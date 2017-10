AMETLIK: Ott Tänak vahetab meeskonda!

Eesti parim rallisõitja Ott Tänak sõidab uuest aastast Toyota meeskonnas, teatab WRC sarja kodulehekülg.

Jaapani autotootja kinnitas täna hommikul, et M-Spordi sõitjast Tänakust saab uuest hooajast soomlaste Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi tiimikaaslane.

"Oleme väga õnnelikud, et saime Oti oma meeskonda. Oleme tal juba mõnda aega silma peal hoidnud," teatas Toyota boss Tommi Mäkinen WRC koduleheküljele. "Tema näol on olemas ideaalne kooslus noorusest ja kogemustest, lisaks on tal õige vaimne suhtumine, mis tähendab, et ta sobib meie meeskonda suurepäraselt."

"Täpselt nagu Yaris WRC on tänavu ootusi ületanud, on seda teinud ka Ott. Tal on mõlemal rajakattel sõitmiseks nii suurepärane kiirus kui stabiilsus," lisas Mäkinen.

Tänak ei ole meeskonnavahetust kommenteerinud, sest tema praegune leping M-Spordiga seda ei luba.

30-aastane eestlane võtab Toyotas siiani Juho Hänninenile kuulunud koha. Hännineni kaardilugejast Kaj Lindströmist saab alates novembrist Toyota uus spordidirektor ning seetõttu stardib meeskond tänavuse hooaja kahel viimasel rallil vaid kahe masinaga. Senine spordidirektor Jarmo Lehtinen lahkus ametist augustis.

Tänak on hetkel MM-sarjas teisel kohal 161 punktiga, kaotades vaid oma tiimikaaslasele Sebastien Ogier`le (198p). Järgmine etapp sõidetakse järgmisel nädalavahetusel Walesi teedel. Hooaeg lõppeb Austraalia ralliga.