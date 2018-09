BLOGI JA FOTOD | Ott Tänak tegi autol kavala muudatuse ja sai tasuks reedese päeva lõpetuseks katsevõidu

Türgi ralli neljapäev ja reede

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanaku-ulivoimas-seeria-sai-hoolimata-turgi-ralli-kehvast-algusest-jatku?id=83673713

Ralli üldseis pärast reedet:

Paddon kaotab Tänakule 14 sekundit ning eestlane tõuseb viiendaks!

Sunineni kaotus kasvab lõpuks 18,9-sekundiliseks. Nüüd ootame veel vaid Paddonit.

Ei tahaks seda veel väita. Nagu Tänak ka ise ütles, töötas auto madalamaks keeramine vaid sel katsel, kus teepind oli siledam.

Raiki Kruuk: Kas Ott on leidnud oma tempo?

Breen kaotab finišis Tänakule 14,8 sekundiga. Paddon ja Suninen jäävad samal ajal esimestes splittides samuti eestlasele alla. Kas tuleb katsevõit?

Craig Breen jääb Tänakule teises splitis viie sekundiga alla.

Latvala kaotab Tänakule finišis 9,1 sekundit. Nüüd on suur paus, sest Evans ja Östberg jäid teadupoolest katkestamiste tõttu starti tulemata.

Mikkelsen finišis - 11,4 sekundit kaotust Tänakule. Üldarvestuses langebki norralane kolmandaks - 2,6 sekundit kaotust Neuville'ile. Kuuldavasti oli Mikkelsen katsel spinni teinud.

Ralli liider Mikkelsen paistab oma esikohta kaotavat - ta jääb viimases splitis Tänakule juba 7,0 sekundiga alla ning kaotab mitu head sekundit ka Neuville'ile ja Ogier'le, kes peaksid mõlemad temast ettepoole kerkima.

Lappi ei suuda Tänakut edestada - kaotust tuleb tal eestlasele 2,6 sekundit.

Tänak: "Tegin sel katsel midagi väga teistmoodi - seadsin auto väga madalaks. See töötas siin paremini, aga karmima tee peal ei saa seda kasutada."

Tänak tuleb finišisse seni kiireimana - edu Ogier' ees on 6,1 sekundit!

Viimases splitis on Tänak lausa viis sekundit Ogier'st kiirem!

Tänaku sõidust meile paraku praegu rohkem splitte pole pakutud.

Neuville on aga hea sõidu teinud - hoolimata oma apsust kaotab ta finišis Ogier'le vaid 0,8 sekundit. Tänase päeva lõpetuseks on seega Neuville'i edu Ogier' ees ainult 0,3 sekundit!

Tänak läheb avasplitis liidriks, 0,8 sekundiga Ogier' ette.

Ogier teeb Neuville'ist parema alguse ning lööb teda avasplitis 5,2 sekundiga. Neuville'il tuli väike apsakas sisse.

Ken Torn ja Kuldar Sikk kaotavad JWRC 5. katsel iirlasele Devine'ile 1.17,1, aga korraldajate soodsa otsuse korral võib see veel muutuda. "Saime meie ees oleva prantslase katsel kätte, sõitsime tema taga pool katset. Püüame selle aja tagasi saada." Kokkuvõttes on Torn neljas, 1.16,5 liidrist Julius Tannertist tagapool.

Pikkade stardiintervallide tõttu ei ole kahe katse vahele palju jäänud - Thierry Neuville on päeva viimasele ja kõige lühemale katsele juba startinud!

Ralli üldseis pärast 6. katset: Tänak ei teinud sugugi head sõitu, aga tõusis ootamatult kuuendaks!

6. katse tulemused:

Eelmisel katsel säranud Suninen kaotab sedapuhku 31,4 sekundit ning langeb samuti kokkuvõttes Tänaku seljataha.

Einz: Evans oli eelmine aasta dmaciga väga hea, peaaegu võit argentiinas, UK võit, hooaja peale 5. koht. See aasta on aiataha läinud.

Breen kaotab finišis 21,9 sekundit. Kokkuvõttes langeb ta ka Tänakust tahapoole.

Valdo: kujuneb juba nagu romuralliks

Mads Östbergil on aga kohe endal samuti probleemid! Norralane jääb rajale seisma, kusjuures lõpuni on väga vähe maad. Tundub, et esirattad "vaatavad kõõrdi".

Östberg saab Evansist kenasti mööda, aga kaotab aeglustades kindlasti mitmeid sekundeid.

madis: Huvitav, mis on Evansi fenomen, minu meelest ääretult ebastabiilne sõitja juba aastaid, aga kui Ott oli oma ebastabiilsetel aegadel vähemalt kiire, siis Evans on kiire ka ikka väga harva. Ei näe kahjuks tal pikka karjääri WRCs

Auto ei taha ei edasi ega tagasi väga liikuda. Mehed üritavad masinat võimalikult tee äärde suunata, et järgmised autod sellest mööda pääseksid.

