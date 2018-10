AMETLIK | Toyota tehasemeeskond tegi teatavaks järgmise aasta sõitjad

Kui Tänakul oli kehtiv leping varasemalt taskus ja Latvala ning Meeke´i nimedega spekuleeriti, siis nüüd on kõik klaar. Meeskonnast lahkub tänavuse aasta MM-sarja neljas mees Esapekka Lappi. Soomlane keerab tuleval hooajal Citroeni rooli.

We're pleased to confirm our driver line-up for the 2019 season.@OttTanak and @JariMattiWRC will continue to drive the #YarisWRC next year. Joining Tänak and Latvala in the line-up for 2019 will be @krismeeke.

Thank you @EsapekkaLappi and Janne Ferm for the hard job! #WRC pic.twitter.com/xDGpcXnrj0— TGR_WRC (@TGR_WRC) October 17, 2018