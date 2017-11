Austraalias juhtiv Neuville: vihm võib olukorra keeruliseks muuta

Austraalia MM-rallit juhtiv belglane Thierry Neuville ütles teise võistluspäeva järel, et homseks ennustatud vihmasadu võib kaardid sassi lüüa.

"Mul on praegu korralik edumaa, kuid me peame ettevaatlikud olema. Kui homme hakkab vihma sadama, muutub olukord väga keeruliseks," sõnas Neuville, kes juhib Jari-Matti Latvala ees 20,1 ja Ott Tänaku ees 40,6 sekundiga.

Latvala tunnistas Autospordile, et Neuville on tema jaoks hetkel liiga kiire. "Kui Thierry säilitab oma kiiruse, siis pole mul võimalust. Kuulsin, et pühapäeval peaks vihma tulema, seega on oodata rasket päeva ja peame püsima väga keskendunud - kõik on võimalik," märkis Latvala.

Viimane võistluspäev algab meie aja järgi täna õhtul kell 22.38.