Elfyn Evans sõidab vastu kivi ning lõhub auto vedrustuse!

Latvala kaotab samuti Neuville'ile katse teise poolega tohutult ning jääb finišis talle 13,9 sekundiga alla. Mida see Neuville seal küll teeb, mida teised ei oska?

Mikkelsen selgitab oma kaotust sellega, et tal läks rehv katki.

Mikkelsen alles viiendaks - 18,5 sekundit kaotust Neuville'ile. Ka norralane annab katse viimase osaga tohutult palju belglasele ära ning edestab nüüd Neuville'i vaid 1,9 ja Ogier'd 3,0 sekundiga!

Lappi on splittides seni üllatavalt head minekut näidanud, aga kaotab lõpuga päris korralikult - finišis on tema kaotus Neuville'ile 8,7 sekundiga.

Tänak: "Probleem on selles, et sellel teel on vaja head pidamist, aga meie pidamine on isegi halvem kui hommikul. Seda on raske mõista."

Ott Tänak on finišis - kaotust Neuville'ile koguneb 15,8 sekundit.

Ogier kaotab finišis Neuville'ile 8,8 sekundiga. Neuville läheb ka üldarvestuses taas kangest konkurendist mööda - aga ainult 1,1 sekundiga!

15.59,7 on Neuville'i finišiaeg.

Teises splitis jäb Tänak juba 4,8 sekundiga Neuville'ile alla. Hakkab see kaotus taas kogunema...

Tänaku avasplitt on Neuville'ist 0,7 sekundit aeglasem.

Neuville edestab Ogier'd esimeses splitis 0,5 sekundiga. Tänak on samuti rajal.

Thierry Neuville ongi Ula katse teisele läbimisele startinud. Nagu ka eelmisel katsel, siis stardiintervallid on neljaminutilised.

Järgmine katse algab juba täpselt kell kolm, seega pole mõtet arvutite-nutiseadmete juurest kaugele minna!

Päris korralik draama käib ka WRC2-s: klassi liider Jan Kopecky pidi rehvi vahetama ning tema tagant startinud Pontus Tidemandi rajal mööda laskma, nüüd pidi aga Tidemand ise rehvi vahetama ning tiimikaaslase uuesti mööda lubama!

Ralli üldseis pärast 5. katset:

5. katse tulemused:

Nii naerusuist Sunineni pole varem näha olnudki! "Katse oli karm nii autole kui kehale. Loodan, et mu kõhuga on ikka kõik korras!" naerab soomlane.

Teemu Suninen näitab võimsat minekut ning jõuab Ogier'le kõige lähemale - vaid 2,7 sekundit kaotust!

Tundub, et Breen on millelegi otsa sõitnud ning samuti ühe rehvi lõhkunud. Iirlane on vaat et pisarates - taas on tema ralli reedesel päeval lörri läinud. "Sõitsin keskel ja igast kivist mööda, aga meil tekkis rehvi väike auk..."

Ka Craig Breen kaotab tohutult aega! 45,3 sekundit jääb iirlane Ogier'le alla.

Östberg kaotab kõvasti aega! Enne seda katset üldarvestuses kolmandal kohal peesitanud norralane jääb Ogier'le lausa 24,8 sekundiga alla. Paistab, et vasak esirehv on velje pealt sisuliselt maha tulnud.

Evansil on katse lõpus aga probleemid - tagumine parem rehv läheb katki ning ta kaotab Ogier'le üle 22 sekundi.

Just nii - Latvala tuleb teisele kohale, 9,2 sekundit kaotust Ogier'le.

Kris: Hetkel on siis Toyota meestest Latvala ainus, kes suudab mingisugustki kiirust aretada

Tundub, et lisaks Ogier'le teevad ka teised M-Spordi mehed suurepärast sõitu. Nii Evans kui Suninen on väga häid vaheaegu näitamas.

Mikkelsen tuleb teise ajaga, aga ka tema jääb Ogier'le lausa 10,9 sekundiga alla.

Lappi kurdab, et hooldusalas tehtud muudatused on auto pidamist parendamise asemel hoopis veel kehvemaks teinud. "Andke andeks, ma ei saa sõita."

Teemu Mängud: Reaalsus on see, et vana mootor pole Tänaku jaoks. Uue mootoriga on Ott hoopis teisest klassist.

Sarnaselt Tänakule Toyota vanema versiooni autoga kihutav Lappi kaotab aga lausa 31,1 sekundiga.

Tänak: "Ei ole lihtsalt meie ralli. Me ei suuda kiiresti sõita."

Tänaku lõpp tuleb taaskord vaevaline ja kaotust koguneb katse lõpuga veel pisut juurde. Ogier on temast lõpuks 20,9 sekundit nobedam. Kokkuvõttes jääb ta prantslasele alla 30,7 sekundiga.

