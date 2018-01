Autoralli MM-sarjas osalev eestlane: lõppeesmärk on Ott Tänakule järele jõuda

Eeloleval rallihooajal teeb MM-sarjas lisaks Ott Tänakule kaasa ka teinegi eestlane – Ken Torn, kelle kaardilugejaks Junior WRC sarjas saab Kuldar Sikk.

Eelmisel aastal Eesti meistrivõistluste raames peetud R2 Challenge trofee võitnud Tornile kaasnes tiitliga 30 000-eurone preemiatšekk osalemaks tänavusel aastal MM-sarjas, kirjutab ERR Sport. Valik langes Junior WRC klassile, kus 24-aastane saarlane osaleb Rootsi, Korsika, Portugali, Soome ja Türgi rallidel.

"Võib öelda, et oleme saavutanud siin Eestis kõik, mida oleme tahtnud saavutada. Just eelmisel hooajal tehti selline sari, mille auhinnaks oli väike rahaline panus edasiastumiseks. Oligi kaks varianti, kas Euroopa meistrivõistlused või juunioride meistrivõistlused. Meie näeme järgmise väljundina Junior WRC-d. Ega see lihtne ei ole, aga arvan, et teostatav," rääkis Torn.

"Lõppeesmärk on Otile (Tänak – toim) järele jõuda. Üks suur kaalukeel oli see, et Junior WRC sõidab täpselt sama programmi järgi, mis suur WRC – kõik samad rajad, samad katsed."

Nagu eelmiselgi hooajal, osalevad kõik sõitjad sarjas täpselt samasuguse Ford Fiesta masinaga.