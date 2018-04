Argentinas katkestanud Latvala: olen vist oma elus midagi väga valesti teinud, olen vist halb inimene olnud!

Ott Tänaku tiimikaaslase Jari-Matti Latvala jaoks algas Argentina ralli tohutu ebaõnnega: kolmandal katsel purunes tema auto vedrustus ning soomlane pidi päeva pooleli jätma.

"Ühe paremkurvi sisemises osas oli kivi. Ma ei näinud seda üldse, see oli varjus, põõsa sees. Tundsin kokkupõrget ja vedrustus purunes kohe," selgitas Latvala Autospordile. "See oli ebaõnn, aga see on Argentina teede eripära - alati on risk olemas."

"Frustratsiooni on nii palju," rääkis Latvala. "Auto oli väga-väga hea - keskendusin pärast Korsika ebaõnnestumist nii palju just sellele rallile ja kõik läks nii hästi. Miikka [kaardilugeja Anttila] puhul ei ole seda tihti näha, aga ta oli nii vihane. Ta teadis, et sõitsime hea kiirusega. Kõik toimis."

Kuigi Latvala lootis, et mehaanikud suudavad auto laupäevaks-pühapäevaks korda putitada, selgus üsna kiiresti, et see pole võimalik ning soomlase jaoks lõppeski Argentina ralli juba reede hommikul.

"Tundub, et ma olen oma elus midagi valesti teinud, olen vist olnud halb inimene!" nukrutses soomlane. "Nüüd pean oma meelerahu nimel minema ja vaatama videot legendi koostamiselt - kas see kivi oli seal kogu aeg või liigutas keegi selle sinna ette?"