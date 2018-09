BLOGI JA FOTOD | Ott Tänak võitis Türgi MM-etapi ja tegi Eesti ralli ajalugu!

Türgi ralli pühapäev

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-turgis-ott-tanak-autol-nappis-kiirust-pidime-soitma-ule-voimete?id=83684837

Tšempionide eine: https://twitter.com/MiikkaAnttila/status/1041294867543060481

https://twitter.com/OttTanak/status/1041284283145564160

Martin Sutt: Tänak-Järveoja viimaselt kolmelt rallilt maksimum 90punktist 87punkti omale võtnud. Pole üldse paha.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-ott-tanakut-ootab-ralli-voidu-puhul-toeliselt-eriline-auhind-nadalane-luksusreis-47-meetrisel-superjahil?id=83669217

Tommi Mäkinen: "Absoluutselt suurepärane nädalavahetus! Meie sõitjad olid väga keskendunud ega teinud vigu. See oli uus ralli kõigile. Katsed olid väga tehnilised ning siin oli väga lihtne vigu teha. Tulime siia suurte väljakutsete järele ja seda me ka saime. Auto töötas hästi ja tundub olevat usaldusväärne, tiim tegi suurepärast tööd. Siit on hea edasi minna, we keep pushing flat out!"

Tänak WRC otseülekandes: "See oli niivõrd keeruline! Reedel arvasime, et kui lõpetame esiviie seas, oleme juba õnnelikud. Aga samas teadsime algusest peale, et siin rallil ei võida kiireim, vaid siin tuleb targalt sõita. Suutsime ralli läbida ilma probleemideta ja peatamata. Tiim tegi head tööd ja ehitasid meile tugeva auto. Kõik vead, mis meid varem kimbutasid, said parandatud. Olen väga õnnelik! Üldseis on nüüd väga huvitav. Surume edasi, nagu siiani oleme teinud."

Ott Tänak ja Martin Järveoja auto katusel:

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/mm-sarja-punktiseis-tanak-tousis-teisele-kohale-liider-neuville-on-kaeulatuses?id=83684039

Türgi ralli võitja Ott Tänak on finišis punktikatse kolmanda ajaga (+3,9).

Tänaku esimene split on paremuselt kolmas (+3,4), Latvalat edestab 1,5 sekundiga.

Latvala saab kirja kolmanda aja, jäädes Ogierile alla 4,8 ja Neuville'ile 6,5 sekundiga. "Olen rahul, kuidas punktikatsel läks. Kõige tähtsam oli teine koht koju tuua. Hea meel tiimi üle, absoluutselt fantastiline!"

Tann: Latvala võiks ju tegelikult vajutada , kui Tänak sõidab võidupeale ,siis oleks hea kui Ogier ja Neuvill vähem punkte saaks

Latvala näitab esimeses splitis kolmandat aega, kaotades Neuville'ile 4,9 sekundit.

Paddon võtab hetkel punktikatsel sisse seitsmenda koha (+14,8).

Suninen läheb hetkel kuuendale kohale (+12,6). Kolm autot veel tulla. Paddon ja Latvala ilmselt gaasi põhja ei vajuta.

Mikkelsen saab kirja alles viienda aja, kaotades Neuville'ile 11,9 sekundiga. "Tähtis oli tiimile punkte võtta, mitte riskida."

Mikkelsen kõrgesse mängu ei sekku. Esimeses splitis jääb ta Neuville'ile alla 9,5 sekundiga.

Solbergil ei lähe katse finišis enam auto käima.

Henning Solberg võtab sel katsel sisse seitsmenda koha (+29,1).

Hetkeseis punktikatsel: 1. Neuville 4.59,5, 2. Ogier +1,7, 3. Evans +8,0, 4. Östberg +11,1

Ogier finišis Neuville'ist 1,7 sekundit kehvema ajaga! Väike sõiduviga lipsas sisse. Aga punkte teenib ta hetkel Neuville'iga võrdselt.

Ogier jääb esimeses splitis Neuville'ile alla 1,1 sekundiga. Ja teises 1,7-ga.

Evans kaotab Neuville'ile 8 sekundit ja läheb hetkel katsel teiseks.

Aga nüüd läheb põnevaks! Küsimus nr 1: kui rahulikult võtab katset Elfyn Evans, nr 2: mida suudab Neuville'i vastu Ogier?

Al Qassimi saab kirja hetkel viienda aja (+30,7), jäädes alla ka kahele R5 masinale Kopeckyle ja Tempestinile.

Õige märkus, Aqwa! Nii oli tõepoolest.

Neuville on finišis Östbergist 11,1 sekundit parema ajaga. "Sõitsime täiesti gaas põhjas! Oleksime tegelikult väärinud sellelt rallilt võitu. Olime kõige kiiremad. Aga väike probleem sundis meid katkestama. Nüüd peame ülejäänud rallid pingutama ja üritama tiitel võita."

aqwa: Kas mitte ei olnud reeglimuudatust, et enam need trikitajad ei saa punktide peale sõita punktikatsel? Muidu kindlasti Neuville trikitaks.