Ogier, kes väitis enne, et võtab katset rahulikult, edestab Neuville'i 18,2 sekundiga! "Ilma tolmuta on hoopis parem sõita!"

Neuville'i aeg on 28.13,0. Hommikul läbis ta sama trassi 37 sekundit aeglasemini!

Ogier on katse lõpus Neuville'i ja Tänakuga vahet veelgi suurendamas. Mõlemaga kasvab vahe vaat et 15 sekundi kanti, Tänakuga ehk isegi veel rohkem.

AQW: Seda väljasuretamist võibolla ei saagi niiväga Oti kaela ajada, see Toyota on Latvala ja Lappi käte vahel ka äärmiselt palju sel hooajal välja surnud tagasipööretes ja ka eelmine hooaeg. See võib lihtsalt selle auto eripära ka olla, millele ei ole veel lahendust leitud.

18 kilomeetri vaheajapunktis on Neuville ja Tänak pisut tagasi andnud ja kaotavad Ogier'le vastavalt 5,9 ja 10,7 sekundiga.

Saaremaa: On ikka humoristid koos, kes nelja katse järel kohtasid jagavad. Teiesugused nimetasid teda kunagi ka kraavi-Otiks. Ralli ei lõpe isegi mitte viimase katse finišis, vaid Parc Fermes. Ja mis on Parc Ferme, selle väljaselgitamine jääb kraaviotitajatele kodutööks :)

Neljandas splitis on Ogier Neuville'ist 0,1 sekundiga mööda läinud. Tänak kaotab seal 4,8 sekundit.

Rallimees: No see ralli ikka liiga palju äpardusi.. kui teised ei eksi, siis 5-6 koht ideaalis...

Kolmandas splitis vahe püsib - 4,7 sekundit Neuville'i kasuks.

Teises splitis on Tänaku kaotus Neuville'ile hoobilt 3,9 sekundit.

Tänak suretas auto ühes väga aeglases kurvis välja ning kaotas vähemalt kaks-kolm sekundit! Esimeses splitis oli ta enne seda Neuville'iga võrdne.Üldse ei saa välistada, et mõni selline väljasuretamine oli põhjuseks ka hommikuse esimese katse kehvale ajale. Tuletame meelde, et sama probleem vaevas teda ka eilsel testikatsel.

Kõik sõitjad on pärastlõunaseks ringiks kaasa võtnud kuus kõva seguga rehvi. Seekord keegi riskile ei lähe.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1040552467031908352

https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1040551233759662080

Neuville edestab Ogier'd esimeses splitis 1,2 sekundiga. Tänak on samuti rajale pääsenud.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-turgis-ken-torn-kusimus-pole-selles-et-kivist-mooda-soita-vaid-millisest-kivist-mooda-soita?id=83670579

Sõitjate palveid on kuulatud ning rajale minnakse neljaminutiliste intervallidega.

Thierry Neuville on katsele startinud!

Ott Tänak jagas pilti oma autost. "Kivid ja kruus on oma töö teinud - või on meil kuskil rotid..."https://twitter.com/OttTanak/status/1040546106961264640

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-turgis-ott-tanak-meie-rehvide-valik-polnud-oige?id=83669367

Toyota boss Tommi Mäkinen hooldusalas: "Tundub, et rada on raske, aga on üllatav, et rehvid ei kulu sugugi nii palju kui me arvasime. Pärastlõuna saab aga kindlasti veel karmim olema, nii et juhtuda võib mida iganes.Minu sõitjad olid pisut pidamisega hädas, aga nii oli vist kõigiga. Kõik on praegu okei. Midagi ei otsustata enne pühapäevaste katsete lõppu."

Heidame kiire pilgu ka JWRC klassi tegemistesse, kus on sõitmas teine saarlane, Ken Torn. Neljandal katsel oli Torn kiireim, aga tänahommikusel avakatsel kaotatud sekundid annavad talle üldarvestuses 38,2-sekundilise kaotuse juures kolmanda koha. JWRC-s juhib sakslane Julius Tannert.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-turgi-ralli-voitjat-ootab-toeliselt-eriline-auhind-nadalane-luksusreis-47-meetrisel-superjahil?id=83669217

v2ikesutt: Oti esimene katse läks aia taha muidu pole hullu

Türgi ralli üldseis pärast 4. katset:

4. katse tulemused:

Breen kaotab 9,7 sekundit ning kukub ka üldarvestuses Mikkelsenist tahapoole teiseks.

Östberg tuleb neljanda ajaga, 3,1 sekundit kaotust Mikkelsenile.

Mootoriprobleemidega võitlev Evans - eelmise katse lõpus kaotas tema auto palju vedelikke - tuleb rahulikult ja turvaliselt finišisse ning kaotab 1.44,5. Tema õnneks tuleb nüüd hoolduspaus, kus saab loodetavasti asjad korda seada.

