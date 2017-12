Autoralli WRC-sarjas plaanitakse etappidel põhjalikke muudatusi

Rahvusvahelise Autoliidu FIA rallidirektor Jarmo Mahonen teatas, et WRC-sarjas tuleks läbi viia suured muudatused. Soomlase arvates ei tuleks enam rõhku panna vastupidavusele. Edaspidi peaks keskenduma hoopis kiirematele ja lühematele kiiruskatsetele.

Mahonen tahab ära lõpetada praeguse eksperimenteerimise, kus on pikad kiiruskatsed ja teinekord ei ole päeval ka hoolduspausi. Mahoneni arvates peaksid kiiruskatsed olema tulevikus lühikesed. Lisaks peaks lõunal olema alati teeninduspaus, kirjutab Autosport.

Eelkõige ei olnud Mahonen rahul Walesi ralliga, kus võistluspäevad on pikad ja esimesel päeval puudus ka hoolduspaus. Samamoodi tegi ta etteheite Mehhiko rallile, kus sõideti 80 km pikkune kiiruskatse.

“Minu isikliku arvamuse kohaselt peaksid kiiruskatsed olema maksimaalselt 10 km pikkused,“ teatas Mahaonen. “Nii on rohkem kiiruskatseid ning sotsiaalmeedias genereeritakse rohkem uudiseid,“ andis Mahonen mõista, et eesmärgiks on ka meediakajastuse suurendamine.

Lisaks tegi Mahonen veel korra etteheite Walesi rallile ning oma osa sai ka Rootsi ralli. Soomlane oli pahane, kuna nimetatud jõuproovidel olid ülesõidud kiiruskatsete vahel liiga pikad. Nii oli autode poolt läbitud kilomeetritest ainult umbes 20 protsenti kiiruskatsed. “See ei ole enam ralli. See on rohkem juba turism,“ pahandas ta.