neuville'i ees nüüd 3,2 sekundile. Abiks ikka!

Neuville läheb liidriks - 0,3 sekundit edu Meeke'i ees, Loeb kaotab 2,1 sekundit.

Meeke sõidab välja seni parima aja - 1.37,5. Tidemand kaotab 1,8 sekundiga.

Teises paaris sõitsid "vanamehed" Tuohino ja Grönholm. Grönholm kaotab Latvalale vaid 0,1 sekundit, Tuohino 2,1 sekundit.

Latvala saab kirja 1.38,9, Bertelli 1.43,0. Neljapäeva õhtul võitis Neuville selle katse 1.34,9-ga.

Katse on ikka väga vesine. Tundub, et neljapäevaõhtused roopad on pisut väiksemateks sulanud.

Karlstadi publikukatse teine läbimine on aga alanud - esimeses paaris on rajal Latvala ja Bertelli.

Märgime kiirelt ära ka JWRC hetkeseisu - Ken Torn võttis 14. katselt katsevõidu!

Värske "Kuues käik" on samuti üleval - ja teemad on põnevad!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-kas-wrc-sari-vajab-veel-uhte-reeglimuudatust-kui-palju-saavad-kaardilugejad-palka?id=85345335

M-Spordist antakse teada, et Sunineni turvapuuris on katki vaid üks latt, mis üritatakse nüüd asendada. Tundub, et soomlane ehk ikkagi saab homme jätkata?

Suninen: "Tegu oli suhteliselt lihtsa kurviga, mis oleks pidanud minema kiiresti, aga auto tagaosa läks käest ära ning sõitsin teelt välja. Muidu on auto korras, aga turvapuur on katki. Peame vaatama, kas selle saab homseks korda."

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-ken-torni-auto-kais-rootsi-rallil-kulje-peal?id=85345351

Ei saa. Ta suundub juba tagasi Torsby poole.

Heix: Saab siis Teemu jätkata?

Neuville'i piruett on samuti videos nähtav:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1096790441301852160

Siin natuke videomaterjali Sunineni väljasõidust:https://twitter.com/nilssonemil_/status/1096787850899714048

Võistlejad suunduvad nüüd edasi Karlstadi, kus ootab ees esimene kahest tänasest publikukatsest. See algab aga alles kell 18.45 - muuhulgas on vahepeal kavas "Kuuenda käigu" lindistus.Mõistagi ootame aga siinkohal ära veel ka JWRC tulemused.

puu: No ka Ogieril oli ropult õnne. See puu peale trampliinihüpet oli ikka üli lähedal...

GIF89a : Nüüd küsimus selles kas Suninen homme saab rajale, täpselt ei tea ,aga turvapuuri parandada vist ei tohi.

GIF89a : Küll sellel Neuvillel on ikka õnne... Kolm korda sel rallil lumevalli lennanud, kuid kordagi pole kinni jäänud.

Ralli üldseis pärast 14. katset: Tänaku edu püsib, võitlus teisele kohale on ülipõnev!

14. katse tulemused: Ogier'le veel üks katsevõit, Tänak kuues.

Tundub, et Sunineni turvapuur on mõlgi saanud, mis tähendab, et ta sunnitakse turvalisuspõhjustel katkestama!

Suninen finišis - kaotust kogunes 42,3 sekundit. Kahju - ta oli muidu kuuendat kohta jahtimas.

Suninen kütab vaheaegade järgi võimsalt, aga nüüd soomlane eksis, põrutas suhteliselt pehmelt vastu puud ning jäi hetkeks lumme kinni! Publik aitas ta sealt õnneks kiirelt välja, aga kas auto on piisavalt terve? Ajakaotust tuli igatahes omajagu.

Tänak: "Oleme teinud kõik, mis oleme saanud. Eilne päev oli võtmetähtsusega, täna maitseme eilse vilju. Olen sõitnud heas rütmis, nautinud ja kõik on seni plaani järgi läinud."

Tänaku suure hüppe ajal paraku liiga kõva fännimöllu telepilti kuulda polnud. Finišis on eestlane kuuenda ajaga, kaotust Ogier'le 4,7 sekundit.

Tänak sel katsel vist võidu peale välja ei lähe - splittide järgi annab ta paar sekundit kiirematele tagasi.

Mikkelsen kaotab Ogier'le finišis 7,3 sekundit ning jääb üldarvestuses nüüd vaid 1,9 sekundiga Lappi ette!

Mikkelsen on splittide järgi Lappile ja Neuville'ile pisut tagasi andnud. Kas norralane jääb teisele kohale?

Evans lõpetab samuti hea ajaga - kolmas koht, kaotust Ogier'le 2,0 sekundit. Lappist jääb ta üldarvestuses maha 10,5 sekundiga.

Ott Tänak on nüüd samuti rajal. Esimeses splitis on taas ellu ärganud ka Evans, kes on seal Neuville'i 0,6 sekundiga edestamas.

Lappi lõpetab kolmanda ajaga - Ogier'le kaotab ta 2,2 sekundit.Üldarvestuses jääb Lappi Neuville'ist veel 2,6 sekundit ettepoole. Väga põnev lahing käib poodiumikohtade peale!

Ogier suudab Neuville'i 1,6 sekundiga lüüa.

Ogier oleks Colin's Cresti hüppe järel peaaegu suure avarii teinud, aga prantslane suutis napilt auto rajale tagasi päästa!Tema Citroen võttis hangest korraliku ampsu, kusjuures seal olnud puust või postist jäi ehk meeter või vähem puudu...https://twitter.com/crash71100/status/1096782464528330752

Tõepoolest - kui Citroenid, Toyotad ja Fordid on pidevalt kinni jäänud, siis Hyundaid on alati kuidagimoodi hange kinni jäämisest pääsenud.https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1096781022098849792

Loeb teeb kena hüppe, aga Neuville'i lüüa ei suuda - kaotust tuleb 1,4 sekundit. Prantslane tõuseb üldarvestuses nüüd Meeke'ist vaid 0,5 sekundi kaugusele.

Esimeses splitis on Neuville endiselt liider, aga Ogier (+0,1) ja Loeb (+0,3) on tal kannul.

Neuville: "Ausalt öeldes surusin väga kõvasti ja eksisin. Kaotasin ehk neli-viis sekundit, aga jätkasin selle järel surumist."

Hoolimata sellest päris ärevast eksimusest läheb Neuville kindlalt katse liidriks! 6,3 sekundit on tema edu Tidemandi ees.

Neuville tegi katsel päris korraliku pirueti!

Kris Meeke pakub fännidele vinge õhulennu, aga kaotab finišis Tidemandile 1,1 sekundiga.

JWRC 13. katsel sai Poom lätlase Sesksi järel teise koha (+16,7), Ken Torn kaotas peaaegu kolm minutit. JWRC üldseis 13. katse järel:

Tidemand edestab finišis Bertellit 18,1 sekundiga.

Olulised uudised ka JWRC-st: liider Dennis Radström sõitis teelt välja ja pidi katkestama. Roland Poom on seetõttu tõusnud teisele kohale.https://twitter.com/FIAJuniorWRC/status/1096776398986006528

Meeke jääb esimeses splitis ka Tidemandile 1,6 sekundiga alla. Üllatav.

Latvala finišis - ta kaotab Bertellile 3.57,8.

Kolmeminutiliste stardiintervallide tõttu liigub infot sel katsel pisut harvemini kui tavaliselt. Tidemand läheb esimeses splitis liidriks, edestades Grönholmi 5,8 sekundiga. Latvala oli selleks hetkeks juba üle nelja minuti kaotanud.

Ott Tänak esitas fännidele väljakutse: kas pealtvaatajad suudavad Colin's Crestil teha nii kõva häält, et nad seda auto sees kuuleksid?https://twitter.com/OttTanak/status/1096776328219709445

Grönholmil on sealjuures mingisugune probleem piduritega. "Mul ei ole üldse pidureid! Algusest peale hakkas mure pihta ja aina süvenes. Lõpus oli see juba ohtlik."

Grönholm teeb Colin's Crestil suhteliselt tagasihoidliku lennu ning lõpetab ajaga 8.53,0.Latvala on nüüd taas liikuma saanud.

Latvala tundus olevat hangest väljas, aga GPS ei näita endiselt, et ta liiguks. Kummaline.

Latvala tuli vasakkurvi liiga suure hooga ning lihtsalt libises vastu hange, mis viskas ta risti lume sisse. Tema õnneks ei ole tal midagi suurt enam üldarvestuses mängus.

Publik üritab ta välja aidata.

Latvala eksib ning jääb taas hange kinni!

Esimese on rajal, nagu ikka, Marcus Grönholm. Läks!

GIF89a : JWRC küll kõik peaksid rahulikult kulgema, püüda saab vaid kuues viiendat, neljandana kihutaja ei peaks küll kolmandat püüdma (päris suur vahe ja ilmselt päris arutu risk ka)

Jaan: Loodetavasti Ott pikalt ei hüppa ja hoiab autot!

Järgmisena ootab meid juba 15 minuti pärast ees Vargaseni katse teine läbimine koos kuulsa Colin's Cresti hüppega!

JWRC sarjas pidi radiaatoriprobleemi tõttu 12. katsel katkestama sakslane Tannert. Ken Torn oli katsel kolmas (võitjale Radströmile +3,4), Roland Poom viies (+15,6). Kokkuvõttes jätkab Poom kolmandal kohal, Torn tõusis sakslase ebaõnne tõttu kümnendaks.

Ralli üldseis pärast 13. katset: Tänaku edu suurenes peaaegu minutini, Mikkelseni eksimus tegi ka teise koha saatuse lahtiseks.

13. katse tulemused: Tänakule järjekordne ilus katsevõit, Mikkelsen elas üle ehmatuse.

Suninen seekord nii head sõitu ei tee - ta kaotab Tänakule 10,2 sekundit ning jääb nii Meeke'ist kui Loebist üldarvestuses tahapoole.

Tänaku edu on nüüd Mikkelseni ees 51,7 sekundit. "Kõik on kontrolli all. Olud on raskemad kui enne ja tulime rahulikult sõidujoone sees. Kõik töötab, auto on hea. Rehvide tõttu üritame võimalikult sujuvad olla, et neid ka publikukatseteks jaguks."

https://twitter.com/Karlip1/status/1096764116390371329

Tänak võtab katsevõidu - edu Neuville'i ees 2,4 sekundit.

Mikkelsen: "Kaotasime pidamise totaalselt ja meil oli väga õnne, et välja saime. Autoga on kõik korras."

Mikkelsen pääses väga napilt! Tema auto kaldus hange ning jäi korraks päris korralikult kinni, kaardilugeja lausa karjus ahastusest, aga auto tuli siiski imekombel välja! Finišis kaotab ta Neuville'ile 8,9 sekundit ning jääb nüüd Lappist kokkuvõttes vaid 7,0 sekundit ettepoole!