Rain: Citroenid ja Hyundaid on rasketes tingimustes ikka kiired

Latvala on hämmingus. "Ma tõesti ei saa aru, mis toimub. Arvasin, et tegin hea sõidu!"

Tänak ja Lappi on vanadega, Latvala, kes sai tänu ühele mootoriprobleemide tõttu katkestamisele seda vahetada, on uuema variandiga.

Pealtvaataja: Kas mitte toyotad sõida türgis vanade mootoritega, mitte uutega milledega soomes saksas sõideti?

Latvala katse ebaõnnestub - kaotust Mikkelsenile koguni 11,4 sekundit.

Mikkelsen läheb katse liidriks - 0,1 sekundiga, aga siiski. Vähemalt tänase esimese kolme katsega õigustas tema julge rehvivalik - neli pehmemat ja kaks kõvemat - ennast igati.

Lappi tuleb veel pisut kehvema ajaga - 7,9 sekundit kaotust Ogier'le.

Tänak: "See katse oli päris tasane. Ei midagi erilist."

Finišis kaotab Tänak Ogier'le 4,5 sekundit.

Tänak on taas katse viimases splitis natuke ära andnud - enne oli ta Ogier'ga sisuliselt samas tempos, nüüd on vahe 3,6 sekundit.

Neuville küll arvab, et puhta sõidu mõttes oli see katse tema tänane parim, aga Ogier edestab teda finišis 2,5 sekundiga.

Neuville on esimesena finišis - 10.34,6.

Teises splitis on Tänak taas Ogier'st üksikute kümnendike kaugusel - vahe 0,3 sekundit. Neuville on Ogier'st seal 2,2 sekundi kaugusel.

D: Saate ikka aru,et rahulikult sõites võib ka võita. Vaadake kasvõi Neuvillei viimaseid poodiumikohti. Ott ei peagi gaasi vajutama ja riskima kivide tõttu katkestamisega. Parem sõitkugi rahulikult ja las teised katkestavad eespool :) kaval peab olema.

Tänak on esimeses splitis Ogier' ja Neuville'i vahel - kaotust prantslasele on 0,3 sekundit.

tt78: Hetkel minu arust tuleb jälgida ainult vahet Neuville ja Ogieriga, muu on teisejärguline. Ei ole päris nõus, et praeguses seisus gaas põhja ja silmad kinni. Hetkel veel on iga punkt, mis võimalik neilt tagasi võtta, äärmiselt oluline. Nii suur üldarvestuses vahe ei ole ja eelkõige ei tohi lubada vahel suureneda, see oleks küll suht parandamatu. Aga praegu väga pimesi tormata pole mõtet, ralli on veel ees. Vahe Ogieriga 4 sekundit ja Neuvillega 14 sekundit pole mingi katastroof aga Neuville osas natukene teeb siiski murelikuks.

Ogier edestab avasplitis Neuville'i 1,1 sekundiga. Tänak on samal ajal värskelt rajale pääsenud.

RR: pärast kahte järjestikust rallivõitu on harjumatu vaadata, et Ott ei mahu oma katseaegadega isegi esikolmikusse :) õnneks ühapäevani on pikk maa minna ning vahepeal võib veel palju juhtuda.

Igatahes - Cicekli katse on juba alanud ning Neuville on rajal!

Kodanik12: Pole tõesti vaja kohe " ulguma " hakata, laske Otil atra seada...varajane hommik ka alles!! Küll Ta joonele saab, peaasi, et üle ei mõtle

Pikk: Ralli on veel väga pikk. Siin juhtub paljutki; ei ole Ott halvasti alustanud, halvasti oleks, kui oleks teelt väljas. Hetkel kõik ilus kena. Soovitan "pühapäeva fännidel" rahuneda.

soprano original: Hommikune katse oli halbade asjaolude kokkulangemine. Pakun, et täna Ott lõpetab 4-5 kohal. Eks homme vaatab edasi.

Seljanka: Kus kurat on Oti mentaliteet,et sõidetakse ralli võidu peale? Kaotada pole enam midagi sest siin pole enam vahet,et kas riskid ja sõidad kiiresti(vb katkestamine tänu sellele) või kulged rahulikult ralli finisisse 8.10 kohal.Siin saab ainult võita.Saaks sellest taktikast siis aru kui Neuville oleks praegu katkestanud aga ta ei ole ja sel vennal on see aasta nii palju õnne,et ta ei katkestagi.Gaas põhja kurat võtaks Ott :)

Nüüd ootab juba vähem kui 15 minuti pärast ees hommikuse tiiru kõige lühem katse, misjärel siirdutakse juba hoolduspausile.

