Andreas Mikkelsen istub Sardiinia rallil Citroeni rooli

Citroeni rallimeeskond annab järgmisel MM-etapil, Sardiinia rallil ühe oma WRC autodest norralase Andreas Mikkelseni käsutusse.

Mikkelsen jäi eelmise aasta lõpus Volkswageni taandumise järel MM-sarjast töötuks ning pidi hooaega alustama WRC2 klassist Škoda R5 autoga. Mitmed tipptiimid on püüdnud norralast oma tiimi meelitada ning esialgu paistab, et kõige lähemal on lepingule mehega Citroeni tiim.

Mikkelsenile teeb koha vabas prantslane Stephane Lefebvre, kes osaleb Sardiinia rallil vaid legendi kirjutamise protsessis. Kas see jääb Mikkelsenile sel hooajal ainsaks etapiks Citroeni roolis, pole tiim täpsustanud.

"Pärast hooaja kuute esimest etappi tundub, et Citroeni tulemused on meie eesmärkidest pisut kesisemad. Samal ajal on Andreas Mikkelsen otsinud võimalust WRC klassis sõita. Oleme jõudnud kokkuleppele, et ta saab kätt proovida ühega meie C3 WRC autodest. Andreasel on sel rallil piisavalt kogemusi, mida ei saa aga öelda meie kohta, kes me tiimina eelmisel aastal Sardiiniast üldse eemale jäime," rääkis Citroeni tiimipealik Yves Matton tiimi pressiteate vahendusel.

"Arvestades tema puudulikku ettevalmistust, pole Andreasel selleks ralliks kindlat eesmärki. Ootame, et ta liiguks kiirusel, mis on tema jaoks selle autoga mugav. Tahame tänada FIA-t ja Škoda Motorsporti, et nad selle muudatusega nõustusid ja Lefebvre'i, kes oma koha selleks ralliks loovutas."

Mikkelsen: "On avalik saladus, et ma olen otsinud võimalusi uuesti tippseltskonnas sõitmiseks. Mul on seetõttu hea meel Citroeniga Sardiinia ralliks liituda. Citroen näitas hooaja esimese kruusaralli võitmisega oma potentsiaali ning ma ei suuda ära oodata, millal saan hakata ralliks testima. Sooviksin tänada kõiki, kes selle võimalikuks tegid!"

Sardiinia ralli sõidetakse 8.-11. juunini.