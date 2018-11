Austraalia rallil võib kõik pöörduda pea peale: praeguse seisuga jääb Tänak eelisest ilma ja trumbid lähevad Ogier'le

Nii on Austraalia ralli eel räägitud, et MM-sarja liider Sebastien Ogier on keerulises seisus, kuna tal tuleb rajale minna esimesena. Teisel kohal olev Thierry Neuville on avaldanud lootust et parem stardipositsioon lubab tal Austraalias võidelda võidu eest ja nii peaks ta enda lootuste kohaselt tõusma maailmameistriks.

Kolmandana rajale saav Ott Tänak peaks olema võrreldes Neuville'iga veel paremas seisus, kuna tema ees on teed puhastanud juba kaks meest.

Need spekulatsioonid ei maksa tõenäoliselt aga midagi, kuna Austraalia ralli esimeseks võistluspäevaks ennustatakse vihma. Kui tuleb vihma, siis on parimates oludes hoopis esimesena startiv Ogier ja igal järgneval mehel on juba keerulisem.

„Praegust ilmaennustust vaadates Ogier purjetabki esikohale,” sõnas Tänak Delfile.

Mõningast vihma lubatakse võistluspaigaks olevas Coffs Harbouris ka nädalavahetuseks.