Ott: Täna on isegi rajapuhastajal väike eelis: tolm ei sega, pole suuri kive väljas nii palju kui taganttulijatel

Ralli üldseis pärast 3. katset:

Suninen ja Paddon lõpetavad katse mitte eriti säravate aegadega. 3. katse tulemused:

To RR: Neuville sõidab küll rajapuhastajana häid aegu

Eelmise katse võitnud Breen võtab seekord rahulikumalt. 4,3 sekundit kaotust, aga liidriks ta jääb.

Östberg sõidab välja teise aja - kaotust Neuville'ile 2,1 sekundit.

RR: kui Tänak peakski päeva lõpuks jääma esikümne lõppu, siis homme on ta jällegi rajapuhastaja rollis ehk head nahka siit rallilt oodata ei ole...

Evans kaotab taas suurelt - 32,3 sekundit.

Latvala läheb praegu viiendaks - 7,5 sekundit kaotust Neuville'ile. Tundub, et kõik sõitjad peale belglase on viimase rajaosaga mitu sekundit tagasi andnud.

Mikkelsen seekord finišis liidriks ei lähe - katse lõpuga annab ta pisut ära ning kaotab Neuville'ile 2,9 sekundit.

Lappi kaotab finišis Neuville'ile 9,8 sekundit.

Tänak: "Ma ei tea, miks kaotus tuli. Tundub, et kui teeolud karmimaks lähevad, on mul väga raske pidamist leida, auto lihtsalt hüppab kivide peal."

Tänak kaotab finišis Neuville'ile 4,1 sekundit. Katse viimase osaga andis ta seega sisuliselt kuus sekundit ära...

Tänak on nüüd natuke ära andnud. Viimases splitis on ta Neuville'ist 2,2 sekundit maas.

Ogier tõdeb, et sel katsel ei olnud tolm eriliseks faktoriks.

Ogier kaotab finišis belglasele 2,6 sekundiga.

Neuville: "Esimesena on rajal väga keeruline olla. Teel pole ühtegi sõidujoont."

Janno: Hommik Temperatuur on tõusnud ja poistel rehvid soojemad kui esimesel katsel ja kohe teine minek. 😊

Neuville on finišis - 16.14,8 on ajaks.

Kolmandas splitis on Tänaku edu belglase ees 2,3 sekundit.

Tänak jätkab teises splitis hea hooga - seal on tema edu Neuville'i ees 0,8 sekundit. Ogier on veel 0,4 sekundit tagapool.

Tänak läheb avasplitis sedapuhku liidriks - 1,3 sekundit on edu Neuville'i ees. Hea märk!

Ott Tänak on nüüd samuti rajale pääsenud. Neuville edestab esimeses splitis samal ajal Ogier'd vaid 0,2 sekundiga.

Temperatuur on varahommikul võistluspaigas tõusnud juba 30 soojakraadini. Rada on väga kuiv, mis tähendab mõistagi palju tolmu.

Thierry Neuville on kolmandale katsele startinud!

WRC All Live'is sahistatakse, et järgmine katse võib tulla isegi veel tolmusem.

Argo Koppel: kui vaadata millist ameerika mäge kujutab meeste kohavahetused, peale esimest lühikest etappi, siis tuleb vist närvesõõv nädalavahetus.

https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1040483060028985344

Huviline: Võimalik, et madala hommikupäikse ja tolmu koosmõju oli sellel hetkel kõige halvem.

-t-: Kui ühe ( küll väga pika ) katsega on võimalik 30 sek. kaotada siis on teoreetiliselt võimalik see samamoodi ka tagasi võita. MM'i arvestust vaadata siis 2 põhilist meest ei ole Otist kaugel. Küll leiab ka enesekindluse ja hakkab vajutama. Go Ott!!!

Järgmine katse saab alguse juba kell 9.21 - seega väike kohvipaus, töised inimesed saavad natuke tööd ka vahepeal teha. Ja siis uuesti minek!

Saaremaa: Tundub, et tee läheb ikkagi paremaks, ilmselt sõidetakse joonest lahtised kivid minema, aga samas see oli alles esimene katse. Esialgu ongi oluline auto ja rehvid terved hoida.

Q: Selge on, et Ott riskis vähe. Lisaks ei alahindaks tolmu. Ja lõpuks nähtub üsna selgelt ka see, et taganttulijatel on eelis, nagu kruusarallidel ikka.

Ralli üldseis pärast 2. kiiruskatset:

Paddon sõidab samuti hea aja välja - 4,6 sekundit kaotust Breenile ja teine koht.Katse tulemused:

Meelis Jürgenson: Ärge ajaga kurat lolli juttu et Otti tolm segab, teisi segab samamoodi, lihtsalt oligi vilets ja jäigi teistele alla, mis jutt et tolmu viga, sõita tuleb ja parempoolset pedaali vajutada

madis: Selgelt joonistub välja, et mehed, kellel midagi kaotada on, on rivis tagapool.

Breen on oma aega nähes tõsiselt üllatunud. "Me ei võtnud riske, üritasime tee keskel püsida."

