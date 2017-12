Autoralli MM-sari on täienemas eksootilise etapiga

Juba 2019. aastal peaks autoralli maailmameistrivõistluste sarja lisanduma Tšiili etapp.

"Oleme kokkulepple väga lähedal. Tšiilis toimuks metsaralli, mille kiiruskatsed oleks nii merepinnal kui ka 2000 meetri kõrgusel mägedes. Pole ühtegi põhjust arvata, et Tšiili tingimused jääksid teistele rallidele alla," sõnas WRC promootor Oliver Ciesla väljaandele Motorsport-News.

Tšiili ralli peakorraldaja Sebastian Etcheverry sõnul on autoralli Tšiilis jalgpalli järel spordiala number kaks. "Oleme 18 aastat korraldanud RallyMobili sarja ja WRC sarjaga liitumine oleks meie jaoks järgmine samm. Meie teed on ralli jaoks maailma ühed sobivamad. Need on peamiselt laiad ja kiired ning kruusateed peavad vastu ka raskeveokitele," rääkis Etcheverry.

Tšiili konkurentideks on Jaapan, kuhu soovib ralli viia Ott Tänaku uus tööandja Toyota, ja Horvaatia, kelle võimalusi ei peeta aga kuigi kõrgeks.