Autoralli MM-sarja järgmise aasta võistluskalendris on üks suur üllatus

Tänaku Toyota Yaris WRC lauluväljakul Foto: Oliver Tsupsman

Rahvusvaheline Autoliit (FIA) kinnitas täna autoralli MM-sarja 2019. aasta võistluskalendri. Kõige suurem üllatus on, et Jaapani etapp ei pääsenudki tagasi kalendrisse. Küll on aga uue rallina kavas Tšiili etapp.