Evans kaotabki finišis Neuville'ile 10,5 sekundit ning langeb viiendaks. Lappile jääb ta üldarvestuses alla 10,7 sekundiga.

Tänak jätkab splittide põhjal tugevat sõitu - ta edestab stabiilselt Neuville'i paari sekundiga.

Tundub, et kolmanda koha heitlusest on Evans tasapisi ära langemas. Viimases splitis kaotab ta juba 7,3 sekundit.

Lappi finišis - kaotust Neuville'ile tuleb 1,4 sekundit. Kokkuvõttes jääb soomlane belglasest 3,2 sekundit ettepoole!

Ogier finišis - kaotust Neuville'ile 6,7 sekundit.Lappi on samal ajal viimases splitis Neuville'ist 1,2 sekundit aeglasem. Siin läheb kõvaks heitluseks!

Loeb finišis - hetkel teine aeg, kaotust tiimikaaslasele Neuville'ile 5,0 sekundit.Samal ajal on Tänak läbi tulnud esimesest splitis ning seal "põhjad" teinud - ta edestab Mikkelseni 1,5 sekundiga.

Neuville finišis - väga võimsa ajaga. Latvalat edestab ta 16,6 sekundiga. See ei saa olla ainult sõidujoone puhtamaks minemisest.

Meeke kaotab splittide järgi Neuville'ile tublisti üle kümne sekundi. Kas Suninenil ja Loebil avaneb ka tema vastu võimalus?

Meeke on finišis - kaotust Latvalale 0,9 sekundit."See katse oli hullem kui ükski Monte Carlo katse. Ainus mõte oli lihtsalt ellu jääda."

Tidemand on finišis siiski Latvalast pisut aeglasem - 2,8 sekundit.

Esimeses splitis tullakse järjest paremate aegadega. Neuville edestab seal Meeke'i 2,0 sekundiga, Tidemandi juba 4,6-ga.

Latvala finišis - ajaks 12.55,8. Edu Grönholmi ees tuleb 24,6 sekundit.

Maik: Heh, ei saanudki aru, mis seda Grönholmi täpselt häiris. Aga sesmõttes on lahe, vana sõidaks nagu endiselt võidu peale.

Tidemand edestab esimeses splitis Latvalat 0,4 sekundiga.

Grönholm lõpetab katse ja ütleb mikrofoni ühemõtteliselt: "V*ttu!"

Grönholm finišis - 13.20,4.

Latvala edestab avasplitis Grönholmi 6,4 sekundiga.

GIF89a : Mul selline küsimus, et kui Ogier startis suvalisel ajal, kas siis Enne Ogieri ja pärast teda startinud mehe vahe siis oli 4 minutit? Kui veel 3 meest nii teeks, kas siis oleks ajagraafik sassis?

Nii oli, jah. Õnneks ei ole ohtu, et liiga palju sõitjaid nii teha tahaks.Samas - miks ei võiks näiteks Marcus Grönholm praegu nii teha, et parema tee peal sõita saada?

Marcus Grönholm on 13. katsele startinud!

GIF89a : Kuidas nii kogenud kaardilugeja nagu Sikk on lasi kollanokal sellise vea teha. Tundub et silmad olid ruutus ja Sikk ei jõudnudki midagi öelda

Ants: Torn sai karistuse FIA reeglite 38.2, et piloot ja kaardilugeja peavad STOP punkti saabuma koos. Sel katsel kus nad kinni olid torn sõitis üksi katse lõpuni ja Sikk tuli jala.

Muide, Suninen mööduski üldarvestuses Loebist. Meeke on temast veel 18 sekundit eespool, ehk on seegi vahe tänasega suisa tagasi nõelutav?

Ralli üldseis pärast 12. katset: Tänaku edu muutus veel kindlamaks, Lappi tõusis esikolmikusse.

12. katse tulemused: Tänakule tänane esimene katsevõit, tagantpoolt startijatel oli suur eelis.

Suninen teeb samuti korraliku sõidu, saab kolmanda koha ning kaotab Tänakule 5,0 sekundit.

Tänak: "Väike üllatus, et nii kiired olime. Eilsega võrreldes on sarnased tingimused, sõidame praegu nagu raudteel. Stardijärjekorrast oleneb tohutult palju."

Tänakul ei ole hetkel vaja väga kihutada, aga saarlane teeb seda sellegipoolest! Ta läheb katse liidriks, edu Lappi ees 2,1 sekundit.

Mikkelsen teeb kena sõidu ning hoiab endiselt üldarvestuses teisest kohast kindlalt kinni. Lappile kaotab ta 4,5 sekundit.

Evans pendeldab mitu korda küljega mööda hangesid, aga sõidab lõpuks teise aja välja - kaotust Lappile 3,7 sekundit. Üldarvestuses langeb ta seetõttu Lappist 1,6 sekundit tahapoole.Tänak on samal ajal kolmandas splitis 2,1 sekundiga suisa liider!

Esapekka Lappi alistab finišis Neuville'i 5,6 sekundiga. Kokkuvõttes tõuseb ta belglase ette 4,6 sekundiga.

GIF89a : Mul juba ammu tegelikult üks küsimus: miks Tornile - Sikule 5 min ajakaristust määrati (STEWARDS DECISION NO. 1)? Ilmselt on mul miskit märkamata jäänud.

Ogier annab aru: "Me ei tahtnud lörtsi sees sõita. See on kõik."

Ogier läheb finišis teiseks - kaotust Neuville'ile 1,3 sekundit.

Loeb sõidab välja hetkel kolmanda aja - kaotust 7,0 sekundit.Tänak on esimeses splitis samal ajal neljas - kaotust Ogier'le 0,7 sekundit.

Neuville sõidab veel võimsama aja välja - ta edestab Meeke'i omakorda 4,3 sekundiga.Meeke tõdeb samal ajal, et iga autoga läheb tee tunduvalt kiiremaks. "Meil pole võimalustki."

HaH: Latvala on 27. kohal ja punktikohast 6 minuti kaugusel ja nii vähe ralli lõpuni jäänud. Kahtlen, et eest niipalju eest ära kukutakse. Top10 väääga raske eesmärk.

Meeke läheb finišis liidriks - 5,2 sekundit edu Latvala ees!

Tidemand finišis - kaotust Latvalale koguneb 3,1 sekundit. Seekord on rootslane natuke kõvemini paremat jalga sirgeks vajutanud.

Ogier kütab sealjuures esimeses splitis seni parima aja - Loebi edestab ta 1,6, Neuville'i 1,9 sekundiga.

Latvala püüab aga endiselt esikümnekohta. Muidu võiks nii teha tõesti.

HaH: Kui tagumistel palju parem eelis, siis Tommi võiks Latvalale ja Grönholmile sama öelda, et tulge sealt eest ära, las Neuville sõidab ees halvemates tingimustes, et startige peale teda ja enne Meeket, et andke Meekele paremad rajaolud :D

Täpselt nii. Samal ajal saab ta ise autot uue seadistusega katsetada.

GIF89a : Ogier teeb tiimitööd, et Lappile teed puhastada?

Ogier on nüüd rajal.

Citroeni tiimiboss Pierre Budar: "Sebi jaoks on täna raske, aga tal on kolm eesmärki: autot pisut testida, Lappit pisut aidata ja tootjate arvestuses punkte võtta. Neid kolme eesmärki arvestades valisime enda jaoks parima stardikoha."

Latvala on finišis - 11.38,6 on Grönholmi ajast 24,8 sekundit parem. Ka tema kaotab enda hommikusele läbimisele umbes 15 sekundit.

Ogier ongi endale stardikoha saanud - ta läheb rajale Loebi järel ja tiimikaaslase Lappi ees.

Meeke alustab hästi - ta edestab Latvalat avasplitis 1,9 sekundiga.

Jah: Et siis enne tänakut et rada pekki keerama

Maik: Tegelikult on asi käest ära, mis siis saab, kui 2-3 meest skeemitama hakkaks. Lõpuks ei tule nii rallist midagi välja.

Ogier on nüüd liikunud päris katse stardi juurde. Varem oli ta sealt umbes kilomeetri kaugusel.

Grönholm paneb finišis märgi maha - 12.03,4. Hommikusest läbimisest umbes 15 sekundit aeglasem.

MJ: Kuidas see võimalik on, et kui on olemas stardijärjekord siis üks mees otsustab ise millal rajale läheb?

Again: Tema seda skeemitamist eelmise aasta Rootsi rallist alates alustas ja tundub, et jätkab seda traditsiooni.

Esimesest splitist on nüüd ka Tidemand läbi tulnud, Latvalale kaotab ta vaid 0,8 sekundiga.

Kuna Ogier on siiski stardialas, spekuleeritakse, et ta võib ehk lihtsalt hilineda ning ise otsustada, millal ta rajale minna soovib.

...: Vaja oleks reeglit, et kui 2/3 päevadest ei lõpeta, siis punktikatsele asja ei ole.

Ogier' katkestamise ja tõsiasja, et esimeste startijate seas on ka sisuliselt hobisõitjate rollis olevad Bertelli ja Tuohino, muudab pärastlõunased katse algused küll suhteliselt... igavaks. Tõsiseid aegu ja võrdlusi tuleb tükk aega oodata.Latvala on esimeses splitis Grönholmist 2,8 sekundit kiirem.

West: Kas rallil on võimalik siis mitu korda katkestada ja muudkui tagasi tulla siis kui tahetakse? Reeglitega kooskõlas selline asi? Kunagi nagu meenus, et kui mingil päeval katkestad, siis enam uuesti startida ei saa, kuidas see süsteem täpselt toimib?

Startinud ta igatahes ei ole. Ega Ogier'l midagi kaotada ei olnud, ta saab homme ikka starti tulla ja lisapunkte püüda, oma praeguse liigutusega säästab ta autot.

Tundub, et Sébastien Ogier on tänase päeva pooleli jätnud.

Rehviinfo on selline, et kõik peale Loebi on rajal kuue rehviga. Üheksakordne maailmameister on ainsana viie rehviga peal.

Marcus Grönholm on katsele startinud!

Michelin ei ole veel seda infot avaldanud, aga kui see tuleb, siis paneme selle kiirelt ka siia üles.

Helmet: Kas on ka teada kui palju keegi rehve kaasa võttis?

