AMETLIK: Ogier sõlmis uueks hooajaks lepingu!

Viiekordne autoralli maailmameister Sébastien Ogier ja Elfyn Evans jätkavad M-Spordi rallimeeskonnas ka 2018. aasta hooajal.

"Suurepärane, et saan lõpuks ametlikult kinnitada, et jätkan M-Spordis ka 2018. aastal," sõnas Ogier M-Spordi pressiteate vahendusel.

"See, mis me oleme koos saavutanud, on tõesti fantastiline, ja me loodame seda edukat teekonda jätkata," lisas viiel hooajal järjest MM-tiitli võitnud prantslane.

33-aastane Ogier võitis lõppenud WRC-hooaja 232 punktiga. Talle järgnesid Thierry Neuville (Hyundai, 208p) ja tiimikaaslane Ott Tänak (191p), kes sõidab uuel aastal Toyota rivistuses. M-Sport saavutas ka meeskondliku maailmameistritiitli.

"See hooaeg oli väga põnev ja läbi aegade üks tasavägisemaid. Ma saan jätkuvalt sellelt spordialalt palju emotsioone. Selles meeskonnas on niivõrd palju kirge ning see muutis minu otsustamise lihtsamaks. Jätkame koos jõupingutusi, et järgmisel aastal veelgi edukamad olla," lisas Ogier.

M-Spordi tegevjuht Malcolm Wilson teatas omalt poolt: "Lepingud Sébastieni ja Elfyniga on meeskonna jaoks suurepärane uudis. Oleme selle eesmärgi nimel mõnda aega töötanud ning nüüd, kui see on saavutatud, saame oma pilgud pöörata uueks hooajaks valmistumisele ja tiimi arendamisele."