Neuville edestab esimeses splitis Östbergi 8,2 sekundiga.

Östberg sõidab oodatult välja kiireima aja 5.10,6. Kopeckyst 15 sekundit kiirem.

Östberg ja Neuville on samuti rajal. Belglasele selline stardikoht ilmselt sobis, trikitama ja mehi mööda laskma ei hakanud.

Jan Kopecky lõpetab ralli võitja vääriliselt. Tempestinist omakorda 2,2 sekundit kiirem.

Tempestini on Ingramist 6 sekundit kiirem.

Esimene auto on finišis. Chris Ingrami aeg 5.33,8.

Stardijärjekord viimasel katsel: 1. Ingram, 2. Tempestini, 3. Kopecky, 4. Al Qassimi, 5. Östberg, 6. Neuville, 7. Ogier, 8. Evans, 9. Solberg, 10. Mikkelsen, 11. Suninen, 12. Paddon, 13. Latvala, 14. Tänak.

Malcolm Wilsonilt küsiti, kui raske tal oli Evansile öelda, et ta 5 minutit varem stardiks. "See pole kunagi lihtne. Aga Elfynil pole enam millegi peale mängida. Kui Ott siin võidab, on meil ikka väga raske. Aga 90 punkti on veel laual. Üritame teha kõik, et Sebile järjekordne tiitel tuua."

Täna on rallil kohal ka Türgi president, mistõttu seati eile õhtul hooldusalas üles erilised turvanõuded. Kõik tiimid pidid korraldajatele edastama oma esindajate nimed ja passinumbrid. Sissepääsu juures on kotikontroll ja metallidetektor. Sõdukitega sisenemine (välja arvatud ralliauto muidugi) on keelatud.

Üldseis enne viimast katset:

Otseülekandes räägitakse, et Ken Torn sõitis välja samas kohas, kus Tänakul 15. katsel väike moment oli.

Östberg siiski Ogieri katsevõitu ei väära. Jääb 1,1 sekundiga prantslasele alla. Tänakule taas kolmas aeg (+4,9).

Neuville lõpetab katse tervelt 1.13,0 aeglasemalt kui Ogier. Östberg pakub splittide põhjal Ogierile konkurentsi.

Ken Torn on teelt välja sõitnud!

Evans sai varem startimise eest ajakaristust 5 minutit ja 10 sekundit ja lasigi Ogieri mööda. Ilmselt pääseb ta ka mööda Kajetanowiczist, kellele ta kaotas 15. katse lõpus vaid 23,5 sekundit.

Neuville võtab ka seda katset väga rahulikult. Esimeses splitis kaotas Ogierile 23,2 sekundiga.

Ogier lõpetab katse Tänakust 4,9 sekundit kiirema ajaga.

Splittide põhjal peaks Ogier Tänakust kiiremini tulema. Viimases splitis vahe 3,3 sekundit.

Tänak sõidab välja kiireima aja, edestades Latvalat 2,1 sekundiga. "Päris palju punkte on [järgmisel katsel] laual. Eks näis, kui olud pole liiga karmid, siis ma võin veidi paremini sõita."

"Tiim palus meil seda teha. Ongi kõik."

Evans finišeerib Latvalast 7 sekundit kehvema ajaga. Näis, mis tal varem startimise kohta öelda on.

Tänak sõidab välja kiireima esimese spliti, Latvalast 0,2 sekundit kiirem.

Evans alustas katset 5 minutit varem. Selle eest peaks tulema väike karistus ja Ogier ehk ühe koha võrra üldarvestuses tõusma.

Latvala sõidab Paddoni aja 8,6 sekundiga üle ja läheb katset juhtima.

Latvala on esimeses splitis Paddonist 3,2 ja Mikkelsenist 3,9 sekundit kiirem.

Suninen oli 16. katsel Mikkelsenist 6,2 sekundit aeglasem.

15. katse võit jääb siiski Ogierile, Östberg jäi talle lõpuks 0,4 sekundiga alla. Tänak kolmas (+3,2).

Mads Östberg sõitis 15. katsel kiireima esimese ja teise spliti, edestades Ogieri 0,8 sekundiga.

Tänaku sõit 14. kiiruskatsel: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-vaata-ott-tanaku-soitu-turgi-ralli-14-kiiruskatsel?id=83683231

Mikkelsen startis juba 16. kiiruskatsele. Neuville lõpetas samal ajal 15. katse üheksanda ajaga (+34,6).

Neuville võtab 15. katset rahulikult ja säästab rehve. Esimeses splitis Ogierile 14,7 sekundit kaotust.

Ogier lõpetab 15. katse Tänakust 3,2 sekundit kiirema ajaga.

Hyundai kinnitas, et Mikkelsenil ei juhtunud midagi, ta lihtsalt võtabki rahulikult.