Loko: Ise kasutan autoroolis ka kollaseid prille nii päikselises, lumesajuses kui ka pimedas ilmas. On tõesti väga head

Kui kellelgi on tekkinud küsimus, miks sõitjad kollaseid või oranžikaid prille kannavad, siis Thierry Neuville vastas:https://twitter.com/thierryneuville/status/1096738514589356032

Roland Poomi värsked kommentaarid: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rootsis-kolmandaks-kerkinud-poom-lollusi-pole-motet-teha?id=85343871

Martin Järveoja värsked muljed: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rootsis-martin-jarveoja-niisama-tiksumiseks-on-veel-vara?id=85343761

https://twitter.com/OttTanak/status/1096725759736115200

Video Colin's Cresti esimese läbimise väidetavalt pikimast hüppest!https://twitter.com/planetemarcus/status/1096725074575532033

Hoolduspargis on hakanud vihma sadama. Katsed ei ole sealjuures Torsbyst väga kaugel ning radarid näitavad, et sadu liigub just katsete suunas.https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1096720397003837440

https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1096721146546999298

Eesti fännid ja sinimustvalged on Rootsi rallil kenasti esindatud: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/fotod-rootsi-ralli-teine-voistluspaev-on-taies-hoos-rajaaari-ehivad-sinimustvalged-lipud?id=85343497

Mida rääkisid Suninen ja Neuville?https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rootsis-pettunud-suninen-ja-optimistlik-neuville?id=85343413

Ning kes pole veel kuulanud eile õhtul avaldatud "Kuuendat käiku", siis praegu on selleks väga sobiv aeg - järgmise katseni on veel kaks tundi aega!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-kruuda-avaldab-kuidas-martin-jarveoja-rootsis-katsel-kinni-jaanud-jari-matti-latvalale-appi-tottas?id=85340735

JWRC seis lõunapausi ajaks on siin. Ken Tornil jäi 11. katsel katsevõidust vaid 1,2 sekundit puudu, Roland Poom oli katsel viies (+15,2).

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/rootsi-rallil-taas-liidriks-kerkinud-tanak-olen-onnelik-oli-tore-hommik-toredates-tingimustes?id=85343143

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-vaata-tanaku-konkurendi-eksimust-mis-eestlase-liidrikohta-kindlustas?id=85343123

JWRC-st ka uudiseid - 10. katsel sai Ken Torn teise koha, Julius Tannerti ajakaotus tõstis aga Roland Poomi kolmandale kohale.

M: Telepildist on näha, et ühelgi WRC2 PRO klassi autol polnud tagumist pamperit. Kas see on lihtsalt kokkusattumus, et kõik on lumehanges käinud või sellel mingi kindel põhjus?

Ralli üldseis pärast 11. katset: Tänaku edu püsib, Neuville tõusis taas koha võrra ning sihib esikolmikut.

11. katse tulemused: Ogier'le järjekordne katsevõit, Neuville'ilt samuti tugev esitus. Tänak võttis rahulikult.

Eelmisel katsel õnnetult aega kaotanud Suninen vajutab seekord täiega ning sõidab välja kolmanda aja - kaotust 2,4 sekundit. Kas ta suudab veel puhta sõiduga kohta parandada?

Tänak: "On olnud hea hommik. Esimesel kahel katsel vajutasime pisut rohkem, sel katsel olime turvalisemad. Kõik on korras."

Ka õhulend jääb pigem tagasihoidlikuks ning finišis koguneb kaotust Ogier'le 7,2 sekundit. Edu Mikkelseni ees jääb aga sisuliselt samaks.

Tänak kaotab viimases splitis Neuville'ile 5,9 sekundit. Tundub, et eestlane sõidab suhteliselt turvaliselt.

Mikkelsen sõidab välja kuuenda aja - kaotust 6,8 sekundit. Norralane jääb praegu suhteliselt kindlalt teisele kohale.

Evans läheb finišis seitsmendaks, kaotust tuleb 8,9 sekundit. See tähendab, et üldarvestuses jääb ta Neuville'ist vaid 1,1 sekundit ettepoole. Belglane on tõelisel tõusuteel.

Lappi: "Sõitsin perfektse katse ja nautisin, aga aeg on paras s*tt!"

Tänak on esimeses splitis samal ajal neljanda ajaga - kaotust Neuville'ile seal 1,3 sekundit.

Lappi sõidab välja Meeke'iga võrdse aja (+5,4) ning langeb üldarvestuses Neuville'ist täpselt sekundiga tahapoole.

Ott Tänak on nüüd samuti rajal.Loeb finišeerib samal ajal korraliku neljanda ajaga - kaotust Ogier'le 6,1 sekundit. Tema stiilinäide:https://twitter.com/TheDDuran/status/1096696415164747777

Neuville jääb Ogier'le ülinapilt alla - ta kaotab prantslasele vaid 0,1 sekundiga. Meeke'i ees suurendab belglane üldedu nüüd 7,0 sekundile.

Meeke läbib hüppe väga ilusa trajektooriga ning jääb finišis alla vaid Ogier'le, 5,4 sekundiga. Mida suudab nüüd Neuville?

Tidemand teeb kena õhulennu ning kaotab Ogier'le täpselt 10 sekundit.

Neuville ja Meeke on esimesest vaheajapunktist läbi tulnud - Neuville on seal liider, Meeke kaotab 1,1 sekundiga.

Tidemand on ka lõpuks vajutada otsustanud - esimeses splitis on ta hetkel teine, kaotades Ogier'le vaid 1,2 sekundit.

Latvala läbib hüppe väga kiirelt madallennuga, aga kaotab Ogier'le finišis 7,1 sekundit. Kas prantslane tegi lihtsalt taas vägeva sõidu?

Ogier pidurdab küll enne Colin's Cresti, kuid lendab sellest hoolimata väga kaugele!Finišis edestab ta Grönholmi 16,4 sekundiga.https://twitter.com/MaximeB123/status/1096692757362601984

Latvala on esimeses splitis Ogier'st 2,6 sekundit aeglasem.

Grönholm pidurdab enne suurt hüpet ning riske võtma ei hakka. Tema lõpuajaks on finišis 8.31,3.

Hea küsimus! Päeva esimesel katsel oli Poom neljas (+22,5) ja Torn seitsmes (+35,6). Üldarvestuses jätkub rootslaste kaksikvõim. JWRC seis pärast 9. katset:

Silver: aga, kuidas on lood jwrc-ga?

Esimesest splitist ka esimesed võrreldavad ajad - Ogier edestab Grönholmi 6,1 sekundiga.

Tuletame meelde, et Vargaseni katse üheks osaks on ka kuulus Colin's Cresti hüpe!

Marcus Grönholm on minutilise viibe järel stardi saanud!

GIF89a : Kui Neuville mööduks sõiduga enne päeva lõppu Evansist ja Lappist, siis Mikkelsen loovutab ilmselt meeskonna korralduse tõttu oma teise koha nii või naa. Niiet hoidkem pöialt Evansile, Lappile ja loomulikult ka Meekele.

GIF89a : Kahju Suninenist. Ka Tänakulkl oleks lõppkokkuvõttes temast kasu olnud. Võidule Suninen vaeval et sõidaks

Kaua ei pea ootama ka tänast kolmandat katset - Marcus Grönholm läheb rajale kell 10.37.

Marko: Olen seda Mikkelseni jälginud paar aastat, tal tuleb ka poodiumivärin mingi hetk alati peale kui lubama hakkab midagi ja teeb vea. Praegu paistab mulle, et Neuvill sõidab hõbedale kindla peale.

Ralli üldseis pärast 10. katset: Suninen pudenes kaheksandaks ning Tänaku edu muutus seetõttu kindlamaks, Neuville samuti tõusuteel.

GIF89a : Sunineni vea tõttu läheb Tänakul nüüd palju lihtsamaks. Riski piiril pole vaja enam sõita, edu Mikkelseni ees üle poole minuti. Tänak on asunud sündmusi kontrollima.

10. katse tulemused: Ogier'le kena katsevõit, Tänak taas teine. Suninenile valus ajakaotus.

Finišijoone ületab ta igatahes pooleteise minuti suuruse kaotusega. +1.29,0 ning ta langeb kokkuvõttes kaheksandaks! Väga kahju, väga kahju...

Pealtvaatajad raputavad pead, aga lõpuks saab Suninen siiski tagasi rajale. Ajakaotust võis aga minuti jagu tulla!

Katse viimases osas jääb ta kinni ning pealtvaatajad on kohe abis, aga auto ei liigu praegu mitte kuhugi!

Suninen jääb hange kinni!

Tänak: "Tehniline katse ja sõitsime puhtalt läbi. Ei midagi erilist. Rütm on hea ja kõik toimib. Tagantpoolt startides on pidamine aeg-ajalt pisut ebaühtlane, aga kõik on korras."

Tänak finišis teise ajaga - Ogier'le kaotab ta vaid 1,9 sekundit.

Mikkelsen kaotab samuti omajagu aega - 14,2 sekundit.

Viimases splitis on Tänak Ogier'st vaid 0,2 sekundit maas. Teemu Suninen jääb ilmselt umbes viis sekundit alla.

Elfyn Evans kaotab samuti suhteliselt palju - 17,7 sekundit. Tema jääb üldarvestuses Lappist nüüd vaid 5,6 sekundiga ette. Seis seal neljandast kohast alates on ikka päris tihedaks läinud.

GIF89a : Neuville tõuseb varsti teiseks kui nii jätkab

Lappi sõidab Latvalaga enam-vähem samasse auku - finišis on tema kaotus Ogier'le 9,2 sekundit. Neuville'ist jääb ta seega üldarvestuses ette vaid 4,3 sekundiga.

Teises splitis on Tänak samal ajal teine - 1,2 sekundit kaotust Ogier'le.

Loeb läheb finišis viiendaks - kaotust tuleb 19,7 sekundit. Ta langeb nüüd ka Neuville'i ja Meeke'iga võrdluses pisut kaugele - belglasele kaotab ta üldarvestuses nüüd 17,3 sekundit.

Ott Tänaku esimene splitt on samuti meil olemas - ta on seal kolmas, kaotades Ogier'le 1,7 sekundit.

Neuville lõpetab katse tugevalt, kaotades Ogier'le 5,4 sekundit. Ta tõuseb Meeke'ist uuesti mööda - kokkuvõttes on belglase edu Meeke'i ees nüüd 1,7 sekundit.

Meeke läheb finišis Ogier' järel teiseks, kaotust 7,3 sekundit. Ogier tegi päris võimsa katse.Ott Tänak on vahepeal samuti lähte saanud.

Tidemand kaotab taas tohutult palju. Ta jääb Ogier'le alla suisa 32,1 sekundiga, Grönholmiga võrdluses koguneb kaotussekundeid 9,6.

Teises splitis on Neuville Meeke'ist 1,3 sekundi võrra kiirem. Ogier on seal aga endiselt liider, edestades Latvalat 1,8 ja Neuville'i 3,7 sekundiga.

Latvala finišis - kaotust Ogier'le koguneb 8,4 sekundit.

Esimesest splitist ka uudiseid - Meeke on seal Ogier' ja Latvala järel kolmas (+2,9), Tidemand jääb taas isegi Grönholmile alla (+8,6).

