BLOGI JA FOTOD | Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid Argentinas karjääri kolmanda MM-ralli!

Kui saarlaselt lõunapausil hooldusalas küsiti, kuidas ta sel rallil nii vägevat kiirust on suutnud näidata, vastas ta: "Auto sõidab nii, nagu ma tahan. See on suur muutus ja annab palju enesekindlust. Ei saa öelda, et me Mehhikos ja Korsikal palju aeglasemad oleksime olnud. Oleme nüüd lihtsalt lähemal sellele, kus me tahame olla. Jätkame surumist ja loodame, et ülejäänud hooaeg läheb samamoodi edasi."

Päeva eelviimast katset võites tõdes Tänak, et ei tegelegi enam niivõrd "surumisega", vaid "läheb lihtsalt vooluga kaasa" ja naudib rallit. 40-kilomeetrise katse teisel läbimise lõpus tunnistas ta, et tal oli probleeme piduriõli ja roolivõimuga, mistõttu pidi ta piirduma neljanda ajaga.

Tänavuselt Argentina rallilt teeb Delfi TV neli otseülekannet.

Ralli proloogiks olnud 1,9 km pikkuse neljapäevaõhtuse kiiruskatse võitis Hyundaiga sõitev Thierry Neuville. Ott Tänak kaotas teisena 0,3 sekundit. Kolmas oli Sebastien Ogier, kes jäi Tänakust maha omakorda 0,1 sekundit.

Teisel katsel tegi Tänak väikese eksimuse, kui tema auto läks ühest kurvist välja tulles rajale risti. Tagurdama pidanud Tänak kaotas lõpuks seetõttu paarkümmend sekundit ning langes üldarvestuses allapoole.

Kolmandal katsel tegi eestlane aga eelmise katse avariist pisut viga saanud rooliseadmega ülivõimsa sõidu, edestades Ogier'd lausa 17,8 sekundiga ja saades kirja katsevõidu. Paraku lõppes suur heitlus Tänaku tiimikaaslase Jari-Matti Latvala jaoks, kes jäi tehniliste probleemidega katse keskel seisma, olles eelnevalt väga häid vaheaegu näidanud.

Tänak näitas väga head minekut ka neljandal katsel, võites sellegi ning tõustes hoolimata päeva esimese katse äpardusest teisele kohale, liidrikohal olevast Andreas Mikkelsenist vaid sekundi kaugusele.

Viiendaks katseks olnud publikukatsel tõusis Tänak juba ralli liidriks, edestades seal Mikkelseni 1,8 sekundiga.

Eestlane oli kolmel pärastlõunasel katsel pidurdamatu: ta võttis kolm katsevõitu järjest ning kasvatas oma edu teisele kohale tõusnud Kris Meeke'i ees lõpuks 22,8 sekundile.

Argentina ralli ajakava:

Neljapäev:

Testikatse Villa Carlos Paz 6,01 km - Eesti aeg kell 14.00

Reede:

SS1 Ciudad de Cordoba 1,90 km - 01.08 (DELFI TV otseülekanne)

SS2 Las Bajadas / Villa del Dique 1 16,65 km - 14.13

SS3 Amboy / Yacanto 1 33,58 km - 15.00

SS4 Santa Rosa / San Agustin 1 23,85 km - 16.13

SS5 Fernet Branca 1 (2 ringi) 6,04 km - 18.08

SS6 Las Bajadas / Villa del Dique 2 16,65 km - 20.51

SS7 Amboy / Yacanto 2 33,58 km - 21.38

SS8 Santa Rosa / San Agustin 2 23,85 km - 22.51

Laupäev:

SS9 Tanti-Mataderos 1 13,92 km - 14.23

SS10 Los Gigantes - Cuchilla Nevada 1 16,02 km - 15.08 (DELFI TV otseülekanne)

SS11 Cuchilla Nevada - Rio Pintos 1 40,48 km - 15.35

SS12 Fernet Branca (2 ringi) 6,04 km - 17.38

SS13 Tanti-Mataderos 2 13,92 km - 19.23

SS14 Los Gigantes - Cuchilla Nevada 2 16,02 km - 20.08 (DELFI TV otseülekanne)

SS15 Cuchilla Nevada - Rio Pintos 2 40,48 km - 20.35

Pühapäev:

SS16 Copina - El Condor 16,43 km - 15.08 (DELFI TV otseülekanne)

SS17 Giulio Cesare - Mina Clavero 22,41 km - 15.55

SS18 El Condor (punktikatse) 16,43 km - 18.18