Breen läheb ülivõimsaks liidriks - 7,3 sekundit edu Mikkelseni ees!

Tundub, et Latvala aega on kohendatud, jah. Östberg läheb just teiseks, kaotust kaasmaalasele Mikkelsenile 2,0 sekundit.

Sander: Kas tõesti mina näen valesti, aga Latvala on kaotanud Mikkelsenile katselõpp ajaga 3,2 sekundit

Saaremaa: Saaremaa mehele ei ole küll udu ja tolm raskuseks ja Ott on keerulistes oludes just alati väga hästi sõitnud, eriti uduga. Türgi ralli on lihtsalt puhas loterii, nagu Ott isegi ütles, vaja on ainult õnne.

Evans on esimene mees, kes ka Tänakule alla jääb. Kaotust Mikkelsenile-Latvalale 34,6 sekundit.

Hmm: 24 sekki latvalast maas, tolmu pärast...., kus latvala tolm oli.. Või tõesti võttis Ott nii ettevaatlikult

Latvala sõidab välja Mikkelseniga täpselt võrdse aja.

Arx: Udu ja tolm ei ole just Oti suurimad sõbrad ;(

Üllatusmehena on splittides ühtäkki liidriks läinud Craig Breen, kes edestab kolm splitti enne finišit isegi Mikkelseni 4,8 sekundiga.

Mikkelsen: "Osades sektsioonides tuli tolmust justkui sein ette - mitte midagi ei olnud näha!"

Mikkelsen tulebki ülivõimsa liidrina - edu Neuville'i ees lausa 10,3 sekundit!

Lappi tuleb finišisse teise ajaga - 3,4 sekundit kaotust Neuville'ile. Järgmisena on tulemas juba Mikkelsen.

eid_1510ee50730839: Peale 6 vaheaega on kõik kaotanud ajas, seal vist miskit segavat kõigil.

Tagumistest meestest on splittides seni head minekut näidanud Mikkelsen ja Latvala, kes edestavad Neuville'i umbes kolme sekundiga.

Tänak: "Väga palju tolmu. Mitmes kohas ei olnud mitte midagi näha ja me ei saanud kiiresti sõita. Sellistes oludes on kerge vigu teha ja peame seda vältima."

Tänak finišis - kaotust Neuville'ile koguneb lõpuks 14,5 sekundit. Kohe kuuleme seda, mida mees ise räägib.

Ogier kaotab Neuville'ile 6,0 sekundit. "Teadsime, et tolm saab probleemiks ja küsisime neljaminutilist intervalli, et see MM-sarja üldarvestust ei mõjutaks, aga..."

Neuville: "Kohutav hommik. Kõigepealt oli hotellis tuletõrjealarm ja pidime väga vara ärkama, nüüd aga selline katse. Meie auto töötab karmides tingimustes hästi, aga oleksin võinud veel kiirem olla."

Tundub, et midagi on tabanud ka Elfyn Evansit, kes neljandas splitis juba 25 sekundit kaotab.

Neuville on lõpuks pika ja raske katse finišis - 38 kilomeetri ajaks 28.48,9.

Järgmises splitis on vahe Neuville'iga juba 14 sekundile kasvanud. Kas eestlasi vaevab mingi probleem?

Allar: Otseblogi teated minu Iphone-l töötavad 🤔

Kuuendas splitis kaotab Tänak juba ka Ogier'le. Neuville on eestlasest üheksa sekundit kiirem, Ogier täpselt kolm sekundit.

Tuletasin seda meie arendajatele meelde, aga väidetavalt tuleb selle vea eel veel mitu viga parandada, seetõttu läheb sellega aega. Ütlen ausalt - ma ei kujuta ette, millal selleni jõuda võiks.

Einar: See on nüüd kolmas ralli, kus otseblogi teateid ei saa Iphonele sisse lülitada. Kas hooaja lōpuks on plaan asi korda saada?

Mikkelsen jätkab võimsalt - neljandas splitis edestab ta kõiki teisi juba vähemalt kuue sekundiga.

Viiendas splitis on Tänak Neuville'ist aga juba 5,6 sekundi kaugusel, Ogier jääb belglasest seitsme sekundiga maha. Kas nüüd eksis kuskil eestlane?

Pehmemate rehvidega Mikkelsen on esimeses splitis teine, jäädes Neuville'ile vaid 0,2 sekundiga alla. Teises splitis on norralane juba 0,4 sekundiga liider!

Neljas splitt - nii Tänak kui Ogier on umbes sekundi võrra vahet Neuville'iga vähendanud. Belglane võis kuskil väikese eksimuse teha.

Otsekaadritest on näha, et hoolimata kolmeminutilistest stardiintervallidest on raja kohal eelmistest autodest veel päris korralikult seisvat tolmu.

Tänaku kolmas splitt on Neuville'ist 1,5 sekundit aeglasem, aga Ogier'st 3,9 kiirem. Lappi alustab belglasest 1,6 sekundit aeglasema avasplitiga.