Ogier finišis - edu Grönholmi ees 22,5 sekundit.Viimases splitis edestab prantslane Latvalat 6,0 sekundiga.

Grönholm paneb finišis esimese märgi maha - 12.55,6.

Kolmandas splitis on vahe kasvama hakanud - Latvala kaotus 2,7 sekundit, Grönholmil 12,2 sekundit.

Teises splitis on Latvala kaotus Ogier'ga võrreldes 1,8 sekundit. Ka Grönholm on tasapisi tempot leidmas - ta jääb seal prantslasele alla 4,5 sekundiga.

Latvala jääb avasplitis Ogier'le täpselt sekundiga alla.

Päeva viimasel katsel katkestamine toobki kümneminutilise trahvi - sellised on reeglid.

Sven: Tere. Miks nii,et Ogier sai 6 katsel kinni jäämise 7 min. ajatrahvi aga Latvala viimasel katsel 10.min. ajatrahvi ?

Esimeses splitis on Ogier Grönholmist 6,4 sekundit kiirem.

Grönholm on 10. katsele startinud!

Järgmist katset ei pea kaua ootama - see algab juba kaheksa minuti pärast. Püsige lainel!

Latvala on ilmselt ikkagi endale punktikoha eesmärgiks võtnud - võimalik, et WRC2 meeste vastu on tal puhta sõiduga võimalus kaotatud minuteid pika päevaga tagasi nõeluda. Samuti võib alati keegi eestpoolt katkestada või palju aega kaotada.

Alberrti: Mida Latvala tõestada püüab?

Ralli üldseis pärast 9. katset: Tänak tõuseb liidriks, Kris Meeke möödub nii Loebist kui Neuville'ist.

9. katse tulemused: Latvalale võimas katsevõit, Tänak teine.

Suninen finišis - katse lõpuga annab ta päris palju ära ning kaotab Latvalale lõpuks 9,0 sekundit. See tähendab, et Ott Tänak tõuseb Rootsi ralli liidriks!

Tänak: "Ei midagi erilist, puhas sõit. Pikk päev on ees, saame ennast käima. Rumal oleks olnud siin riske võtta."

Tänak finišis - hetkel teine aeg, Latvala oli 5,2 sekundi võrra kiirem.

Mikkelsen finišis - kaotust Latvalale tuleb 11,3 sekundit.Kolmandas splitis on samal ajal Tänak Latvalast 3,4 sekundit maas, Suninen kaotab 3,6 sekundit.

Evans kaotab finišis Latvalale 11,8 sekundit.Teises splitis on Suninen Tänakust juba sekundi võrra maas.

Lappi finišis - 12,5 sekundit kaotust Latvalale.

Tänak on teises splitis samuti teine, kaotades Latvalale täpselt sekundi. Suninen on samal ajal läbi tulnud esimesest vaheajapunktist, edestades Tänakut 0,1 sekundiga.

Loeb kaotab finišis Latvalale 16,8 sekundit ning langeb üldarvestuses Meeke'ist ja Neuville'ist tahapoole.

Tänak tuleb esimesest splitis läbi teise ajaga - kaotust Mikkelsenile tuleb seal 0,3 sekundit, Lappi (+0,4) on seal kolmas.

Neuville kaotab katse viimase osaga paar sekundit ning jääb Meeke'ile 0,6 sekundiga alla - see tähendab, et põhjaiirlane läheb kokkuvõttes belglasest 0,2 sekundiga mööda.

Nüüd on rajal ka Ott Tänak.Meeke finišeerib - kaotust Latvalale 9,3 sekundit.

Tidemand finišis - kaotust Latvalale tuleb 28,2 sekundit. Kaotust kogunes katse jooksul ühtlaselt, seega ei tundu, et ta mõnes konkreetses kohas eksinud oleks.Rootslane tunnistab, et sõitis väga ettevaatlikult. Ta jäi 2,8 sekundiga alla isegi Grönholmile!

https://twitter.com/lennukoridor/status/1096666541746208768

Neuville kaotab teises splitis Latvalale 3,0 sekundit, Meeke'ile 0,5 sekundit.

Esimeses splitis on samal ajal Meeke 0,4 sekundiga Latvala ette läinud. Neuville sõidab Meeke'iga täpselt sama aja välja, Tidemand kaotab 4,8 sekundit.

Ogier tõdeb, et tal on üldseisu tõttu raske motivatsiooni leida ning ta tahab lihtsalt selle autoga kilomeetreid koguda. Latvala lööb teda finišis 5,8 sekundiga.

Ogier lööb Grönholmi aja finišis 19,6 sekundiga üle.

Grönholm: "Olud olid väga head, aga minu sõit... mitte nii hea! Aga esimene puhas katse!"

Kolmandas splitis on Latvala Ogier'st 3,4 sekundit ees. Kuna vahepeal tulevad Bertelli ja Tuohino, kelle vaheaegu erilist mõtet jälgida ei ole, siis jälgime praegu Latvala ja Ogier' võrdlust, seejärel aga juba alates Tidemandist ka WRC põhisõitjate aegu.Grönholm on samal ajal intsidentideta finišis - ajaks 11.48,5.

Teises splitis on Latvala juba Ogier'ga vahe sisse saanud - 4,9 sekundit.

Latvala alustab Ogier'ga suhteliselt võrdselt - ta edestab prantslast vaid 0,1 sekundiga.

Ogier edestab Grönholmi esimeses splitis 4,9 sekundiga. Loodetavasti suudab vanameister sedapuhku rajal püsida.

Olud on tõesti päris kenad. Lumekiht väga paks ei ole, aga öised külmakraadid on väikese jääkihi teele tekitanud.

Marcus Grönholm on avakatsele startinud!

Tänane stardijärjekord on selline:https://twitter.com/paddocknews/status/1096638056344498176

Rehvivalik on täna hommikul selline: Tänak ja Mikkelsen on turvaliselt kuue rehviga, kõik ülejäänud viiega. Eile hommikul oli Mikkelsen mäletatavasti ainus, kes kuue rehviga rajale läks, pärastlõunal oli kõigil kuus rehvi kaasas.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1096656835828961280

GIF89a : Meek'il on tähtis ülesanne. Neuville tuleb enada taga hoida. Kas saab ka hakkama?

GIF89a : Kui reedese võistluspäeva alguses sõitis WRC2 PRO klassi suurfavoriit Kalle Rovanperä taaskord rajalt väljas, tuli paratamatult meelde võrdlus aastatetaguse Ott Tänakuga. Mõlemad mehed on ka loomult veidi sarnased. Väga huvitav oleks aasta-paari pärast näha Toyotas koos nii Rovanperä kui Tänakut. Pole ju saladus, et noort soomlast seostatakse juba nüüd Mäkineni tiimiga.

Tere hommikust! Tänased katsed on küll peaaegu tunni kaugusel, aga praegu saame teatada häid uudiseid - öösel on tänastel katsetel olnud paar külmakraadi, mistõttu ei tohiks päris sellist plöga rajal olla nagu eile.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-ott-tanak-reedesest-paevast-hommik-oli-lahe-pealelouna-hoopis-midagi-muud-voitlus-ellujaamise-nimel?id=85340977

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rootsis-jarveoja-sellistes-oludes-voib-asi-vaga-kergelt-hapuks-minna?id=85340915

Võtame päeva lõpetuseks kokku ka JWRC-s toimunu. Võidu peale heidelnud lätlane Sesks eksis seitsmendal katsel ning langes suurest mängust, meie Roland Poom kulgeb kindlalt ning tõusis neljandaks. Ühel katsel kinni jäänud ning kõvasti aega kaotanud Ken Torn on kümnes. Üldseis:

Värske rallisaade kuulamiseks väljas!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-kruuda-avaldab-kuidas-martin-jarveoja-rootsis-katsel-kinni-jaanud-jari-matti-latvalale-appi-tottas?id=85340735

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-reedese-paeva-jarel-paev-oli-ullatusi-tais-puudsime-lihtsalt-ellu-jaada?id=85340527

Lappi ei saagi kusjuures katsevõitu! Tundub, et tee on nii palju puhtamaks läinud, et WRC2 mehed teevad lausa sellist ilma... Jari Huttunen lööb Lappit 0,3 sekundiga!

Sealjuures näitavad sel katsel WRC2 masinad väga häid aegu! Östberg on lausa neljas (+7,2), Rovanperä viies (+7,3), Veiby seitsmes (+8,6).

Latvala sai just nüüd uuesti liikuma, aga suurt midagi see ei muuda. Kümme minutit ajatrahvi on ikkagi soolas.

Ei tasu unustada, et enne neid peaks veel startima ka Grönholm.

Unn: Kas homsed esimesed startijad on siis Ogier ja Latvala?

Latvala katkestab - tal on läinud hanges juba kõvasti üle kümne minuti, selle katse katkestamise eest saab ta aga kümme minutit trahvi. Seetõttu on tal mõistlik lihtsalt katkestada - homme saab edasi sõita. Suurest mängust on ta niiehknaa väljas.

8. katse tulemused: Lappile katsevõit, Tänak arvestades stardipositsiooni väga võimas.

Ralli üldseis pärast reedet: Suninen püsib liidrikohal, Tänak kohe kannul. Lappi tõusis viimase katsega koguni neli kohta viiendaks!

Evans tuleb neljanda ajaga - 7,6 sekundit kaotust. Saame WRC päevale joone alla tõmmata!

Lappi ei luba Tänakul katsevõitu võtta - ta edestab eestlast 2,9 sekundiga! Katse teine pool tundub iga sõitjaga üha kiiremaks minevat.

Latvalat kaevatakse endiselt välja, mehed ise on ka autost väljas.

Mikkelsen finišis teise ajaga - kaotust Tänakule tuleb lõpuks vaid 1,6 sekundit.

Avasplitis on head minekut näidanud Mikkelsen, kuid temagi kaotab eestlasele 3,8 sekundit.

Tidemand kaotab Tänakule 10,1 sekundit.

Slava: Tänak lasi tagumisetel vendadel korraks kõrgel olemist nautida ning nüüd tegi Tänak ilusti ja tõmbas poistel vaiba alt

Suninen kaotab Tänakule finišis 11,0 sekundit ning jääb eestlasest üldarvestuses kahe sekundiga ette!

Latvala samal ajal endiselt seisab. Kas teda tabab Ogier' saatus?

Suninen rammib tagaosaga päris kõvasti hange, aga pääseb. Teises splitis on kaotust 10,0 sekundit.

Suninen kaotab avasplitis Tänakule 6,9 sekundit. Kas eestlane tõuseb ootamatult uuesti liidriks?

Latvala on ikka veel kinni!

