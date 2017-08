Autoralli MM-sari võib tuleval aastal täieneda kahe uue ralliga

Augusti lõpus algavad ametlikud arutelud autoralli MM-sarja tuleva hooaja võistluskalendri üle.

Tänavu on sarjas 13 etappi, tuleval aastal võib etappide arv ühe võrra tõusta. Autosport.com andmetel võivad uued lisandujad korraldajate poolel olla Türgi ja Horvaatia.

Rahvusvaheline Autoliit (FIA) on kinnitanud, et Türgi on valmis pärast 2010. aastast taas MM-sarjaga liituma. Eeldatatvalt võiks Türgi ralli toimuda septembris ja kruusarallina.

Horvaatia ralli lisandumine sõltub suuresti Poola ralli saatusest. Poolas oli probleeme pealtvaatajate ohjamisega ja see võib saatuslikuks saada, vähemalt ajutiselt. WRC promootorid kohtusid selles küsimuses Horvaatia peaministri Andrej Plenkoviciga isiklikult.

MM-sarja ralli korraldamisest on huvitatud ka Uus-Meremaa, aga nende võimalusi järgmise aasta kalendrisse pääsemiseks ei peeta väga suurteks.