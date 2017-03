Väljaande Autosport andmetel ähvardab M-Spordi rallisõitjat Sebastien Ogier`d Mehhiko MM-ralli teise koha tulemuse tühistamine, sest tema Ford Fiesta käigukast võis olla lubatust kergem.

Rahvusvaheline Autoliit (FIA) kinnitas Autospordile, et prantslase käigukast on plommitud ja saadetud Euroopasse täiendavale uurimisele. FIA teatel on Mehhiko ralli tulemused hetkel küll lõplikud, kuid "sõltuvad auto nr 1 käigukasti täiendavast kontrollimisest."

Ogier` masinat hakkab Genfis inspekteerima FIA tehniline ametnik Jerome Toquet. Reeglite rikkumise korral võib prantslast oodata kas ajakaristus või lausa tulemuse tühistamine. FIA teeb otsuse kindlasti enne 6. aprillil algavat Korsika MM-rallit.

Kui Ogier diskvalifitseeritakse, langeb ta MM-sarjas liidrikohalt kolmandaks. Sel juhul oleks uus tabelijuht Toyota sõitja Jari-Matti Latvala ja teisele kohale tõuseks Ott Tänak (M-Sport).

M-Spordi meeskond pole Ogier masina teemal veel ühtegi kommentaari andnud.