Suninenil on samuti probleemid - tema lisatuled on pisut lahti tulnud ning ähvardavad sootuks ära lennata!https://twitter.com/Karlip1/status/1096446550996385792

Loeb läheb finišis Tänaku järel hetkel teiseks, kaotust 8,3 sekundit.

Henri: Tänakult väga kaval lüke viimasel lühikesel katsel suruda. Olen seda ennegi tema puhul täheldanud. Teised üldiselt võtavad seal rahulikult

Paremkurvis vajus ta liiga välja ning jäi hange kinni. Tundub, et ta saab sealt siiski välja, aga minuti jagu või rohkem võib seal kindlasti kaduma minna.

Latvala on sügaval hanges kinni!

Meeke langeb kusjuures sellega üldarvestuses napilt Neuville'i taha, mis on homse stardijärjekorra mõttes päris oluline. Valus ajakaotus Meeke'ile.

Meeke kaotab finišis Tänakule suisa 11,1 sekundit. Nii lühikese katse kohta on see ikka väga palju!

Ei tundu see edu ainult stardipositsiooni pealt saadud olevat. Ka Meeke jääb esimeses splitis Tänakule 5,8 sekundiga alla.

Finišis on Tänaku edu 8,9 sekundit. Võimas sõit!

Teises splitis on Tänaku edu koguni 8,6 sekundit! Kas tõesti säästis eestlane rehve nii hästi? Ootame huviga järgmiste meeste tulekut.

Neuville on selle lühikese katse finišis - 6.02,1 on tema ajaks.

See katse on tõesti tunduvalt lumisem kui teised pärastlõunased katsed. Tänak on esimeses splitis Neuville'ist koguni 5,4 sekundit kiirem.

Ott Tänak on nüüd samuti rajal.

Thierry Neuville on startinud!

Hakkab parasjagu minema. Autodel on lisatuled küljes.

DEER: Kas Rootsis ka juba pime?

Ogier oma avariist: "Teine läbimine on alati keeruline, tabasin hange ja jäin kinni. Ei midagi erilist, pealtvaatajaid kahjuks juures ei olnud."

Mõh: See on ikka päris tõsine vedamine.

Kes mäletab seda, kui Lappi ütles katse lõpus, et oleks peaaegu üle katuse käinud? Video on siin!https://www.facebook.com/WorldRally/videos/525177607889641/?__xts__%5B0%5D=68.ARBEwECO0k091LGlBvLmylCt72ua7qHLzE-sRkR_h0LpsZEwp6W1LPXndRCjCgEJRTyqhkmzyfTqoSmzsxH03fbiWT3mOtVJ3cs3YuPOsRrdKYo4hpwJEuXUenKGM1tEpDCZr-9xENSQ7lkiS1nvGzqKPhs7TwkS0WqaqrTIGGGxuscxQ9OoL-AqeInLS2XAjq5QK5Suq78BPP0OwErL34MlY0j2ePdwM4z2PbYMkxlwNS-if3M2sJ93PXze7_d8uGA5c2mXheDG355Q40T_zqh82ksHVpGPWNnMRIUG9VMwZeezgrxl4Dqg4fztiBSPJpxw_OVG-B2WDoeHb9tbqAihbqnyuw&__tn__=-R

Tänase viimase katseni on nüüd jäänud veel pool tunnikest. 18.16 peaks Neuville stardi saama, kusjuures tegu on pühapäevase punktikatse esimese läbimisega.

Heidame vahelduseks pilgu ka JWRC poole. 5. katsel kinni jäänud Ken Torn taas liigub ning sai kuuendal katsel viienda koha, Roland Poom jätkab ralli kokkuvõttes viiendana.

GIF89a : Päeva viimane katse tuleb väga huvitav ka võitluses homsete stardipositsioonide pärast: Kohad 5ndast 8ndani on hetrkel vaid 4,4 sekundi sees! Sealhulgas Toyota ning ka Oti jaoks on oluliseim, et Meeke suudaks Neuvillest ette jääda (praegu nende vahe 1,8 sekundit)

Ralli üldseis pärast 7. katset: soomlaste kaksikjuhtimine püsib, Evans ja Loeb tõusevad mõnuga.

7. katse tulemused: Evansile veel üks katsevõit, Tänak kuues.

Elfyn Evans võtab veel ühe katsevõidu! Latvala ja Loebi ees on tema edu 4,4 sekundit!

Lappi saab kirja hetkel kuuenda aja, kaotust 6,5 sekundit.

Mikkelsen säästis enda sõnul pisut rehve, aga kaotas vaid 1,9 sekundit.

Tidemand läheb katsel viiendaks - kaotust 8,7 sekundit.

Suninen seekord katsevõitu ei saa - ta kaotab Latvalale-Loebile 0,7 sekundiga. Latvala jääb temast kokkuvõttes täpselt viie sekundi kaugusele.

Latvala sõidab Loebiga täpselt võrdse aja välja.

Loeb tuleb seni kiireima ajaga - 5,7 sekundit on tema edu Tänaku ees.

Meeke kaotab seekord Tänakule finišis 9,1 sekundit.

Tänak: "Ma ei tea, kui palju mul teistest keerulisem on, aga raske on küll. Rehvidega on seis okei."

Tänak finišis, edu Neuville'i ees 4,7 sekundit.

Neuville finišis - hoolimata kannatada saanud esiosast ei anna ta väga palju ära. Ajaks 8.56,5.

Meeke suretas stardis auto hetkeks välja. Ta kaotab Tänakule esimeses splitis 4,2 sekundit.Samal ajal on Tänak teises splitis Neuville'ist 2,4 sekundit kiirem.

Tänak on esimeses splitis Neuville'ist 0,9 sekundit kiirem.

Tänak on samuti katset nüüd alustanud.

Thierry Neuville on 7. katsele startinud!

GIF89a : Tiitlivõitlus sai selle lõppenud katsega uue pöörde. Rootsi rallil on veel palju minna, kuid selge on see: Ogier ei stardi järgmisel rallil esimesena.

Citroen samas kinnitab, et Ogier on tänaseks katkestanud ning jätkab homme:https://twitter.com/CitroenRacing/status/1096423546593648641

Ogier taas liigub!

Ogier ei ole endiselt liikuma saanud, nii et tundub, et ta tänaseks katkestab. Järgmise katseni on jäänud veel 13 minutit jäänud - siis saab Neuville stardi.

GIF89a : Seis hetkel suurepärane. Kaks katset vaja veel vastu pidada, kui seis jääb nii, siis homme hea positsioon olemas

Unn: Need, kes praegu kruusal häid aegu teevad, on järgmisel 2 katsel siledate rehvidega...

Ralli üldseis pärast 6. katset: Suninen tõusis ralli uueks liidriks, Tänak püsib kolmandal kohal.

6. katse tulemused. Suninen võimas, Ogier katkestas:

Evans finišis - taas kiire ajaga. Katsevõitu ta ei võta, aga Suninenile 6,0 sekundit kaotades saab ta neljanda koha. Üldarvestuses on ta kuues.

Lappi kaotab finišis Suninenile 10,5 sekundit.

Mikkelsen lõpetab kolmanda ajaga - kaotust Suninenile 5,9 sekundit. Elfyn Evans tuleb samuti väga kena tempoga.

Hea point - nüüd tuleb ju Neuville'il hakata rada sisse sõitma ja Tänak peab kohe tema järel tulema. Õnneks ei ole päeva lõpuni väga palju jäänud.Ogier aga endiselt seisab.

wrc: Parem kui Ogier jõuaks ikkagi järgmisse starti õigeaegselt, temast on veidike abi ikkagi raja sissesõitmisel.

Tidemand tuleb kuuenda ajaga - kaotust tiimikaaslasele 12,6 sekundit.

Täpselt nii.

Helmet: Juhul kui Ogier saaks liikuma ning väljasõidu tõttu hilineks järgmise katse starti, tuleks talle ka vastav ajakaristus?

Suninen ei suuda naeratust varjata. "Tundsin ennast hästi. Pidime gaas põhjas sõitma. Hea on liider olla!"

Suninen finišis ning tegu on ralli uue liidriga! Edu Loebi ees katse arvestuses 5,2 sekundit, Latvalast läheb ta üldarvestuses 5,7 sekundiga mööda.

Latvala tuleb hetkel kolmanda ajaga - 2,3 sekundit kaotust Loebile.

Ogier on endiselt kinni ning pole liikuma saanud. Ajakaotus tuleb igal juhul meeletu ning kõrgetele kohtadele tema sel rallil ei võitle.

Loeb läheb katse finišis liidriks - 0,9 sekundit on tema edu Tänaku ees.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-vaata-valjasoitu-mis-sai-sebastien-ogier-rallile-saatuslikuks?id=85338547

Tänak edestab finišis Neuville'i 7,5 sekundiga. "Olud on tõesti halvad, kitsal teel on väga raske sõita. Pakun, et sama sai ka Sebile saatuslikuks."

Neuville finišis - 12.57,5 on tema ajaks.

Aegadest ka natuke. Kolmandas splitis oli Tänak Meeke'ist 2,8 sekundit kiirem, Neuville jäi 5,1 sekundi kaugusele.

Ka Tänak sõidab Ogier'st mööda. Kas prantslased saavad üldse jätkata? Mitte kedagi ei olnud neil seal ka abis - kas neil tuleb ise auto välja kaevata?

Neuville'i pardakaamerast on näha, et Ogier' auto on päris korralikult kinni!

Prantslane rammis auto tagaosaga valli ning see viskas ta teelt välja ja risti - pool autot on teelt väljas, pool tundus veel tee peal olevat. Pealtvaatajaid ei tundunud seal väga palju olevat ning mehed tulevad autost välja.

OGIER ON TEELT VÄLJAS!

Tänak on esimeses splitis Neuville'ist 2,1 sekundit, Ogier'st 2,7 sekundit kiirem.

Ott Tänak on samuti rajal! Splittidest meile Neuville'i ja Ogier' võrdlust veel pakkuda ei ole.

Nõnda - Sébastien Ogier on samal ajal kuuendale katsele startinud!

Pets: Torn tuli lõpuni,kaotust kahjuks +18minutit

Halvad uudised tulevad JWRC sarjast - tundub, et Ken Torn on katse viimasel lõigul katkestanud. JWRC üldseis:

Jaan: Naelad Kruusal eemalduvad (kuluvad) rehvist ülikiiresti (mõne km-ga) Rehvid kuumenevad üle. Pidamine kaub täielikult

CW: Viimasel katsel pole kordagi sõidetud veel, ja nelu enam viimaseks katseks alles pole. Seega viimane katsel võivad just suured vahed tekkida, kui mõnel sõitjal lihtsalt pole enam naelu alla panna. Mäletatavasti hommikuselt ringilt oli kõige rohkem kruusa juba esimesel läbimisel väljas SS4. Seega SS7 ja SS8 manageerimine ülikeeruline SS7 täielik kruus ja SS8 pole keegi kordagi sõitnud (sealt võib eeldada puhast jääd või lund).

panda: Viimane katse on lühike seal suuri vahesid ei tule ma kardan.

