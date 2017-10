Andreas Mikkelsen lubas Kataloonia rallil võidelda esikoha eest

Norra rallisõitja Andreas Mikkelsen sõnas sel nädalavahetusel Hispaanias sõidetava MM-etapi eel, et loodab Hyundai meeskonnas teha eduka debüüdi ja võidelda kohe kõige kõrgemate kohtade eest.

Mikkelsen ja tema kaardilugeja Anders Jaeger, kes liitusid Hyundaiga eelmisel kuul, on i20 Coupe masinat testinud nii asfaldil kui kruusal.

"Olen väga rahul sellega, mida olen siiani kogenud. Hyundai masin on juba tõestanud oma mitmekülgsust ning kus mujal kui Hispaania teedel on neid omadusi kõige parem näidata," sõnas norrakas WRC koduleheküljele.

"Hispaania ralli on minu jaoks väga eriline, sest 2015. aastal sain just seal oma karjääri esimese etapivõidu. Mälestused on suurepärased," meenutas Mikkelsen ja lisas: "See on väga nõudlik, kuid sama nauditav ralli. Loodetavasti suudan kohe oma esimesel rallil Hyundai värvides võidelda kõrge koha eest."

Lisaks norrakale kihutavad Kataloonia teedel Hyundai ridades MM-tiitli eest heitlev Thierry Neuville ja kodupubliku ees võistlev Dani Sordo.

Hooaja viimase kolme ralli eel juhib MM-sarja M-Spordi sõitja Sébastien Ogier 177 punktiga, Neuville`il on teisena 160 ja Ott Tänakul kolmandana 144 silma.

Hispaania ralli testikatse sõidetakse neljapäeva hommikul, esimene kiiruskatse stardib reedel kell 10.53.