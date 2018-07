Autoralli MM-sarjas plaanitakse juba tulevaseks hooajaks kaks uut etappi

Autoralli MM-sari plaanib uueks hooajaks tuua kaks uut etappi võistluskalendrisse, nendeks on arvatavasti Tšiili ja Jaapani ralli.

Tšiili võimalused korraldada rallit tõusid kõvasti aprillis, kui nad korraldasid kandidaatralli, millega WRC korraldajad jäid väga rahule.

Autospordi andmetel plaanitakse uuel hooajal kalendrisse lisada ka Jaapani ralli. WRC korraldajad on varasemalt öelnud, et 2019. aastal on 13 ralli asemel kavas 14. Kui Tšiili ja Jaapani etapid peaks lisanduma, siis tähendab see seda, et üks Euroopa ralli kaob MM-sarjast ära.

Tõenäoliselt kaob kavast ära Korsika ralli, vahendab Autosport. Meeskondade jaoks on rahaliselt kallis osaleda Korsika saare rallil. Lisaks käib väga vähe pealtvaatajaid üritust kohapeal vaatamas.

Kuna tänavusel aastal naaseb võistlussarja Türgi ralli ja 2020. aastal on kalendris ilmselt Safari Ralli, siis tuleb kolme hooaja jooksul neli uut etappi.