Jaan: Mikkelsen ei saa kuskil hakkama ikka, hooaja keskel vahetatakse ta kindlasti välja.

Maik: Hea, et lõpus veel üks nö puhas katse on. Seal saavad eestpoolt startijad loodetavasti aega tagasi teha.

CW: Neuvillil tohutult arot eest puudu seega eeldada võib et, mõlemal katsel kaotab veel aega 10 kuni 15 sek vähemalt. Naelad kestavad esimesel kolmel sõitjal paremini ( viimasel katsel võib eeldada esimesel kolmel sõitjal natukene eelist, kuna naelu veel jagub. Võidab kõige rohkem sõitja kes oma rehvide säästmist paremini manageerib.

Ints: Kui kaua kestab piik kruusal? Täna minna veel ju üle 50 km.

lihtsalt: Neuvillel on esi osa suht segamini! Kas ülesõitudel tava liikluses on sellisega lubatud liigelda? Tundub, et ka osa tulesi puudu!

Järgmine katse saab alguse kell 16.17 - seega teeme praegu väikese pausi. Ootame vaikselt ka JWRC meeste tulemusi.

Koit: Tundub nagu päris võidusõit! Äge!

Põnev!: Lumeralli muutuski kruusaralliks :)

Ralli üldseis pärast 5. katset: Tänak langes kolmandaks, tagantpoolt startijad on tõusuteel.

5. katse tulemused. Evansile katsevõit, Tänak kuues:

Evans finišis - 3,7 sekundit edu Latvala ees!

Lappi on kuskil teelt väljas käinud. "Käisime peaaegu üle katuse."

Demps: Tõsi ta on . Aga grip on palju parem kui esimestel! Kulutavad rehve rohkem aga aega võidavad !

Samal ajal on Elfyn Evans splittide järgi katsevõitu võtmas!

Lappi alustab katset küll hästi, aga tundub, et millalgi juhtus tal midagi, sest ta on ühtäkki 20 sekundit kaotanud. Finišis jääb ta Latvalale alla juba 32,2 sekundit. Probleem?

Kas?: Kas viimased tulijad oma rehve just rohkem ei kuluta? Esimestel on mingi lumi maas, aga viimastel eeldatavasti on kruus väljas juba.

Andreas Mikkelsen ei suuda nii kiiresti sõita - ta kaotab 10,2 sekundit ning on kuues.

Lõpuks ometi on ka Pontus Tidemand pisut kiiremaid liigutusi tegemas, olgugi et talle aitab ka stardipositsioon kõvasti kaasa. Ta läheb finišis kolmandaks - kaotust Latvalale 5,6 sekundit.

Marx: Nüüd peavad Ott ja Martin lihtsalt õhtuni vastu pidama , et säilitada homne hea stardi positsioon ! Kindlalt ja ettevaatlikult päeva lõpuni !!

Suninen finišis - ta kaotab Latvalale 1,9 sekundit ning jääb üldarvestuses teisele kohale!

Võib aga arvata, et Latvala ei saa "liidritoolil" kaua peesitada - Teemu Suninen on kohe tagant tulemas.

Latvala virutab võimsa aja - ta edestab Meeke'i 7,6 sekundiga, Tänakut 9,3 sekundiga ning läheb ralli liidriks! Eestlast edestab ta kokkuvõttes nüüd 3,7 sekundiga.

Loeb annab katse lõpuga pisut ära - ta kaotab Meeke'ile 3,3 sekundit.

Ants: Suninenile siis stardikohaga suur eelis sellel ringil.

Ja tagumised sõitjad tulevadki aina kiiremini. Meeke edestab Tänakut finišis 1,7 sekundiga.

Tänak: "Midagi pole teha. Pehme kruus ja palju löga. Normaalset sõidujoont ei ole, tagumiste sõitjatega on raske konkureerida."

Tänak on aga turvaliselt finišis - edu Ogier' ees 15,5 sekundit, Neuville'i ees 23,6 sekundit.

Neuville tegi katse lõpus veel ühe spinni. Tema auto esiosa on päris katki!

Meeke'i esimene splitt võib olla mingi ajavõtusüsteemi apsakas - järgmistes vaheajapunktides ta enam nii nobe pole.Neuville lõpetab samal ajal ning kaotust võis eksimuse tõttu tulla 20 sekundi kanti - ta kaotab finišis Ogier'le 8,1 sekundit, kuigi oli temast enne kümmekond sekundit kiirem.

Ogier lõpetab - 10.31,3 ajaks. "Enam ei ole väga lõbus, tuleb lihtsalt ellu jääda."

Neuville tegi spinni!

Meeke virutab samal ajal vägeva esimese vaheaja - ta on seal Tänakust 5,8 sekundit kiirem ning seda vähem kui pooleteise minuti juures!

Tänak on kolmandas splitis liider, 1,9 sekundit edu Neuville'i ees.

Tänak on esimeses splitis Neuville'ist 0,6 sekundit kiirem. Ogier' kaotus Neuville'ile on aga kolmandas splitis juba 9,6 sekundit.

Tänak on nüüd samuti rajal. Esimeses splitis on Neuville Ogier'st 3,5 sekundit kiirem. Siin võivad esimesed startijad küll päris ebamugavas seisus olla, saati on vahepeal ka kitsamad Historic autod rajal käinud.

Ogier teeb juba piltlikult öeldes esimeses kurvis kerge eksimuse ning künnab hange. Väike moment!https://twitter.com/se_rally/status/1096393062820007936

Sébastien Ogier on katsele startinud!

Uhuhuu...https://twitter.com/paddocknews/status/1096389441340563456

Nõnda - viimane aeg on end taas rallilainele häälestada, sest pärastlõunased katsed on algamas! Loodetavasti on lumeolud piisavalt head, et midagi ära jätma ei peaks.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rootsis-rehve-saastnud-konkurendid-tombasid-eestlastest-pikema-korre?id=85335179

Rehviinfo pärastlõunaks: kõik sõitjad on kaasa võtnud kuus naelrehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1096384103908339713

Homme minnakse rajale tänase päeva lõpptulemuste pöördjärjestuses - ehk tänase päeva liidrina lõpetanud sõitja alustab homme viimasena.

Arno: Kuidas homne stardirivi paika pannakse?

Värsked muljed Martin Järveojalt. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rootsis-martin-jarveoja-saime-lumevallidest-tuge?id=85334863

Ümmarguselt kaks tundi on nüüd pausi - 5. katse algab kell 14.54!

JWRC neljandal katsel oli Torn kolmas (+8,0), Poom viies (+19,2). Radströmile katsevõit. Üldseis:

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/rootsi-ralli-liider-ott-tanak-parastlounased-katsed-tulevad-hoopis-keerulisemad?id=85334459

Kinnitus Toyotalt - Marcus Grönholm on tänaseks katkestanud.https://twitter.com/TGR_WRC/status/1096344007217737728

Nüüd teeme väikese pausi - oleme tagasi umbes 20-25 minuti pärast, siis peaksime Tänakult ja teistelt saama ka värskeid kommentaare!

Vaatame vahelduseks üle ka JWRC hetkeseisu. Torn oli kolmandal katsel kolmas, Poom viies, kaotust katse võitnud Kristenssonile vastavalt 16,8 ja 24,7 sekundit. Üldseis on selline:

Ralli üldseis pärast 4. katset. Tänak kindlustas edu, teine-kolmas-neljas koht vaid 0,4 sekundi sees:

4. katse tulemused. Tänakule veel üks katsevõit:

Eelmistel katsetel suhteliselt aeglane olnud Evans üllatab - seekord tuleb ta koguni kolmandaks, kaotust Tänakule vaid 1,1 sekundit!

Grönholm ja Rautiainen on autost väljas. Masin on igatahes kuskil teelt väljas. Loodetavasti ei tähenda see päris ralli lõppu...

Esapekka Lappi kaotab 2,3 sekundit. Aga mis toimub Grönholmiga?

Marcus Grönholm on seisma jäänud!

Mikkelseni autol oleks justkui silm peast välja löödud. "Tegin vea ja sõitsin kurvi pisut laiaks."

Mikkelsen on auto eespoolse vasaku osaga midagi korralikult kündnud, suhteliselt suur detail on seal lahti. Sellest hoolimata kaotab ta vaid 2,7 sekundit.

Tidemand: "Meil on mingi probleem."

Tidemand kaotab taas palju - 17,9 sekundit.

Suninen seekord katsevõitu ei saa, aga ei kaota palju - 2,0 sekundit.

Latvala kaotab Tänakule finišis vaid 0,2 sekundiga.

Ago, mõtled ehk seda kohta? https://www.wrc.com/en/wrc/livetiming/page/4175----.html

Ago: Võib-olla rumal küsimus, aga varasemalt nägi WRC lehel ajatabeleid (katsed, splitid, jne). Enam sellist kohta ei leia. Eelmisel rallil keegi pani kommentaaridesse lingi, mille kaudu nägi neid. Nüüd see lihk enam ei toimi. Teab keegi, kust taas neid näha saaks (tean, et on ka tasuline variant olemas).

Sébastien Loeb ei rihi taas katsevõitu - ta kaotab 8,4 sekundit. Kokkuvõttes on ta Tänakust juba 43,5 sekundit maas.

Kris Meeke kaotab Tänakule finišis 8,2 sekundit.

Tänak: "Kõik läheb plaani järgi. Olud on head, peame neist maksimumi võtma. Selle katse alguses ei olnud rütm kõige parem, aga lõpus sain selle kätte. Teine läbimine tuleb aga täiesti teistsugune."

Tänak suudabki katse lõpuosaga Neuville'i edestada - edu koguneb lõpuks 1,8 sekundit. Üldarvestuses edestab ta Neuville'i 6,0 ja Ogier'd 14,4 sekundiga.

Neuville tõdeb, et hüppas katsel ringi nagu känguru. "Teine läbimine tuleb keeruline, sest teel on juba päris palju kruusa väljas."

Viimases splitis on Tänaku kaotus kahanenud vaid 0,1 sekundi peale.

Neuville finišis - edu Ogier' ees 3,2 sekundit. Üldarvestuses on belglane 8,4 sekundit eespool.

Ogier paneb finišis märgi maha - 8.47,5.

Teises splitis on Tänaku kaotus Neuville'ile 0,5 sekundit, Ogier jääb belglasest 2,1 sekundit maha.

Tänak jääb esimeses splitis sedapuhku Neuville'ile 0,8 sekundiga alla.

Rajal on nüüd ka Ott Tänak. Esimeses splitis on Neuville samal ajal Ogier'st 0,7 sekundit kiirem.