Tänane hommikune rehviinfo: kõik peale Ogier' ja Mikkelseni on valinud kuus kõva seguga rehvi. Mikkelsen on sarnaselt eilsele valinud pehmema seguga rehvid, mis kujutab endast riski.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1040465881065816064

Tänaku aeg avasplitis on Neuville'iga enam-vähem võrdne: 0,6 sekundit belglase kasuks.

Esimeses splitis on Neuville Ogier'st lausa 3,6 sekundit kiirem. Teises splitis on vahe lausa 5,4 sekundi peale kasvanud.Ott Tänak on järgmine mees, kes sinna jõudma peaks.

Paistab, et autod lähevad rajale kolmeminutiliste intervallidega. Ogier on samuti alustanud.

Thierry Neuville on rajal!

Kase: Siin rallil ei oskagi arvata milline stardipositsioon on parem, kas alguses või lõpu poole. Tegu pole siiski traditsioonilise kruusaralliga ja teedel on telliskivi suurused rahnud. Need autod aetakse küll antud kohas viimasele piirile.

Nüüd tundub aga ka otsepilt enam-vähem töötavat ning katse on peagi algamas!

Vastab tõele. Loodetavasti saab asja kiiremas korras taas jonksu, sest kümned tuhanded inimesed ootavad.

Tiit: #WRClive on jälle maas...

Tänane stardijärjekord:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1040462437756162053

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1040461321278550016

Tere hommikust kõigile rallisõpradele! Türgi ralli on peagi reedese päevaga jätkumas ning meie mõistagi loodame, et Ott Tänak suudab keerulistes tingimustes teha õiged ja piisavalt turvalised valikud.

Seis pärast esimest katset:

Jan Kopecky sõitis välja aja 2.07,3, mis annab talle viienda koha.

Rajal on veel siiski ka WRC2 sõitjad.

Lõplik seis pärast esimest katset:

Thierry Neuville sõidab välja aja 2.07,0, mis annab talle neljanda koha.

https://twitter.com/kokainyok/status/1040294671715586049

Prantslase ajakaotuse põhjuseks on rajapiirete rammimine. Ühtegi tõsisemat tagajärge olukorral pole.

Ogier sõidab välja vägagi tagasihoidliku aja! Ogier kaotab Mikkelsenile 7,5 sekundit ja on 9. praegu.

Nüüd on rajal Ogier ja pärast teda tuleb Neuville.

Ott Tänak ei suuda samuti Mikkelseni üle sõita. Eestlane sõidab välja kolmanda aja, kaotust liidrile 2,8 sekundit.

Aga nüüd rajal Ott Tänak!

Lappi Mikkelsenile vastu ei saanud. Aeg on 2.07,04.

9. sõitja täna on Esapekka Lappi.

Tundub, et rehvivalik tasus ära! Mikkelsen sõidab võimsa uue aja: 2.03,9. Edu Breeni ees on 2,5 sekundit

Järgmisena on rajal Mikkelsen, kes sõidab ainsana pehmemate rehvidega.

Latvala jääb samuti Breenile alla. Soomlase ajaks 2.07,09, kaotust 1,5 sekundit

Esimene Toyota mees Jari-Matti Latvala alustab nüüd Türgi rallit!

Evans jääb ka Breenile alla. Ajaks on 2.08,2, mis annab talle kolmanda koha.

Nüüd on rajal M-Spordi Elfyn Evans.

Hetkeseis:

Östbergi siiski trendi ei jätka. Sõidab välja aja 2.07,8, millega jääb 1,4 sekundit alla Breenile.

Östbergi edu esimeses splitis 0,5 sekundit Breeni ees.

Mida suudab järgmisena rajale läinud Mads Östberg?

Breen sõidab taas uue kiireima aja: 2.06,4.

Järgmisena on rajal Craig Breen.

Suninen sõidab võimsalt Paddoni aja üle: 2.09,2!

Mikkelsen läheb rajale konkurentidest erineva ehk pehmema rehviga.

Nüüd on rajal Teemu Suninen.

Paddon sõidab Al Qassimi aja kindlalt üle. Aeg on 2.13,5.

Esimeses splitis Paddoni edu juba 3,9 sekundit.

Järgmisena on stardis Hayden Paddon.

Khalid Al Qassimi lõpetab avakatse ajaga 2.17,8.

Al Qassimi on startinud!

Meeldetuletuseks: hommikuse testikatse võitis Thierry Neuville. Talle järgnesid Ogier, Latvala ja Tänak.

Avakatse järjekord:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1040284431863480321

Ilm Türgis on väga heitlik.https://twitter.com/DannyFChen/status/1040281284008992779

Esimese kiiruskatse kaart

Tänase ainsa kiiruskatse pikkuseks on 2 kilomeetrit.

