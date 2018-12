AMETLIK | Üheksakordne maailmameister tuleb 2019. aastal WRC sarja kaarte segama tervelt kuueks ralliks

Loeb sõlmis Hyundaiga kahe-aastase lepingu ning teeb 2019. aastal kaasa tervelt kuuel rallil. Tänavu sõitis ta Citroeni roolis kolmel MM-etapil.

Kui kogu hooajaks on leping olemas Neuville'il ja Mikkelsenil, siis Loebiga jagab autot hispaanlane Dani Sordo, kes teeb kaasa kaheksa etappi, esimese neist Mehhikos. Loebi ja Sordo täpset kalendrit Hyundai veel ei avalda, kuid kuna Sordo alustab hooaega alles kolmandast rallist, võib arvata, et Loebile anti ka Rootsi ralli.

Pressiteates lisatakse, et läbirääkimised käivad veel ka uusmeremaalase Hayden Paddoniga, arutamaks tema võimalusi Hyundais mingis rollis jätkata.

"Mul on ülimalt hea meel teatada, et me osaleme Danieliga (kaardilugeja Daniel Elena - toim) Hyundai eest kuuel etapil, alustades Monte Carlo ralliga," ütles Loeb Hyundai pressiteates.

"Hispaania ralli võitmine sel hooajal süütas minus uuesti iha võidelda WRC sarja esiotsa meestega. Hyundaiga liitumine on meile uus väljakutse ning midagi, mida ei jõua juba ära oodata. Tiimi lähenemine ja nende kindlameelsus edu saavutada on mulle muljet avaldanud. Nad olid sel hooajal korralikult tiitliheitluses sees ning ma tunnen, et võin neile koos Thierry, Andrease ja Daniga midagi suurt tuua. Hyundai i20 Coupe WRC on end rallide võitjana tõestanud ning ekipaažina teame, et me võime ikka veel parimatega rinda pista, seega 2019. aasta tõotab tulla väga põnev hooaeg!"