Värskelt alanud Röjdeni katse on ainus katse WRC kalendris, mis ületab riigipiiri - see algab Rootsis, põikatb Norrasse ning jõuab lõpuks tagasi Rootsi pinnale.

Samal ajal on Ogier 4. katsele juba startinud!

Eerik Pietarinen tegi Grönholmiga samas kohas avarii, aga pisut tõsisema:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1096333098445344768

Neljas katse ei ole samuti kaugel - see algab juba kell 10.59, nii et püsigem lainel!

Otsepildist näidatakse samal ajal, kuidas pealtvaatajad üritavad Kalle Rovanperät hangest välja saada. Tema auto on päris korralikult kinni.

Ralli üldseis pärast 3. katset: Tänak jätkuvalt liider, Suninen kerkis teiseks.

3. katse tulemused: Suninenile katsevõit, Tänak teine.

Bertelli jäi samuti korra hange kinni ning kaotab finišis 1.16,0.

Grönholm kaotab finišis Suninenile 1.21,0. Päris lõpumeetritel jääb ta korra hange kinni ning vajab pealtvaatajate abi.

Kordusest näidatakse, et Grönholmil oli taas päris korralik moment, kui ta autoga korralikult hange kündis.

Elfyn Evans on endiselt suhteliselt aeglane - ta kaotab finišis 16,3 sekundit.

Lappi on sel katsel parem kui eelmisel - viies aeg, kaotust 4,6 sekundit.

Mikkelsen läheb hetkel viiendaks - kaotust Suninenile 7,3 sekundit.

Pontus Tidemand ei leia endiselt õiget tempot üles. Rootslane kaotab finišis Suninenile lausa 23,9 sekundit.

Suninen lähebki finišis liidriks - edu Tänaku ees 1,1 sekundit. Võimas sõit noorelt soomlaselt!Suninen tõuseb ka ralli kokkuvõttes teiseks. Väga lootustandev ralli algus tema poolt.

Jari-Matti Latvala kaotab finišis Tänakule 1,3 sekundit.

Splittide põhjal on Teemu Suninen sedapuhku Tänaku katsevõitu päris tõsiselt ohustamas.

Loebi kaotus on sel katsel 13,0 sekundit.

Nüüd on ka lõpuajad olemas: Tänak 12.48,1, Neuville jäi alla 0,4 sekundiga, Ogier 6,4 sekundiga ja Meeke 10,9 sekundiga.

Nüüd on meil splitid viimaks olemas, aga katse lõpuaegu veel mitte. Meeke kaotas taas Tänakule igatahes kümne sekundi kanti.

Tänak: "Hea katse, alguses ehk läheb veel tee pisut puhtamaks. Pikk nädalavahetus on veel ees, aga praegu kõik töötab."

Finišis on ka Tänak - aeg oli ehk kuskile 12.47-48 kanti? Ajavõtusüsteem igatahes endiselt streigib.

Neuville finišis - edu Ogier' ees natuke tuli, aga telepilt ei näidanud seekord isegi seda, mis belglase lõpuaeg oli.

Nüüd on tabloole ilmunud Tänaku esimene splitt, mis oli Neuville'ist 1,3 sekundit kiirem.

Ogier on igatahes finišis - 12.54,5 on tema ajaks.

Splitiaegadega on praegu natuke kehvasti, nii et rohkem infot hetkel pakkuda ei ole.

Teises splitis on Neuville'i edu Ogier' ees 3,5 sekundit.

Nüüd aga tagasi WRC juurde. Esimeses splitis pakutakse meile seni vaid Ogier'd ja Neuville'i, kusjuures belglane on 0,3 sekundi võrra kiirem.

Samal ajal kui ka Ott Tänak on rajale läinud, saame otsad kokku tõmmata JWRC eelmise katse osas. Ken Tornil ja Roland Poomil paraku kõige paremini ei läinud, lätlane Martinš Sesks tõusis aga JWRC arvestuses ralli liidriks. Sel katsel kaotas Torn talle 18,9, Poom 19,9 sekundit.JWRC ralli seis:

Sébastien Ogier on tänasele teisele katsele startinud!

Heh.: Ott on nii kiire et isegi GPS ei jõua järgi :)

Järgmine katse algab meil kell 10.08. Väike paus - aga varsti saame mõistagi pilgu heita ka meie JWRC meeste sõidule.

Ralli üldseis pärast 2. katset. Tänak tõusis liidriks, Ogier jäi teiseks:

Ka Tuohino tegi spinni, tema kaotab finišis Tänakule 56,1 sekundit. WRC osas saame katse lukku panna - siin on katse tulemused:

Lorenzo Bertelli kaotab Tänakule 49,1 sekundit. Ei tema, Grönholm ega Tuohino ei tundu sel nädalavahetusel päris kõrge mängu lähedale sekkuvat.

Grönholm: "Oi-oi-oi. See ei olnud väga tore. Pean nüüd minema!"

Marcus Grönholm on samuti pirueti teinud - kordus näitab, et hange rammimise järel tegi ta koguni kaks spinni järjest, kuna hoog oli nii suur.Finišis kaotab Grönholm Tänakule 54,3 sekundit. Tõele au andes oli kaotus juba enne väikest intsidenti 20 sekundi juures.

Elfyn Evans kaotab finišis koguni 25,9 sekundit. Kordusest näidatakse, et ta tegi katse keskel pirueti.

saviir: Esapekka isa prillid hommikul kaasa napsand vist :)

Esapekka Lappi läheb hetkel kuuendaks - kaotust Tänakule 7,9 sekundit.

Andreas Mikkelsen, kes samuti sisuliselt koduradadel sõidab, kaotab finišis Tänakule 9,2 sekundit. Ehk ka mitte päris selline algus, nagu ta ise oleks lootnud.

Tidemand: "Klaasile tuli lund ning kojamehed jäid kinni, see häiris mind päris palju."

Kohalik mees Pontus Tidemand ei suuda taas kõrges mängus kaasa lüüa - ta kaotab Tänakule suisa 22,9 sekundit. Üks tema kojameestest näib olevat kinni jäänud - aga ei tea, kas tal midagi ka juhtus.

Marcus Grönholmi esimene splitt - 4,1 sekundit kaotust Tänakule, edestab ta Loebi ja Tidemandi.

Kas just üllatus, aga Teemu Suninen näitab väga head minekut - ta läheb finišis teiseks, kaotades Tänakule 3,8 sekundit.

Latvala läheb teiseks, aga temagi annab Tänakule 4,0 sekundit ära.

Loeb tunnistab, et on sõites pisut kahtlev ning ei leidnud oma rütmi üles.

Peaks olema 24. ralli järjest.

saviir: Kui Ott nüüd selle kate võidab, siis kui pikat tal juba rekord (üks katsevõit igal rallil) kestnud on?

Sébastien Loeb kaotab finišis Tänakule lausa 18,0 sekundit!

Kris Meeke kaotab finišis Tänakule ehk isegi üllatavalt palju - 8,2 sekundit.

Tänak: "Pidamine oli päris hea, aga mõned lögased kohad ei olnud kõige mõnusamad. Tunne autos on hea."

Tänak finišis - edu Ogier' ees 4,1 sekundit, Neuville'i ees 5,7 sekundit. Hästi!

Esimeses splitis on soomlased hästi tulnud - Latvala kaotab Tänakule 1,0, Suninen 1,3 sekundit. Loeb oli seal juba eestlasest 4,5 sekundit aeglasem.

Hea küsimus! :)https://twitter.com/martkase/status/1096304855604432896

Neuville finišis - kaotust Ogier'le tuleb 1,6 sekundit. Tänak on viimases splitis Ogier'st 3,3 sekundit nobedam.

Ogier: "Katsel on uskumatult soe, seitse-kaheksa kraadi. Väga lögane."

Eelviimases splitis on Tänaku edu Ogier' ees juba 4,3 sekundit.Prantslane on samal ajal finišis - 10.13,2 on tema ajaks. Eelmisel aastal võitis sama katse Ott Tänak ajaga 10.32.

Kolmandas splitis on Tänaku edu Ogier' ees 3,0 sekundit, Neuville jääb 4,4 sekundi kaugusele. Esimesest vaheajapunktist on läbi tulnud ka Meeke, kes jääb seal Tänakule 2,2 sekundiga alla.

Täna on stardiintervallid kaheminutilised, kui seda mõtlesid.

Huviline: Kui palju on startijate vahe?

Teises splitis on Tänaku edu Ogier' ees 1,1 sekundit, Neuville jääb juba 3,2 sekundi kaugusele.

Tundub, et siiski liigub, lihtsalt GPS viskab natuke villast. Valehäire!

Kas Tänak seisab? GPS ei näita eestlast liikumas...

Tänak läheb esimeses splitis liidriks - ta edestab Ogier'd 1,3 sekundiga, Neuville'i 2,5 sekundiga. Hea algus!

Ott Tänak on samuti rajal!Esimeses splitis on samal ajal Ogier Neuville'ist juba 1,2 sekundit kiirem.

Sébastien Ogier on katsele startinud!

Rehvivalikutes täna väga erilisi erinevusi ei ole - kõik peale Mikkelseni on läinud rajale viie naelrehviga, norralane on neid kaasa võtnud kuus.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1096298517990178817

Kordame veel üleskutset rallil viibivatele eestlastele: saatke meile raja äärest pilte aadressile sport@delfi.ee või Delfi Spordi Facebooki postkasti! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/uleskutse-tanaku-fannidele-saatke-meile-rootsi-ralli-raja-aarest-pilte-ja-varskeid-muljeid?id=85319845

Tänane stardijärjekord on mõistagi MM-sarja üldarvestuse järgi. Ogier, Neuville, Tänak, Meeke, Loeb, Latvala, Suninen, Tidemand, Mikkelsen, Lappi, Evans, Grönholm, Bertelli, Tuohino.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1096283194175995904

Tere hommikust! Esimese katseni on jäänud pisut vähem kui pool tundi aega ning Hof-Finnskogi näol peaks tegu olema ühe ralli kiirema katsega. Ilm on suhteliselt sula: rajal peaks olema paar plusskraadi.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kogemustega-torn-ja-kollanokk-poom-hakkavad-jahtima-hirmkallist-auhinda?id=85328247

Hommikul kohtume juba enne kella üheksat - head ööd!

Siin on JWRC avakatse tulemused!

Vaikselt hakkavad tulema ka JWRC masinad - seega ootame enne magamaminekut ära ka Ken Torni ja Roland Poomi kohad. Torn ongi juba oma sõidu ära teinud - ta kaotas aja 1.51,5 juures Dennis Radströmile 0,6 sekundiga.

