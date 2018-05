Autospordi Liit selgitab: Oleg Gross oli helikopteriga Tallinnas seoses ralliga, kus ta töötas funktsionäärina

Eesti Autospordi Liit saatis Delfile seoses 12. mail ilmunud artikliga („Perega pealinnas: Oleg Gross tiirutas kesklinna lähistel ja maandus väikesesse parki“) selgituse, miks tuntud ettevõtja Oleg Gross laupäeval Tallinnas helikopteriga ringi lendas ja Mustamäe tee 4 kinnistul asuval haljasalal maandus.

Delfi avaldab Eesti Autospordi Liidu selgituse alltoodult täismahus:

„11.-12.05 toimus Eesti autoralli meistrivõistluste (EMV) etapp Tallinna ralli, mille võistluskeskus asus aadressil Mustamäe tee 6. Grossi Toidukaubad on ühtlasi ka EMV toetajaks vastavalt Eesti Autospordi Liiduga (EAL) sõlmitud koostöölepingule, mille kohaselt on Grossi Toidukaubad helikopteril õigus EAL võistlustel lennata ja maanduda võistluskeskuses või selle lähialadel. Samuti on EAL-il õigus kasutada kopterit EAL üritustel turvavaatluste eesmärgil.