Evans saab kirja kolmanda aja, jäädes Tänakule alla 7,9 sekundiga. Tänak endiselt katse liider.

Üldseis pärast 15. katset: 1. Tänak, 2. Latvala +17,2, 3. Paddon +1.24,7, 4. Suninen +3.45,0, 5. Mikkelsen +7.22,4.

Tänak on finišis Latvalast 2,1 sekundit kiirema ajaga.

Teises splitis on Tänak tiimikaaslasest juba 1,9 sekundit kiirem.

Otseülekande kordus näitas, et Tänakul läks auto ühel tõusul korraks vibama.

Latvala on esimeses splitis Tänakust 0,4 sekundit kiirem olnud.

Mikkelseni kehv aeg on mõistatus ka WRC otseülekande kommentaatoritele.

Suninen sõidab Mikkelseni aja tervelt 34,4 sekundiga üle ning Paddon on soomlasest 4,9 sekundit kiirem.

15. katse on samuti juba käimas ning Mikkelsen on selle lõpetanud ajaga 7.13,4.

Üldseis pärast 14. katset: 1. Tänak, 2. Latvala +15,1, 3. Paddon +1.16,6, 4. Suninen +3.32,0, 5. Mikkelsen +6.35,0.

Östberg sõidab välja teise aja, jäädes Neuville'ile alla 2,4 sekundiga.

Neuville pani maha võimsa märgi! Ogierist 4,9 sekundit kiirem aeg! Belglane hiljem sõidetava punktikatse kohta: "Iga punkt on tähtis. Oleksime võinud ralli võita, aga tehnilised probleemid käivad mängu juurde."

Al Qassimist teistele vastast pole. Aeg on tervelt 21,2 sekundit kehvem kui Ogieri oma.

Ogier läheb katset 2,2 sekundiga juhtima. Tänak on aegade võrdluses hetkel kolmas (+3,3). "Raske oli eilsega leppida. Ma ei suuda endale seletada, kuidas me selle vea tegin. Ainus seletus on, et mu aju ei töötanud lühikese aja jooksul nii hästi kui peaks."

Evans edestab katse finišis Tänakut 1,1 sekundiga. Küsimusele, kas ta teeb täna midagi meeskonnakaaslase heaks, vastas Evans: "Eesmärk on lihtsalt läbi sõita. Ootame ja vaatame."

Evansi esimene split on Tänakust 2,1 sekundit kiirem.

Küsimus: kas oled tänase puhul eriti närvis? Tänak: "Ei. Olen tugevalt keskendunud. Eks näis, kuidas läheb, aga tundub, et Jari ei taha eriti kiirust maha võtta."

Tänak lõpetab katse Latvalast 2 sekundit kiiremini.

Tänak on esimeses splitis Latvalast 1,2 sekundit kiirem! https://twitter.com/FakeHinkelstein/status/1041227155752071168

Latvala läheb veel omakorda 4,1 sekundiga Paddoni ette. Näis, millega vastab Tänak. "Siin katsel võib väga hea aja sõita, kui sa surud, aga meie taktika on sõita targalt."

Paddon läheb katset juhtima, edestades Mikkelseni 3,5 ja Sunineni 3,7 sekundiga. "Täna on eesmärk lihtsalt kruiisida, aga isegi rahulikult võttes võib palju juhtuda. Peame keskendunud olema."

Suninen lõpetab Mikkelsenist 0,2 sekundit kehvema ajaga. "Kena katse. Siin oli natuke kõike. Punktikatseks väga hea väljakutse."

Mikkelsen on finišis ajaga 5.25,0.

14. katse on alanud. Mikkelsen läks rajale!

Tänane stardijärjekord: 1. Mikkelsen, 2. Suninen, 3. Paddon, 4. Latvala, 5. Tänak, 6. Evans, 7. Ogier, 8. Al Qassimi, 9. Neuville, 10. Östberg.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/torni-protest-rahuldati-eestlased-kihutavad-turgis-kahe-klassi-voidu-poole?id=83682883

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/makinen-kulmutas-praeguse-seisu-tanak-jaab-latvalast-ettepoole?id=83683003

Rait Õun: Kuna katsed on lühikesed, Toyotadel järgmiste ees edu piisav, siis usun, et ka Latvala on korralduse saanud, mitte suruma hakata ja sellega midagi lolli korraldada. Tähtis on auto turvaliselt lõppu tuua. Praeguse virtuaalse punktitabeli järgi on Toyota konstruktorite arvestuses Hyundaist mööda saanud ja liidriks tõusnud.

Yazeed Al-Rajhi masin: https://twitter.com/MattJelonek/status/1041198509964161024

Rünno Rohtla: Latvala vaadaku et liigselt suruma ei hakka .

Nii lõppes Sebastien Ogieri eilne sõit: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-onnetusest-ogier-ma-ei-kuulanud-kaardilugejat-ja-pidurdasin-liiga-hilja?id=83680587