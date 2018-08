Autospordi ajakirjanik: Rally Estonia peaks kuuluma WRC sarja

Raul Ojassaar reporter RUS

Rally Estonia 2018 auhinnatseremoonia Foto: Anni Õnneleid

Suurima rahvusvahelise autospordiportaali Autosport ajakirjanik David Evans tõdes, et tema hinnangul oli Rally Estonia sedavõrd kvaliteetne üritus, et see peaks kuuluma WRC sarja.