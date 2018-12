Meeke'i ja Nagle'i lahkuminek oli mitteametlikult teada juba oktoobris ning juba siis sahistati, et briti uueks abiliseks võib saada just Marshall.

30-aastane Marshall on varem kaarti lugenud näiteks ka Elfyn Evansile. Paddoniga alustas ta koostööd alles eelmise aasta Portugali rallil.

We are pleased to announce that @sebmarshall is to join TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team as @krismeeke's new co-driver.



