Autoralli MM-sarja hooaeg poole peal: Mis seis oli mullu samal ajal? Kes võiks veel sekkuda tiitliheitlusse?

Ott Tänaku (Toyota) lähtepositsioon hooaja teiseks pooleks on võrreldes mullusega oluliselt nigelam. Ta on tänavu kogunud 31 punkti vähem ja vahe kahe paremaga palju suurem. Teades, kuidas kulmineerus eelmine hooaeg, siis tõus kahe parema hulka näib keerulisest keerulisem. Enda kätes on vähe, Neuville ja Ogier peavad miskit täiesti untsu keerama. Võrreldes Jari-Matti Latvalaga (Toyota) on Tänaku seis muidugi roosiline. Soomlane seisis mullu poole hooaja peal Tänakuga sisuliselt ühel pulgal, nüüd on vahe 40 punkti meie mehe kasuks. Aga see võrdlus maksab suures pildis vähe.

Tänavuse aasta katsevõidud: 1. Tänak 31 ; 2. Neuville 29 ; 3. Ogier 19 ; 4. Lappi 9.

Kiirust Toyotal on, aga vastupidavust mitte. Tänak, Lappi ja Latvala on võitnud kamba peale enim kiiruskatseid, edestades selle näitaja osas nii Hyundaid, M-Sporti kui Citroeni. Kuid rallisid tuleb ka lõpetada ja kõrge koha peal. Seda Toyota tiimi sõitjad ei ole ülemäära palju suutnud.