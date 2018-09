AMETLIK | Sébastien Ogier sõidab järgmisel aastal Citroenis!

Ogier' jaoks ei ole Prantsusmaa meeskond sugugi midagi uut - just Citroeni ridades alustas ta oma WRC karjääri, enne kui sealt 2011. aasta lõpus Volkswagenisse lahkus. Üheks tiimivahetuse põhjuseks oli see, et Ogier ei mahtunud piltlikult öeldes Sebastien Loebiga ühte meeskonda ära.

"Olen väga elevil, et saan Citroeniga koos uue väljakutse ette võtta. Ma ei suuda seda ära oodata - ma pole unustanud, et see oli esimene meeskond, kes mulle MM-sarjas võimaluse andis," sõnas Ogier pressiteate vahendusel. "Minu otsuses oli mitmeid eri tahke. Tahtsin taas nende inimestega töötada, kellega aastaid tagasi asjad väga hästi sujusid. Samuti tahaksin väga tulla kolmanda erineva tootjaga maailmameistriks. Kuigi ma ei võta asju enesestmõistetavatena, olen kindel, et sellel autol on potentsiaali ning usun meeskonda väga."

Viimasel viiel aastal järjest maailmameistriks tulnud Ogier on viimased poolteist hooaega sõitnud M-Spordi ridades. Sel hooajal on ta MM-sarja üldarvestuses aga alles kolmandal kohal, jäädes maha nii Thierry Neuville'ist kui ka Ott Tänakust.

.@SebOgier & Julien Ingrassia to return to Citroën Racing for 2019! 🤙

Here is a blast from the past with their greatest moments with the team! 🎥

More to come in 2⃣0⃣1⃣9⃣... pic.twitter.com/eM2ScYtr1h— Citroën Racing (@CitroenRacing) September 28, 2018