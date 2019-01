Ärevil Neuville utsitab Hyundaid: Toyota näitas Monte Carlos ülihead kiirust, me peame juurde panema!

Reedel katsel rehvi vahetanud Tänak kaotas seetõttu kaks minutit, aga domineeris totaalselt laupäeva ja pühapäeva esimest poolt, murdes end läbi raskuste tagasi esikolmikusse.

Tänaku kiiruse kõrval näitas väga head minekut ka esimest rallit Toyota roolis olnud Kris Meeke, kes oli ainus, kes laupäeval vähegi Tänaku tempot hoida suutis ning pühapäevasel punktikatsel ülikindla võidu võttis.

"Nad on ohtlikud, oleme seda varemgi öelnud, aga nägime seda Monte Carlos taas," rääkis Neuville Autospordile. "Loodan, et meie autost on võimalik rohkem välja pigistada, surume endiselt kõvasti, aga Tänaku kiirus oli tugev ja Kris punktikatsel... Okei, ta oli kogu päeva oma rehve selle jaoks säästnud, aga ta oli teistest neli ja meist kuus sekundit kiirem. Seda on palju."

Neuville'iga oli ühel nõul ka tema uus tiimikaaslane Sébastien Loeb, kelle jaoks oli Toyotade nii hea kiirus samuti üllatuseks. "Teame, et Tänak on Toyotas kiire, aga Krisi aeg punktikatsel oli lihtsalt imeline."