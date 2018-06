Alajuhitavusega võitlev Ott Tänak: ei tea, kui palju saame muuta, aga midagi me proovime

Sardiinia rallil reedese võistluspäeva esimese poole järel kolmandal kohal olev Ott Tänak tõdes intervjuus WRC All Live'ile, et hoolduspausil üritatakse auto seadistust pisut muuta, et hommikused probleemid seljataha jätta.

Tänak võitis reede neljast esimesest katsest ühe - selle, mis oli teistest profiililt selgelt kiirem ja sirgem. Kurvilisematel ja tehnilisematel katsetel kogesid kõik Toyotad alajuhitavust.

"Raske öelda, kui palju me vahepeal muuta saame - me pole testisõidul, nii et välja palju me katsetada ei saa. Ei tea, kui palju saame muuta, peame vaatama, aga midagi me kindlasti proovime," rääkis Tänak.

"Katsed on kitsad ja käänulised, nii et alajuhitavus teeb olukorra raskemaks. Ilmselt on asi diferentsiaalides," lisas eestlane.