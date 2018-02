Auto katusele keeranud Ken Torn: enesekindlus oli vaja tagasi saada

Rootsi rallil WRC3 arvestuses kihutanud Ken Torn ja Kuldar Sikk jätkasid peale eilset avariid võistlust ning näitasid jätkuvalt head minekut. Viimasel kiiruskatsel näidati juba parimat aega.

"Lootsime küll kolme katsevõitu saada, aga teised olid ees väga kiired," vahendab Torni sõnu ERR-i spordiportaal.

"Natukene oli vaja peale eilset avariid enesekindlust taastada, aga see tuli õnneks kiiresti tagasi."

Torn lisab: "Teadsin enne Rootsi rallit, et see on keeruline ja lihtne ei saa kindlasti olema. See on suur õppetund mulle. Tegin ühe lolli vea ja see maksis kätte meile kõrge üldkoha."

Ken Torn ja Kuldar Sikk teenisid WRC3 arvestuses 15. koha, kaotust võitjatele kogunes 55.56,1.