Kogenud meeste ajad katsevõidule sedapuhku ei pretendeeri: Grönholm kaheksas, Loeb 12.1. katse tulemused (WRC):

Kahe tiitlinõudleja duellis jääb peale Neuville - tema ajaks koguni 1.34,9, Ogier saab kirja 1.35,7. Nüüd veel viimane ja kõige vingem duell - Sébastien Loeb versus Marcus Grönholm!

Meeke kaotab 3,3 sekundit, Tidemand 3,7 sekundit.

Mikkelsen sõidab Latvala aja 0,9 sekundiga üle, temaga ühes paaris olnud Tänak saab kirja 1.36,8 ning läheb hetkel teiseks.

Soomlaste duellis jääb peale Latvala, kes edestab Sunineni 0,7 sekundiga. Latvala ajaks 1,36,9.

Lappilt 1.37,9, Evans kaotab 1,8 sekundiga.

Tuohino ja Bertelli panevad esimesed märgid WRC autode seas maha - soomlaselt 1.44,2, itaallaselt 1.46,0.

WRC2 mehed on nüüd kõik finišis. Nende ajad:

Pietarinen edestab Östbergi ühes paaris 0,6 sekundiga, mõlemad on senistest sõitjatest kiiremad. Praegu on rajal viimased R5 masinad, Greensmith ja Rovanperä.

Markko Märtini õpilane Takamoto Katsuta kaotab Lindholmile täpselt sekundi, Ole Christian Veiby 1,5 sekundit.

Vene suurlootus Grjazin kaotab Lindholmile 4,0 sekundit.

Lindholm läheb 3,3 sekundiga liidriks, Eriksson kaotab soomlasele lausa 13,9 sekundit.

Esimesed märgid on maas - Bergkvist 1.48,6, Flodinil jäi aeg esialgu jooksma, aga peagi saame ilmselt ka selle teada.

Kaheminutilise viivituse järel said mehed stardi!

Nagu mainitud, siis esmalt on stardis kaheksa paari WRC2 autosid. Alustavad rootslased Bergkvist ja Flodin.

Esimese katse stardijärjekord on paraku selline, et esmalt saavad sõita päris paljud WRC2 masinad. Tundub, et esimesed WRC autod saavad rajale alles poole kümne paiku.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/wrc-assad-muretsevad-kas-soojakraadid-rikuvad-rootsi-ralli-ara?id=85330129

Nõnda - avakatseni ei ole enam kaua jäänud!

Värske "Kuues käik" on kuulamiseks üleval! Muuhulgas saab teada, miks ei tee rallisõitjad valestarte ning mis saaks siis, kui iga katsevõidu eest saaks ka MM-arvestuses punkti.http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-karl-kruuda-meenutab-karjaari-magusaimat-voitu-millel-on-oma-seos-ka-ott-tanakuga?id=85329317

Igatahes - ootame huviga nüüd õhtust avakatset, mis algab meie aja järgi kell 21.08!

https://www.facebook.com/otttanakfanpage/videos/759234924461894/?__xts__%5B0%5D=68.ARB2bS-j_UGtj8JRv0MpmPW11ahxtctYuR3mxi-nxcCLfMFDecI9wytLM9DymmSA55uPYvDEhjaKRYhUY84cOHc_L3CNJxmLpEvjFRhCsg4CeyFb2cbmyESk-bSm-5G8WIMtSSY0sAbYqAWwdr8CISWBRBFrzddqE4UgA2tC_D2KfP3Lc-eQQCFGUrKOYeOGjV_kXucaLuXOMbQUWIvGcSDaR_odTPeEfCCJT2ndxE-a9CqLV6F7xg8_9U-FCCvlh9_P0xOA1PnYm7h75_QwMZcRbmUkrVayWObvFvgv-6RoUpUN-8-PofgI1qMGNZPqGJvM1OLRjbnt7xqO0p1ZLOJfg2PhyJjvc9xieZ7_1ZXZUcLfq20SUf9knUQa-AdGIoYtpIovKCA6l2r7FuLvwwAUEvKIZENCqSd0tbFPM_zFmpPs7ZPRGy-d6AQ&__tn__=-R

Värsked kommentaarid kohapealt!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rootsis-martin-jarveoja-teele-voivad-tekkida-ullatused?id=85324551

M-Sport ja Citroen on vihjanud-kinnitanud, et nende jaoks on testikatse läbi. Kuna ka Toyotad ja Hyundaid on kõik hoolduspargis tagasi, tundub, et WRC osas võib asja lukku lüüa.

Oma parima aja sõidavad neljandal läbimisel välja ka Ogier ja Meeke - vastavalt 4.07,3 ja 4.07,5. Kõik on väga ühes augus.

Tänaku neljas läbimine tõstab ta teisele kohale - eestlane saab kirja 4.07,2.

Michelin teatab, et rehvivalik on sõitjate jaoks muutunud - nüüd saavad kõik kasutada 30 naelrehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1095995056060809219

Kõik WRC ässad on nüüd kolm korda testikatse läbinud. Eks näis, kes ja kui palju veel kätt proovib.

Meeke'i kohta hetkel lisainfot ei ole, nii et eelduslikult on siiski kõik korras. Evans sõidab end samal ajal 4.07,7-ga teiseks.

Kris Meeke saab kirja aja, mis on enam kui seitse minutit. Mis nüüd juhtus?Hiljem selgus, et Meeke käis kraavis ning pealtvaatajad pidid ta välja aitama. Auto jäi siiski terveks.

Vahelduseks ka lõbus meenutus Marcus Grönholmi karjäärist!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-up-in-the-ass-of-timo-meenuta-rootsi-rallil-voistleva-gronholmi-karjaari-koige-kummalisemat-seika?id=85323535

Esimestel läbimistel väga tagasihoidlik olnud Loeb sõidab välja 4.08,8 ja läheb teiseks, Latvala kaotab Loebile vaid 0,4 sekundiga. Mikkelsen saab kirja 4.10,4.

Neuville paneb samal ajal ülivõimsa aja - 4.05,0! Kas rada on tõesti ka nii palju kiiremaks läinud?

Tähtis teadaanne Ott Tänakult!https://twitter.com/OttTanak/status/1095981518936264704

Ogier' kolmas läbimine on ka kiire - 4.10,1 viib ta liidriks.

Suurem osa WRC sõitjaid on praegu hoolduspargis, stardiala juures on hetkel Ogier.

Tänak oma kolmandal läbimisel ei paranda - 4.10,9.

Nüüd on teise läbimise ära teinud ka Lappi ja Tänak, kes olid WRC meestest viimased - ning ajad on head. Tänak läheb 4.10,5-ga teiseks, Lappi kaotab eestlasele 0,2 sekundit. Testikatse ajad teise läbimise järel:

Grönholmi teine läbimine väga suurt ajaparendust ei too - 4.24,4 on tippsõitjatest endiselt selgelt aeglasem. Kodurallil kihutav Tidemand saab kirja 4.20,9, temagi on olnud oodatust pisut aeglasem.

Suninen üllatab ja sõidab kiireima aja välja - tema 4.10,4 edestab Meeke'i aega täpselt sekundiga.

Evans ja Mikkelsen tulevad lühikese vahega suhteliselt samasse auku - Evans saab kirja 4.12,9, Mikkelsen 4.13,0. Meeke'i liidriaeg on hetkel 4.11,4.

Latvala kohendab samuti pisut oma aega, aga Meeke'ile jääb ta 0,5 sekundiga alla.

Loeb parandab küll teise läbimisega, aga kiirematest jääb ta veel maha. 4.15,3 juures kaotab ta Meeke'ile 3,9 sekundiga.

Tundub, et kõik tulevad aina kiiremini - Meeke edestab Neuville'i 0,1 sekundiga. Ott Tänak on samuti peagi taas stardis.

Neuville lööb Ogier' aja nüüd omakorda 1,6 sekundiga üle.

Ogier on esimene, kes teise läbimise lõpetab ning aeg on võimas - ta edestab Latvalat 1,2 sekundiga ning läheb liidriks.

Nüüd tuleb ilmselt natuke oodata, enne kui taas mõni WRC mees rajale läheb. Starditsoonis näib hetkel olevat vaid Mikkelsen, Tänak ja paljud teised on praegu tagasi hoolduspargis.

Esimese läbimise tulemused:

Teine Soome "vanamees" Janne Tuohino paneb testikatse esimesele läbimisele WRC meeste poolt punkti - tema kaotuseks 19,8 sekundit.

Lorenzo Bertelli kaotab Latvalale täpselt 20 sekundit. "Olen siin, et sõitu nautida."

Grönholm: "Olin väga-väga ettevaatlik. Pole lihtne tagasi tulla ja kohe teistega sama kiirusega sõita. Vaatame, mida teha suudame."

12,9 sekundit kaotust. Tundus, et kogenud mees võttis päris rahulikult.

Nonii - nüüd võime esimese aimu saada Marcus Grönholmi kiirusest!

Evans läheb hetkel kaheksandaks, kaotust 4,2 sekundit.

Lappi läheb neljandaks, 2,3 sekundit Latvalale kaotust. Toyotadele pole praegu keegi vastu saanud.

Mikkelsen kaotab Latvalale 5,6 sekundit.

Ei tea, kas Tidemandil juhtus midagi, aga ta kaotab Latvalale koguni 13,0 sekundit.

Tundus, et Suninen käis paaril korral ka hangedest tuge otsimas. Tema läheb hetkel neljandaks, jäädes vaid Toyotadele alla - 2,5 sekundit kaotust Latvalale.

Latvala tuleb võimsalt - ta lööb Meeke'i täpselt sekundiga ning on hetkel kiireim. Toyotadel kolmikjuhtimine.

Sébastien Loeb saab kirja seni selgelt kõige kehvema aja - ta kaotab Meeke'ile 8,5 sekundit.

Kris Meeke edestab tiimikaaslast Tänakut 0,1 sekundiga.

Tänak sõidab kiireima aja välja - ta edestab Neuville'i 1,5 sekundiga."Jää on praegu puhas, olud on parimad, mida suhteliselt pika aja jooksul näinud olema. Katse on hea ning saame siin veel huvitavaid asju proovida."

Neuvlle'i sõnul on ta üldiselt autoga rahul, kuid natuke tuleb veel seadistust parendada.

Ogier saab esimese aja kirja - 4.17,7. Neuville on temast 0,8 sekundit kiirem.

Ühesõnaga - Ogier on juba katsele startinud.

Esimese läbimise järjekord on siin: https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1095950764726464512

Ilm on igatahes praegu mõnusalt külm - kolm miinuskraadi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1095945435347337216

Rootsis on Toyotaga stardijoonel vanameister Marcus Grönholm! Mida tema veel suudab? Siiski kahekordne maailmameister. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1095366644493373440

Hommik rallifännid! Eesti aja järgi kell 10.00 algab Rootsi MM-ralli testikatse. Kas Toyota tiim on võidukihutamiseks valmis või vajab veel miskit sättimist?

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1095781042085081096