Türgi ralli on varsti algamas! Täna õhtul algusega kell 20.08 sõidetakse esimene kiiruskatse.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-turgis-tanak-lahtised-kivid-teevad-selle-ralli-loteriiks?id=83658787

Testikatse paremusjärjestus:

Tundub, et Tänak testikatsel siiski rohkem rajale ei tule. https://www.instagram.com/p/BnqaWLQAD93/?taken-by=otttanak

Testikatse paremusjärjestus:

Östberg saab ajaks 3.31,6 ning tõuseb seitsmendaks.

Craig Breen on käinud rajal ja saanud ajaks 3.33,3. Sellega ta enda parimat tulemust ei paranda ja pingereas on ta jätkuvalt seitsmes.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/fotod-ken-torn-sattus-turgi-rallil-juba-probleemide-kuusi?id=83658071

Mikkelseni auto on taas korras ja norralane on valmis uuesti rajale minema. https://twitter.com/AMikkelsenRally/status/1040169799396089856

Delfi Türgist: Tänak läheb täna tõenäoliselt veel rajale ja proovib testikatset veel läbida.

WRC2 autod proovivad parasjagu enda oskusi. WRC autodel on veel samuti aega, et veelkord rajale tulla.

Türgi teedel sõitmise järel näevad rehvid välja just sellised: https://twitter.com/MattJelonek/status/1040155946281066496

Praegu ei ole mõnda aega uusi aegu tulnud, kuid testikatset ei ole veel ka lõppenuks kuulutatud.

Praegune paremusjärjestus:

Tänakust tõusevad nüüd mööda ka Ogier ja Latvala. Ogier läheb 3.26,5-ga teiseks ja Latvala 3.27,0-ga kolmandaks. Tänak on praegu neljas.

Tänak tunnistab, et olud on keerulised ja kõiki ootab ees karm nädalavahetus.

Ilm on Türgis heitlik. Oodatakse äikest. https://twitter.com/RallyingUK/status/1040148287687467009

Neuville läheb võimsalt liidriks. MM-sarja üldarvestuses esikohta hoidva belglase ajaks märgitakse 3.24,9, mis on Tänakust koguni 3,7 sekundit kiirem.

https://twitter.com/OttTanak/status/1040148870569844736

Testikatse praegune seis:

Vahepeal tõuseb Evans 3.29,3-ga liidriks, kuid seejärel sõidab Tänak 3.28,6-ga päeva senise parima aja.

Senised tulemused:

Teisel läbimisel on Tänak hoos ning läheb ajaga 3.31,0 Lappi järel teiseks.

Neuville tunnistab, et Türgi esktreemsed olud on nende jaoks täiesti enneolematud. https://twitter.com/MattJelonek/status/1040130713507352576

Mikkelsen on mootoriprobleemide tõttu seisma jäänud. https://twitter.com/MattJelonek/status/1040136688305987584

Seni on parimat minekut näidanud Toyota mees Esapekka Lappi. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1040137387635077120

Delfi Türgis: Tänak läks taas boksist välja. Testikatse esimese läbimise järel Tänak kommentaare ei jaganud. Tundub, et midagi lahti ei ole.

Nüüd tuleb Lappi ning ajaks on 3.30,2. Tegemist on senise parima ajaga.

Ogier parandab samuti ja läheb liidriks - 3.31,1.

Neuville läbib testikatse teist korda ja läheb 3.32,2-ga liidriks.

12 meest on praeguseks tulemuse kirja saanud. Tänak on eelviimasel kohal.

Ogier testikatsel: https://twitter.com/RallyingUK/status/1040130257188282369

Neuville testikatsel: https://twitter.com/RallyingUK/status/1040129682316775425

Toyota on seni teada andnud, et ralli on nende jaoks alanud. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1040128631475818496

Praegune paremusjärjestus:

Lappi läheb liidriks - 3.38,4. Mikkelsen teiseks - 3.38,7.

Tänaku esimene aeg on väga tagasihoidlik - 3.59,6. Kaotust Neuville'ile sisuliselt 20 sekundit. Kohe ei ole aeglase sõidu põhjust teada.

Ogier tuleb Neuville'iga samas tempos ja jääb lõpuks belglasele alla kõigest 0,1 sekundiga.

Esimesena tuleb testikatselt läbi MM-sarja liider Thierry Neuville, kes saab 4,7 km pikkusel katsel kirja aja 3.39,9.

Vahepeal spekulatsioone ka tuleva hooaja kohta. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/sebastien-ogier-liitub-vaidetavalt-taas-citroeniga-sordot-ja-paddonit-ootab-taas-kurb-saatus?id=83655185

Testikatse on peagi alagamas.

Toyota tiimi erinevad värvid. Milline on Ott Tänak? https://twitter.com/TGR_WRC/status/1039800889589084160

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kas-tanak-jatkab-turgis-voidujada?id=83646883